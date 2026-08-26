Osasuna trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio El Sadar in Pamplona auf Espanyol.

Beim jüngsten direkten Duell am selben Ort im Mai 2026 sicherte sich Espanyol einen 2:1-Auswärtssieg gegen Osasuna. Historisch gesehen waren die Begegnungen dieser beiden Teams im El Sadar eng umkämpfte Duelle mit knappen Ergebnissen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Osasuna gegen Espanyol wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Osasuna gegen Espanyol in LaLiga?

Osasuna gegen Espanyol findet im Estadio El Sadar in Pamplona statt, die Anstoßzeit ist noch zu bestätigen.

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Wie kann man Tickets für Levante gegen Barcelona in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Levante gegen Barcelona in LaLiga ohne externe Weblinks zu kaufen, können Sie diese über die folgenden offiziellen und autorisierten Kanäle beziehen:

Offizielle Direktplattformen

Offizielles Ticketportal von Levante UD: Wenn Levante das Spiel im Estadio Ciutat de València austrägt, kaufen Sie direkt im Ticketbereich der offiziellen Website von Levante UD. Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel bevorzugten Zugang und Rabatte.

Offizielles Ticketportal des FC Barcelona: Wenn Barcelona das Spiel im Camp Nou oder im dafür vorgesehenen Stadion austrägt, kaufen Sie die Tickets direkt über die offizielle Website des FC Barcelona oder die mobile App.

Offizielle Tageskassen: Tickets können am Spieltag, oder in den Tagen vor dem Spiel, persönlich an den Ticketschaltern des Gastgeberstadions gekauft werden, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist.

Sekundäre Ticketplattformen: Ticketweiterverkäufer oder Sekundärmarktplätze wie StubHub.

Wie viel kosten Tickets für Levante gegen Barcelona in LaLiga?

Die Ticketpreise für Levante gegen Barcelona in LaLiga variieren je nach Sitzkategorie und Kaufkanal:

Standardpreise im Direktverkauf und an der offiziellen Tageskasse

Nennwert / Standardsitze: Die offiziellen direkten Ticketpreise liegen für Standard-Sitzbereiche wie die Abschnitte Gol Corner, Lateral oder Central Tribuna in der Regel zwischen 90 € und 230 €.

VIP- & Premiumsitze: Hochwertige Sitzplätze oder Hospitality-Pakete beginnen in der Regel bei 300 € oder mehr.

Sekundäre Ticket-Wiederverkaufsplattformen

Einstiegsniveau / Niedrigstes verfügbares Angebot: Auf Sekundärmarktplätzen für Tickets, wie etwa StubHub, beginnen die Preise in der Regel bei etwa 130 $ bis 170 $.

Hohe Nachfrage / Zentrale Sitzplätze: Premiumplätze im Mittelfeldbereich oder späte Wiederverkaufsangebote können je nach Verfügbarkeit und Marktnachfrage Preise von mehr als 200 € bis 400 € erreichen.

Osasuna gegen Espanyol in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Osasuna gegen Espanyol

Osasunas letzte fünf Spiele waren allesamt Testspiele in der Saisonvorbereitung, mit drei Siegen und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Al-Ain, zudem verlor das Team davor im letzten Härtetest mit 1:2 gegen SSC Napoli. Positiv waren die Siege gegen Norwich City, Ipswich Town und Racing Santander, die zeigten, dass sie in Freundschaftsspielen Ergebnisse holen können, auch wenn die Qualität der Gegner über die fünf Spiele hinweg erheblich schwankte.

Espaynols letzte fünf Spiele umfassen sowohl Pflicht- als auch Freundschaftsspiele und brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage in LaLiga gegen Real Madrid, davor besiegte das Team jedoch Levante am ersten Spieltag der Saison mit 3:0. In der Vorbereitung spielte man 3:3 gegen Middlesbrough und 2:2 gegen Burnley und verlor 1:3 gegen Coventry City. In diesen fünf Spielen erzielte Espanyol zehn Tore und kassierte acht.

Osasuna gegen Espanyol: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 17. Mai 2026 in LaLiga statt, als Espanyol im Estadio El Sadar mit 2:1 auswärts gewann. Davor gewann Espanyol am 31. August 2025 zu Hause gegen Osasuna mit 1:0. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Espanyol mit zwei Siegen gegenüber einem von Osasuna einen leichten Vorteil, hinzu kommen zwei Unentschieden, darunter ein 0:0 bei Espanyol im Dezember 2024 und ein 1:1 im Februar 2023.

Tabellenstand von Osasuna gegen Espanyol

In der frühen LaLiga-Tabelle steht Espanyol auf Rang fünf, während Osasuna auf Platz 16 liegt.