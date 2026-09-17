Rumänien trifft am 5. Oktober 2026 in einem mit Spannung erwarteten Spiel der UEFA Nations League im Nationalstadion in Bukarest auf Schweden. In dieser wichtigen Partie der Gruppe H treffen zwei entschlossene europäische Teams im Kampf um eine entscheidende Platzierung in der Gruppe aufeinander.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch euren Platz im Nationalstadion zu sichern. Hier erfahrt ihr alles über die offiziellen Ticketverkaufsstellen, Preisinformationen und wie ihr euch noch heute eure Tickets sichern könnt.

Wann ist der Anstoß bei Rumänien gegen Schweden in der UEFA Nations League B?

Rumänien gegen Schweden findet in der Arena Națională in Bukarest statt, die Anstoßzeit wird noch bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Arena Nationala

Wo kann man Tickets für Rumänien gegen Schweden kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des rumänischen Fußballverbands (FRF) gekauft werden, das den primären Vertrieb für Heimspiele übernimmt. Die offizielle FRF-Website ist eure erste Anlaufstelle, um euch Tickets zum Originalpreis während der Vorverkaufs- und der allgemeinen Verkaufsphase zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Zweitmarktplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Rumänien gegen Schweden?

Die Standardticketpreise im offiziellen FRF-Ticketportal beginnen in der Regel bei 20 € für allgemeine Plätze hinter den Toren. Je nach Sitzbereich und Sicht im Nationalstadion steigen die Preise an.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 45 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach aktueller Marktnachfrage und Sitzplatzverfügbarkeit schwanken.

Rumänien gegen Schweden in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Rumänien gegen Schweden

Rumänien hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Sieg gegen Wales in einem Freundschaftsspiel, zudem gewann das Team in der WM-Qualifikation mit 7:1 gegen San Marino. In diesem Zeitraum gab es auch Niederlagen gegen die Türkei und die Slowakei. Insgesamt erzielte Rumänien in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Schweden kommt aus den vergangenen fünf Partien auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Frankreich bei der Weltmeisterschaft, außerdem verlor das Team in der Gruppenphase mit 1:5 gegen die Niederlande. Das herausragende Ergebnis in diesem Lauf war ein 5:1-Sieg gegen Tunesien. Schweden erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Rumänien gegen Schweden: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im November 2019, als Schweden in der EM-Qualifikation mit 2:0 in Bukarest gewann. Schweden gewann in jenem Jahr auch das Rückspiel und schlug Rumänien im März 2019 in Stockholm mit 2:1. Das einzige weitere Spiel in der verfügbaren Bilanz im direkten Vergleich ist ein 1:0-Sieg Rumäniens in einem Freundschaftsspiel im März 2018. Damit kommt Schweden in drei Duellen auf zwei Siege, Rumänien auf einen.



