Geschichte wird geschrieben, wenn die NFL ihr allererstes Regular-Season-Spiel nach Frankreich bringt, mit einem packenden Duell zwischen den Pittsburgh Steelers und den New Orleans Saints. Vor der Kulisse des ikonischen Stade de France in Saint-Denis nahe Paris verspricht dieses internationale Topspiel eine elektrisierende, unvergessliche Atmosphäre.

GOAL liefert alle wichtigen Details zu Spieltermin, Ticketpreisen und dazu, wie Sie sich noch heute Ihre Plätze sichern können.

Wo kann man Tickets für Pittsburgh Steelers gegen New Orleans Saints kaufen?

Offizielle Tickets für das NFL-Spiel in Paris werden über Ticketmaster France und das offizielle Ticketportal des Stade de France vertrieben. Die hohe internationale Nachfrage und spezielle Kontingente für die Klubs bedeuten, dass frei verfügbare Tickets auf den primären Plattformen schnell ausverkauft sein können.

Sollten die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig noch Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Pittsburgh Steelers gegen New Orleans Saints?

Die von der NFL veröffentlichten offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für das Spiel im Stade de France beginnen bei 91,22 € für Plätze der Kategorie 9 im Oberrang und reichen bis zu 425,75 € für Premium-Plätze der Kategorie 1.

Sollten die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig noch Plätze zu sichern, wobei die günstigsten Angebote bei etwa 125 € beginnen.

Alles, was Sie über Pittsburgh Steelers gegen New Orleans Saints wissen müssen

Das Stade de France in Saint-Denis ist Austragungsort dieses historischen NFL-Spiels in Paris und verfügt über eine Kapazität von 80.000 Plätzen sowie erstklassige Einrichtungen. Das Stadion liegt nur nördlich des Pariser Zentrums und ist über die öffentlichen Verkehrslinien RER B und RER D leicht zu erreichen. Besucher können sich vor dem Kickoff auf spezielle Fan-Zonen-Aktivitäten, Unterhaltung vor dem Spiel und eine festliche Atmosphäre auf dem gesamten Stadiongelände freuen.