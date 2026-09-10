Schweden empfängt Rumänien am Freitag, 25. September, in der Strawberry Arena in Solna und eröffnet damit seine Kampagne in der UEFA Nations League 2026/27 in Liga B, Gruppe B4, zusammen mit Polen und Bosnien und Herzegowina. Im Rückspiel treffen die beiden Teams im Oktober erneut in der Arena Națională in Bukarest aufeinander.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Schweden gegen Rumänien zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Schweden gegen Rumänien in der UEFA Nations League B?

Schweden gegen Rumänien findet in der Strawberry Arena in Stockholm statt, die genaue offizielle Anstoßzeit steht noch nicht fest.

UEFA Nations League B - Spielwoche 1 25. Sept. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Wo kann man Tickets für Schweden gegen Rumänien kaufen?

Tickets für das Hinspiel in Solna werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des Schwedischen Fußballverbands (SvFF) angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang haben, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Die offiziellen Kanäle des Rumänischen Fußballverbands (FRF) sind die entsprechende erste Anlaufstelle für das Rückspiel in Bukarest und wickeln auch das Auswärtskontingent für rumänische Fans ab, die nach Solna reisen.

Ein paar Dinge, die ihr beim Ticketkauf für dieses Duell wissen solltet:

Offizieller freier Verkauf – startet nach dem Ende der Mitglieder-Vorverkaufsphasen, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Auswärtskontingent – die FRF betreut einen eigenen Auswärtsblock für rumänische Fans, die nach Solna reisen, verkauft direkt über die eigene Website des Verbands

Garantierte Transfers – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der jüngsten Aufstiege beider Nationen wird für beide Spiele dieses Duells eine frühe Buchung empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Schweden gegen Rumänien?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Solna werden über die Ticketkanäle des SvFF festgelegt, wobei die komplette Spanne von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert erhältlich ist, solange das Kontingent reicht. Das eigene Auswärtskontingent der FRF für das Spiel in Solna wird separat bepreist, während für das Spiel in Bukarest entsprechend die offiziellen FRF-Preise gelten.

Günstigste Plätze (Solna): ab etwa 40 € bis 55 €, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren in der Strawberry Arena

Plätze im mittleren Preissegment (Solna): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel in Bukarest: zum Nennwert im Allgemeinen günstiger als das Auftaktspiel in Solna, wobei das Angebot knapper werden kann, je näher die Partie rückt

StubHubist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Wie bei jeder Partie zwischen zwei frisch in Liga B aufgestiegenen Teams können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wenn ihr an ein bestimmtes Budget gebunden seid, ist es daher in der Regel die sicherere Option, euren Platz eher früher als später zu sichern.

Schweden gegen Rumänien in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Schweden gegen Rumänien

Schweden hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Frankreich bei der Weltmeisterschaft, zudem kassierte das Team im selben Turnier eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die Niederlande. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 5:1 gegen Tunesien. Schweden erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte zehn, was auf eine Offensive mit Durchschlagskraft, aber auch auf eine Abwehr hindeutet, die auf höchstem Niveau anfällig war.

Rumänien hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Resultat war ein 2:1-Sieg in einem Freundschaftsspiel gegen Wales, zudem gewann das Team früher im selben Qualifikationszyklus mit 7:1 gegen San Marino. Gegen die Türkei und die Slowakei setzte es in diesem Zeitraum Niederlagen, wobei Rumänien in den fünf Spielen insgesamt drei Gegentore kassierte und elf Treffer erzielte.

Schweden gegen Rumänien: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Duell dieser beiden Teams fand im November 2019 statt, als Schweden in der Qualifikation zur Europameisterschaft auswärts in Bukarest mit 2:0 gewann. Schweden entschied auch das Hinspiel im selben Jahr für sich und besiegte Rumänien im März 2019 in Stockholm mit 2:1. Das einzige weitere Spiel in der verfügbaren direkten Bilanz ist ein 1:0-Sieg Rumäniens in einem Freundschaftsspiel im März 2018, womit Schweden aus drei Duellen zwei Siege holte und Rumänien einen.



