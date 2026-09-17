Schottland empfängt Slowenien am 6. Oktober 2026 im historischen Hampden Park in Glasgow zu einem spannenden Gruppenspiel der UEFA Nations League. In dieser wichtigen Partie der Gruppe E treffen zwei ambitionierte europäische Teams aufeinander, die um entscheidende Turnierpunkte kämpfen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch euren Platz im Hampden Park zu sichern. Erfahrt, über welche offiziellen Plattformen ihr Tickets kaufen könnt, welche Preisoptionen es gibt und wie ihr euch noch heute eure Karten sichert.

Wann ist der Anstoß von Schottland gegen Slowenien in der UEFA Nations League B?

Schottland gegen Slowenien findet im Hampden Park in Glasgow statt, die offizielle Anstoßzeit ist allerdings noch nicht bestätigt.

Wo kann man Tickets für Schottland gegen Slowenien kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des schottischen Fußballverbands SFA gekauft werden, das den Erstverkauf für Heimspiele der schottischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um euch während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen Tickets zum Originalpreis zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind sekundäre Plattformen wie Ticombodie richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen Slowenien?

Die Standardpreise im offiziellen SFA-Ticketportal beginnen in der Regel bei 30 € für Plätze im allgemeinen Verkauf hinter den Toren, wobei die Preise je nach Sitzkategorie und Position im Hampden Park steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie Ticombobeginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 52 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach Block, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Schottland gegen Slowenien in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Schottland und Slowenien

Schottland geht mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Die beiden jüngsten Ergebnisse waren Niederlagen, ein 0:3 gegen Brasilien und ein 0:1 gegen Marokko, beide bei der Weltmeisterschaft. Vor diesen Rückschlägen gewann Schottland mit 1:0 gegen Haiti und mit 4:0 gegen Bolivien in einem Freundschaftsspiel. Schottland erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte fünf.

Slowenien verzeichnete in den vergangenen fünf Partien einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Kroatien, davor gab es ein 1:1 gegen Zypern. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang gegen Montenegro, ein 3:2-Auswärtserfolg. Slowenien erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sechs.

Schottland gegen Slowenien: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete 2:2, ein Unentschieden in der WM-Qualifikation in Ljubljana im Oktober 2017. In den letzten fünf direkten Duellen holte Schottland einen Sieg, Slowenien keinen, und drei Spiele endeten remis. Schottlands einziger Sieg in diesem Zeitraum gelang im Rückspiel dieser Qualifikationskampagne, ein 1:0 in Glasgow im März 2017.



