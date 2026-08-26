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So bekommt ihr Tickets für Racing Santander gegen Deportivo Alaves: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Racing Santander trifft in LaLiga auf Deportivo Alaves. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Racing Santander trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio El Sardinero in Santander auf Deportivo Alaves.

Zuletzt trafen die Teams am 8. August 2026 in einem Sommer-Testspiel aufeinander, das 1:1 endete, bevor sich Alaves im Elfmeterschießen mit 7:6 durchsetzte. Racing Santander muss verletzungsbedingt auf Pedro Felipe und Giorgi Guliashvili verzichten, während Deportivo Alaves ohne den gesperrten Facundo Garcés und den verletzten Stürmer Lucas Boyé anreist.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um Tickets für Racing Santander gegen Deportivo Alaves zu bekommen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Racing Santander gegen Deportivo Alaves findet im Estadio El Sardinero statt, offizielle Informationen zur Übertragung für dieses LaLiga-Spiel sind derzeit nicht verfügbar.

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La Liga - Spielwoche 5
Estadio El Sardinero

Wie kann man Tickets für Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga kaufen?

So kaufen Sie Tickets für das LaLiga-Spiel Racing Santander gegen Deportivo Alavés im Estadio El Sardinero:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizielle Website: Besuchen Sie das offizielle Ticketportal von Racing Santander (realracingclub.es). Tickets für bestimmte LaLiga-Spiele gehen in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag in den freien Verkauf.
  • Stadionkasse (Taquillas): Verfügbare Resttickets können Sie in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag direkt im Estadio El Sardinero in Santander kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

2. Mitgliedschaftsoptionen des Vereins

  • Verkauf für Socios / Dauerkarteninhaber: Offizielle Vereinsmitglieder (socios) erhalten oft bevorzugten Zugang oder Rabatte, bevor der freie Verkauf beginnt.

3. Zweitmärkte

  • Sekundäre Ticketplattformen: Wenn das allgemeine Kontingent ausverkauft ist, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Wiederverkaufstickets an, wobei die Preise vom Nennwert abweichen können.

Wie viel kosten Tickets für Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Die Ticketpreise für ein Spiel zwischen Athletic Bilbao und Elche in San Mamés variieren je nach Verkaufskanal, Sitzplatzlage und Nachfrage:

  • Kurven hinter den Toren (Fondo Norte / Fondo Sur): ca. 30 € bis 50 €
  • Oberrang auf der Längsseite (Preferencial / Lateral High): ca. 55 € bis 90 €
  • Haupttribüne auf der Längsseite (Tribuna Principal / Central): ca. 85 € bis 140 £

Wenn Standardtickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, gelten auf sekundären Ticketbörsen wie StubHub oder bei autorisierten Reiseanbietern typischerweise folgende Preisspannen:

  • Einstiegskategorie / Hinter dem Tor: ca. 60 € bis 80 €
  • Seitliche Sicht / Haupttribüne: ca. 80 € bis 140 €
  • VIP- und Hospitality-Pakete (einschließlich Premium-Sitzplätzen und Zugang zur Lounge/zum Catering): ca. 250 € bis 450 €+ pro Ticket

Racing Santander gegen Deportivo Alaves in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Racing Santander gegen Deportivo Alaves

Racing Santander hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Pflichtspielergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Getafe in LaLiga, in der Woche davor spielte das Team 2:2 gegen Villarreal. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang in einem Testspiel der Vorbereitung gegen Sporting Gijon, das Racing mit 4:1 gewann. Racing hat in allen fünf Spielen Gegentore kassiert und im Sommer zudem 0:3 gegen die Wolverhampton Wanderers verloren.

Deportivo Alaves hat in den vergangenen fünf Spielen wettbewerbsübergreifend drei Siege und zwei Unentschieden geholt. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 bei Rayo Vallecano in LaLiga, davor gewann Alaves am Auftaktwochenende der Saison mit 3:0 gegen Getafe. In der Vorbereitung gelangen Alaves außerdem ein 3:0 gegen Castellon und ein 1:0 auswärts bei Girona, während die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gegen Racing Santander in einem Freundschaftsspiel zustande kam.

SAN

SAN - Form

WOL
N3-0
ALA
N1-1
SPG
S4-1
VIL
U2-2
GET
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ALA

ALA - Form

GIR
S0-1
CAS
S3-0
SAN
S1-1
GET
S3-0
RAY
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
9/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Racing Santander gegen Deportivo Alaves: Direkter Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 7. August 2026 in einem Testspiel der Vorbereitung statt, als sich beide Teams 1:1 trennten. Davor endete auch ein Freundschaftsspiel im Juli 2024 torlos.

In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Alaves die stärkere Bilanz in Pflichtspielen, darunter ein 3:0-Heimsieg in der Segunda Division im Januar 2023 und ein 2:1-Sieg in einem Freundschaftsspiel im Juli 2023. Die einzige Ausnahme war ein 1:1-Unentschieden, als Racing Alaves im November 2022 in der Segunda Division empfing.

Head to Head

Racing SantanderUnentschiedenDeportivo Alaves
0
1
4
Klub Freundschaftsspiele
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
END
Klub Freundschaftsspiele
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
END
Klub Freundschaftsspiele
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
END
Spanien LaLiga 2
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
END
Spanien LaLiga 2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
END
2Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Racing Santander gegen Deportivo Alaves: Tabelle

In LaLiga steht Deportivo Alaves derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, während Racing Santander auf Rang 13 liegt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
S
S
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
U
S
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110050+53
S
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
8
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
20204402
U
U
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
U
12
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
10100001
U
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
N
U
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
201116-51
N
U
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
N
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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