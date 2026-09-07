Titelverteidiger Portugal eröffnet seine Titelverteidigung in der Nations League in Lissabon mit einem Heimspiel gegen Wales, ehe beide Teams im Rückspiel im November im Cardiff City Stadium erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A4, zu der auch Dänemark und Norwegen gehören, und dieses Duell bringt besonders für walisische Fans viel Geschichte mit sich.

GOAL liefert euch alles, was ihr über den Kauf von Tickets für Portugal gegen Wales wissen müsst, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann ist der Anstoß bei Portugal gegen Wales in der UEFA Nations League A?

Portugal gegen Wales wird im Estadio Jose Alvalade in Lissabon angepfiffen, wobei die offizielle Anstoßzeit über den regionalen TV-Partner noch bestätigt werden muss.

UEFA Nations League A - Spielwoche 1 24. Sept. 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

Wo kann man Tickets für Portugal gegen Wales kaufen?

Tickets für das Spiel in Lissabon werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des FPF angeboten, wobei Mitglieder des Verbands in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Die offiziellen Kanäle des Football Association of Wales (FAW) sind die entsprechende erste Anlaufstelle für das Rückspiel in Cardiff.

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für das Hinspiel im Estadio Jose Alvalade in Lissabon sowie Angebote für das Rückspiel im November im Cardiff City Stadium.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt, nachdem die Vorrangsphasen für Mitglieder abgeschlossen sind, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Auswärtstickets – die Kontingente in Cardiff für reisende Portugal-Fans werden über die FAW-Kanäle abgewickelt und können begrenzt sein

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts von Portugals Status als amtierender Champion und der Geschichte, die mit diesem Duell verbunden ist, empfiehlt sich für beide Spiele eine frühe Buchung, besonders für das erste Spiel in Lissabon.

Wie viel kosten Tickets für Portugal gegen Wales?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Lissabon variieren je nach Sitzplatzlage, wobei die Ticketkanäle des FPF die komplette Auswahl von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert anbieten, solange Kontingente verfügbar sind. Für das Spiel in Cardiff gilt auf dieselbe Weise die offizielle Preisgestaltung der FAW.

StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist ein grober Überblick darüber, was euch dort erwartet:

Günstigste Plätze (Lissabon): ab etwa 45 € bis 60 €, typischerweise in den oberen Rängen hinter den Toren im Estadio Jose Alvalade

Plätze im mittleren Preissegment (Lissabon): zentrale Plätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau

Premiumplätze (Lissabon): ab 250 € aufwärts für den Besuch des Europameisters

Rückspiel in Cardiff: die Preise für das Spiel im November im Cardiff City Stadium entwickeln sich angesichts des Anlasses nach oben, wobei Wiederverkaufsangebote bereits deutlich über dem üblichen Nations-League-Nennwert liegen

Wie bei jedem Spiel mit dem amtierenden Champion können sich die Preise schnell ändern. Wer ein bestimmtes Budget im Blick hat, ist daher in der Regel auf der sichereren Seite, wenn der Platz eher früher als später gesichert wird.

Portugal gegen Wales in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Portugal gegen Wales

Portugal geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft, womit das Turnier für Portugal beendet war. Zuvor besiegte das Team Kroatien mit 2:1 und feierte einen dominanten 5:0-Sieg gegen Usbekistan. Hinzu kamen ein 0:0 gegen Kolumbien und ein 1:1 gegen den Kongo DR. In diesen fünf Spielen erzielte Portugal neun Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Wales hat von den letzten fünf Spielen nur eines gewonnen, ein 7:1 gegen Nordmazedonien in der WM-Qualifikation. Zur jüngsten Bilanz gehören eine 1:2-Niederlage gegen Rumänien, Unentschieden gegen Ghana und Nordirland sowie eine 1:1-Niederlage gegen Bosnien und Herzegowina. In diesem Zeitraum erzielte Wales elf Tore, kassierte aber sechs. Die Defensivbilanz ist mit Blick auf den Wettbewerb in der Nations League ein Grund zur Sorge.

Portugal gegen Wales: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es bei der Europameisterschaft 2016, als Portugal mit 2:0 gewann. Das einzige weitere erfasste Duell zwischen beiden war ein Freundschaftsspiel im Juni 2000, das Portugal ebenfalls mit 3:0 gewann. Portugal hat beide Spiele im verfügbaren direkten Vergleich gewonnen und dabei jeweils ohne Gegentor geblieben.

Tabelle: Portugal gegen Wales

In der UEFA Nations League A, Gruppe 4, liegt Portugal in dieser frühen Phase des Wettbewerbs aktuell auf Platz drei, Wales auf Platz vier.