Schalke 04 trifft am Sonntag, den 20. September 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen auf Elversberg.

Im jüngsten Aufeinandertreffen im April 2026 sicherte sich Schalke auswärts bei Elversberg einen knappen 2:1-Sieg. Mit dem Heimvorteil auf seiner Seite wird Schalke versuchen, die lautstarke Unterstützung seiner Fans zu nutzen, um zu Hause alle drei Punkte zu holen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Schalke 04 gegen Elversberg wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Schalke 04 gegen Elversberg in der Bundesliga?

Schalke 04 gegen Elversberg findet in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen statt, der Anstoß für dieses Bundesliga-Spiel ist für diesen Spieltag angesetzt.

Wie kann man Tickets für Schalke 04 gegen Elversberg in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Elversberg in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen zu kaufen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Offizieller Ticketshop des FC Schalke 04 (primäre Heimtickets): Der offizielle Online-Ticketshop des FC Schalke 04 ist die erste Anlaufstelle für den Kauf von Heimtickets für Spiele in der VELTINS-Arena. Tickets werden in der Regel zunächst für Schalke-Mitglieder freigegeben, bevor ein freier Verkauf folgt, sofern noch Plätze verfügbar sind.

S04 Ticketbörse (offizieller Wiederverkaufsmarkt): Wenn Standardplätze auf der Hauptplattform ausverkauft sind, betreibt Schalke einen offiziellen Zweitmarkt namens Ticketbörse. Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, stellen ihre Plätze hier sicher zum Originalpreis erneut ein.

Offizieller Ticketshop des SV Elversberg (Auswärtsfans): Fans, die im Gästeblock sitzen möchten, müssen Tickets direkt über das offizielle Ticketportal des SV Elversberg kaufen. Diese Kontingente für den Auswärtsblock werden entsprechend den Fan- und Mitgliederprioritäten von Elversberg verteilt.

Sekundäre Ticketplattformen (alternativer Wiederverkauf): Drittanbieter-Marktplätze wie StubHub bieten weiterverkaufte Tickets an. Die Preise auf dem Zweitmarkt schwanken oft je nach Nachfrage und können über dem offiziellen Originalpreis liegen.

Wie viel kosten Tickets für Schalke 04 gegen Elversberg in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für das Spiel Schalke 04 gegen Elversberg variieren deutlich, je nachdem, ob Sie Tickets über die offiziellen Vereinskanäle kaufen oder Tickets aus dem Wiederverkauf auf dem Zweitmarkt erwerben:

Stehplatztickets (Stehplatz): Offizielle Stehplatztickets zum Originalpreis kosten in der VELTINS-Arena in der Regel zwischen 15 € und 20 €.

Normale Sitzplatztickets (Sitzplatz): Reguläre Sitzplatztickets der Kategorien 1 bis 4 kosten je nach Sitzplatzlage und Stadionbereich zwischen 26 € und 62 €.

Offizieller Zweitmarkt (S04 Ticketbörse): Weiterverkaufte Tickets, die über Schalkes offizielle Ticketbörse verkauft werden, sind strikt auf den ursprünglichen Originalpreis begrenzt, daher sollten Sie mit Preisen zwischen 15 € und 62 € rechnen.

Wiederverkaufsplattformen von Drittanbietern: Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub schwanken die Ticketpreise je nach Nachfrage und liegen in der Regel zwischen 53 € und 150 €+.

Schalke 04 gegen Elversberg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Schalke 04 gegen Elversberg

Schalke 04 hat in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 24. August im DFB-Pokal mit einem 2:5-Sieg gegen den Hallescher FC, ein Ergebnis, das eine Verlängerung erforderte. Davor kassierte Schalke in Testspielen der Saisonvorbereitung zwei 0:3-Niederlagen in Folge gegen Real Madrid und Atalanta. Die drei Siege gelangen gegen Hessen Kassel (5:0), Fagiano Okayama FC (3:1) und im Pokalspiel in Halle. In diesen fünf Spielen erzielte Schalke 10 Tore und kassierte 14.

Elversberg geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Im DFB-Pokal besiegte das Team am 22. August den MSV Duisburg mit 3:1, nachdem es zuvor unter anderem einen 5:2-Sieg gegen Straßburg und einen 4:1-Erfolg gegen Lorient gegeben hatte. Die einzigen Punktverluste gab es bei einem 1:1 gegen Mallorca. Elversberg erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte fünf, eine Bilanz, die auf ein Team in starker Offensivform hindeutet.

Schalke 04 gegen Elversberg: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Duell zwischen diesen Vereinen fand am 12. April 2026 statt, als Elversberg Schalke in der 2. Bundesliga empfing und 1:2 verlor. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Schalke drei Mal, dazu kamen ein Unentschieden und ein Sieg von Elversberg. Schalke gewann außerdem am 8. November 2025 zu Hause mit 1:0, während Elversbergs einziger Sieg in diesem Zeitraum im Mai 2025 zu Hause gelang, als das Team Schalke mit 1:2 besiegte. In diesen fünf Begegnungen fielen insgesamt 11 Tore.

Schalke 04 gegen Elversberg Tabelle

In der Bundesliga-Tabelle steht Schalke 04 derzeit auf Platz 15, während Elversberg Rang sieben belegt.