Schweden sicherte sich aufgrund seiner Leistungen in der vorherigen Ausgabe der UEFA Nations League einen Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und wird daher darauf aus sein, auch in diesem Wettbewerb erneut zu überzeugen.

Nach dem Auftakt in der UEFA Nations League gegen Rumänien bleibt die Blågult-Auswahl von Graham Potter für das Heimspiel gegen Polen am Montag, den 28. September, am 2. Spieltag der Ligaphase im eigenen Land. Sie können Ihre Spieltickets noch heute buchen.

Neben Rumänien und Polen hat Schweden auch Bosnien und Herzegowina in seiner Gruppe (Gruppe 4 der Liga B). In der Ligaphase trifft das Team auf alle drei Gegner jeweils zuhause und auswärts, also insgesamt sechsmal.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, und das viertplatzierte Team jeder Gruppe steigt in die UEFA Nations League C 2028/29 ab. Darüber hinaus ziehen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe in die Auf-/Abstiegs-Playoffs ein, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Schweden gegen Polen zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Schweden gegen Polen statt?

Schweden gegen Polen findet am Montag, den 28. September, in der Strawberry Arena in Solna (Stockholm) statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MESZ) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 2 28. Sept. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

So kaufen Sie Tickets für Schweden gegen Polen in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für die UEFA-Nations-League-Spiele zwischen Schweden und Polen konnten direkt über die Plattform des schwedischen Fußballverbands (SvFF) gekauft werden.

Der Vorverkauf begann zunächst am Dienstag, den 25. August, wobei Mitglieder von Fangruppen vorab bevorzugten Zugang erhielten.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Schweden gegen Polen in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets zum Nennwert für die UEFA-Nations-League-Spiele zwischen Schweden und Polen kosteten zwischen 55 € und 180 €+.

Hier sehen Sie, wo Sie sitzen können und mit welchen Preisen Sie in der Strawberry Arena rechnen müssen:

Kategorie 3 (Hinter dem Tor & obere Ränge) : Hinter den Toren oder weit oben im dritten Rang gelegen. Dazu gehören spezielle Heimfanbereiche und die vorgesehenen Blöcke für Auswärtsfans. Preisspanne (55 € bis 80 €)

Kategorie 2 (Ecken & mittlere Ränge) : In den Stadionecken oder auf den Sitzreihen der mittleren Ebene gelegen. Preisspanne (80 € bis 120 €)

Kategorie 1 (Längsseite & untere Ränge) : Erstklassige Plätze entlang der Seitenlinie über die gesamte Länge des Spielfelds in den unteren und mittleren Rängen. Preisspanne (120 € bis 180 €+)

VIP- & Hospitality-Pakete : Luxuriöse Privatlogen oder exklusive Sitzbereiche direkt an der Mittellinie. Preisspanne (400 € bis 800 €+)

Behalten Sie kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft für zusätzliche Informationen im Blick und auch Zweitmarktplätze wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über die Strawberry Arena wissen müssen

Die Strawberry Arena in Solna, nördlich des Stockholmer Zentrums gelegen, ist das größte Stadion Skandinaviens. Bekannt für ihre moderne Ingenieurskunst, das ausfahrbare Dach und ihre unglaubliche Atmosphäre, dient sie als Schwedens Nationalstadion für den Männerfußball, als Heimstätte von AIK, das in der schwedischen Allsvenskan spielt, und als erstklassiger Veranstaltungsort für Welttourneen von Musikstars.

Der schwedische Fußballverband entschied sich für den Bau eines hochmodernen Nationalstadions in Solna, um das historische Råsunda-Stadion zu ersetzen, in dem das legendäre WM-Finale 1958 ausgetragen worden war.

Bei der Eröffnung im Jahr 2012 war das neue Stadion in Solna unter dem Namen Friends Arena bekannt, benannt zu Ehren von „Friends“, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dem Kampf gegen Mobbing an Schulen widmet.

2024 begann eine neue Partnerschaft mit dem nordischen Hospitality-Unternehmen Strawberry. Die Spielstätte wurde offiziell in Strawberry Arena umbenannt und setzte damit einen Fokus auf Energie, Vielfalt und Erlebnisse von Weltklasse.

Unvergessliche Momente in der Strawberry Arena

Zlatans unglaubliches Tor (2012) : Das allererste Fußballspiel in diesem Stadion war ein Freundschaftsspiel zwischen Schweden und England. Schweden gewann 4:2, und die schwedische Legende Zlatan Ibrahimović erzielte das allererste Tor in der Arena. Er beendete den Abend mit einem atemberaubenden Fallrückzieher aus 30 Yards, der mit dem FIFA-Puskás-Preis als Tor des Jahres ausgezeichnet wurde.

Bad Bunnys Rekord (2024) : Bad Bunny gab die größten Latin-Pop-Konzerte, die jemals in den nordischen Ländern veranstaltet wurden, und zog an zwei Abenden mehr als 106.000 Fans an.

AIKs Zuschauerrekorde (2025) : Der Heimklub des Stadions, AIK, brach in der Saison 2025 mit durchschnittlich mehr als 30.000 Fans pro Spiel die ewigen Zuschauerrekorde der schwedischen Allsvenskan und der nordischen Ligen.

17 Millionen Farben: Die Außenfassade des Stadions ist mit einem leuchtenden technologischen Netz umhüllt, das in mehr als 17 Millionen Farbkombinationen aufleuchten kann. Wenn die schwedische Nationalmannschaft spielt, erstrahlt es regelmäßig in kräftigem Blau und Gelb.

Spiel Schweden gegen Polen in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Schweden gegen Polen: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Schweden (Platz 37) gegen Polen (Platz 36)

Schweden kehrt erstmals seit dem Ausscheiden bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Zweiunddreißigstelfinale ins Geschehen zurück, als man Frankreich mit 0:3 unterlag. Trotz eines überzeugenden 5:1-Sieges im WM-Auftakt in Nordamerika konnte das Team auf diesen erfolgreichen Start nicht aufbauen, verlor anschließend mit 1:5 gegen die Niederlande und spielte in den folgenden Gruppenspielen 1:1 gegen Japan.

Polen wird auf Revanche aus sein, nachdem es Ende März in den WM-Playoffs eine bittere Niederlage gegen die Schweden hinnehmen musste. Polen wird sich defensiv steigern müssen, denn nach der Niederlage gegen Schweden kassierten die Polen auch in den Freundschaftsspielen gegen die Ukraine (0:2) und Nigeria (2:2) jeweils zwei Gegentore.

Schweden gegen Polen: Jüngste direkte Duelle

In der Gesamtbilanz ihrer direkten internationalen Duelle liegt Schweden vorne: 16 Siege stehen 9 Erfolge Polens gegenüber, während 4 Begegnungen zwischen beiden Teams unentschieden endeten.

Zuletzt trafen die Teams in einem WM-Playoff im März 2026 aufeinander. Viktor Gyökeres wurde mit einem späten Treffer zum Helden und machte damit einen epischen 3:2-Sieg für Schweden perfekt, der das Team zur WM-Endrunde in Nordamerika schickte.

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Bosnien und Herzegowina BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Polen POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rumänien ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Schweden SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg



