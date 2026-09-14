Shabab Al Ahli empfängt Tractor am Montag, 14. September, im Rashid Stadium in Dubai. Anstoß ist um 20 Uhr Ortszeit, wenn beide Teams in ihre AFC-Champions-League-Elite-Saison 2026/27 starten.

Shabab Al Ahli geht nach einer starken Saison in der UAE Pro League in die Partie, nachdem das Team in der vergangenen Spielzeit Vizemeister geworden war. Tractor reist als eines der formstärksten Teams des Iran an, ebenfalls nach einem beeindruckenden zweiten Platz in der Persian Gulf Pro League.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch einen Platz bei diesem Auftaktspiel der AFC Champions League Elite zu sichern, einschließlich Informationen dazu, wo ihr Tickets kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor in der AFC Champions League Elite?

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor wird in der AFC Champions League Elite angepfiffen, allerdings sind Austragungsort und die genaue Anstoßzeit in den verfügbaren Daten nicht bestätigt.

Wo kann man Tickets für Shabab Al Ahli gegen Tractor kaufen?

Tickets für Shabab Al Ahli gegen Tractor werden offiziell über Platinumlist verkauft, die Ticketplattform des Stadions für Veranstaltungen im Rashid Stadium. Dort können Fans direkt für dieses Spiel ihre bevorzugte Kategorie auswählen.

Falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist Ticombo die richtige Anlaufstelle. Auf der Plattform können Fans verfügbare Angebote für das Spiel durchsuchen und sich auch dann noch einen Platz sichern, wenn das offizielle Kontingent bereits ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Shabab Al Ahli gegen Tractor?

Tickets auf Platinumlist, der offiziellen Plattform, sind ab 30 AED erhältlich. Je nach gewünschtem Sitzplatz im Rashid Stadium steigen die Preise über Zone A bis hin zu den höheren Kategorien.

Auf dem Zweitmarkt sind über Ticombo Tickets für Fans verfügbar, die mehr Auswahlmöglichkeiten wollen, sobald das offizielle Angebot begrenzt ist. Die Preise hängen dabei von Kategorie und Nachfrage ab.

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor in der AFC Champions League Elite: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Shabab Al-Ahli Dubai FC und Tractor

Shabab Al-Ahli Dubai FC hat in den letzten fünf Spielen der Arabian Gulf League drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Die jüngste Partie endete 1:1 gegen United FC, nachdem es zuvor eine 1:3-Niederlage gegen Al-Jazira gegeben hatte. Davor gelangen drei Siege in Serie, darunter ein 5:1 gegen Khorfakkan und ein 2:0 gegen Al-Dhafra. In diesen fünf Spielen erzielte das Team aus Dubai zehn Tore und kassierte fünf.

In den letzten fünf Spielen von Tractor in der Persian Gulf Pro League gab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Esteghlal Khuzestan, nachdem zuvor zwei Partien in Folge gewonnen worden waren, mit einem 1:0 gegen Gol Gohar und einem 2:0-Auswärtssieg gegen Chadormalu Ardakan SC. Außerdem gelang ein 1:0 gegen Persepolis. Tractor erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte eines, dabei blieb das Team dreimal ohne Gegentor.

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im April 2026 statt, als Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite auswärts bei Tractor mit 3:0 gewann. Davor trennten sich die Klubs im September 2025 in Dubai im selben Wettbewerb 1:1. In den vier erfassten Duellen hat Shabab Al-Ahli mit zwei Siegen gegenüber einem von Tractor und einem Unentschieden die bessere Bilanz. Dabei erzielte Shabab Al-Ahli acht Tore, Tractor kam auf drei.



