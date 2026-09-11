Österreich bleibt nach dem Auftakt in der UEFA Nations League gegen Israel im eigenen Land und empfängt am Sonntag, 27. September, im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase des Wettbewerbs Kosovo in Wien. Ihr könnt euch eure Tickets für das Spiel noch heute sichern.

Neben Israel und Kosovo ist auch die Republik Irland in Österreichs Gruppe (Gruppe 3 der Liga B). In der Ligaphase tritt Österreich gegen alle drei Teams jeweils zu Hause und auswärts an, insgesamt also sechsmal.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, während das jeweils viertplatzierte Team jeder Gruppe in die UEFA Nations League C 2028/29 absteigt. Darüber hinaus erreichen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe die Aufstiegs-/Abstiegs-Playoffs, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt eure Tickets für Österreich gegen Kosovo in der UEFA Nations League zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Österreich gegen Kosovo statt?

Österreich gegen Kosovo findet am Sonntag, 27. September, im Ernst-Happel-Stadion (Wien) statt. Der Anstoß ist für 18 Uhr (MESZ) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 12:00 Ernst Happel Stadion

So kauft ihr Tickets für Österreich gegen Kosovo in der UEFA Nations League

Der offizielle Vorverkauf für dieses UEFA-Nations-League-Spiel begann Anfang Juni.

Heimfans konnten ihre Tickets direkt über den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) oder dessen offiziellen Ticketpartner Oeticket erwerben.

Kosovo-Fans, die Tickets für den vorgesehenen Auswärtsbereich im Ernst-Happel-Stadion kaufen wollten, mussten diese über den Fußballverband des Kosovo (FFK) beziehen.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Österreich gegen Kosovo in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Österreich gegen Kosovo kosten je nach Sitzplatzbereich und Alter zwischen 16 € und 70 €.

Das Ernst-Happel-Stadion ist in verschiedenfarbige Sektoren unterteilt (Sektoren A bis F), wobei sich die Preise danach richten, wie nah ihr am Geschehen sitzt:

Längsseite (Sektoren B, C, D, E) : Das sind die Premiumplätze an der Seitenlinie, parallel zum Spielfeld. Die teuersten Erwachsenentickets in diesen Top-Bereichen können bis auf 70 € steigen.

Auswärtsfan-Bereiche (Sektoren A & F) : Diese sind speziell für die Kosovo-Fans „Dardans“ reserviert. Offizielle Erwachsenentickets in diesen Bereichen kosten maximal 38 €.

Kinderrabatt : Günstige Jugendtickets, für Kinder bis 14 Jahre, sind ab 16 € erhältlich.

Behaltet kurz vor dem Spiel die offiziellen Seiten der Nationalteams im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und prüft auch Zweitmarktplätze wie StubHub auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Ernst-Happel-Stadion wissen müsst

Das Ernst-Happel-Stadion im grünen Wiener Prater ist das größte Sportstadion Österreichs. Mit einer Sitzplatzkapazität von 50.865 ist es die traditionsreiche Heimat der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft und zugleich ein erstklassiger Veranstaltungsort für große Musikkonzerte.

Das Stadion wurde 1931 eröffnet und 1956 neu aufgebaut sowie deutlich erweitert, nachdem es im Zweiten Weltkrieg schwer bombardiert worden war. Nach dem Tod der österreichischen Spieler- und Trainerlegende Ernst Happel wurde die Arena 1992 offiziell zu seinen Ehren umbenannt.

Denkwürdige Momente im Ernst-Happel-Stadion:

Der legendäre Hackentreffer (1987) : Im Finale des Europapokals der Landesmeister erzielte Portos Rabah Madjer gegen Bayern München ein berühmtes und kühnes Tor per Hacke, das dem portugiesischen Klub zu einem historischen 2:1-Sieg verhalf.

Das Geisterspiel (1970) : Wegen eines sintflutartigen Regens kamen weniger als 10.000 Fans zum Finale des Europapokals der Pokalsieger zwischen Manchester City und Gornik Zabrze, das der englische Klub mit 2:1 gewann. Das Stadion fasste damals gewaltige 91.000 Zuschauer.

Spaniens goldene Ära beginnt (2008) : Das Stadion war das Schmuckstück der UEFA Euro 2008. Es war Austragungsort des Endspiels, in dem Fernando Torres den Siegtreffer erzielte und Spanien damit einen 1:0-Erfolg über Deutschland sicherte.

Emissionsneutrales Dach: Die gewaltige, wellenförmige Dachkonstruktion des Stadions wurde Mitte der 1980er Jahre hinzugefügt. Vor Kurzem wurde auf dem Dach eine große Solaranlage installiert. Zusammen mit geothermischen Sonden im Untergrund macht sie den gesamten Stadionkomplex vollständig emissionsneutral.

Anreise

Das Ernst-Happel-Stadion ist hervorragend angebunden und leicht zu erreichen. Weil es im Prater im 2. Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt liegt, ist das Verkehrsnetz der Stadt darauf ausgelegt, Zehntausende Menschen sehr schnell hinein- und wieder hinauszubringen.

Die U-Bahn: Das Wiener U-Bahn-Netz ist günstig, sicher und setzt bei Spielen und Konzerten zusätzliche Züge ein.

Linie U2 (lila Linie) : Nehmt die U2 direkt bis zur Station Stadion. Der Ausgang liegt direkt vor dem Stadiongelände. Bis zu den Eingängen sind es ebene zwei Minuten zu Fuß.

Linie U3 (orange Linie) : Fahrt mit der U3 bis zur Station Schlachthausgasse. Von dort sind es malerische 15 Minuten zu Fuß über die Brücke an der Stadionallee und durch den Park bis zum Stadion.

Mit dem Bus: Busse sind eine gute Alternative, wenn ihr aus den östlichen oder nördlichen Teilen der Stadt kommt.

Linien 77A und 84A : Beide lokalen Buslinien halten direkt an der Haltestelle Stadion.

Linie 11A : Diese Linie kommt aus dem Norden Wiens und hält an Stadion (Meiereistraße), direkt neben der Arena.

Mit dem Fahrrad oder zu Fuß: Wien ist berühmt für seine flachen und sicheren Radwege. Wenn das Wetter gut ist, ist das die entspannteste Art der Anreise.

Mit dem Auto: Direkt zum Stadion zu fahren, ist an Veranstaltungstagen sehr schwierig. Die Hauptstraße Meiereistraße wird in der Regel von der Polizei gesperrt, und die Staus sind massiv. Wenn ihr unbedingt mit dem Auto kommen müsst, versucht nicht, am Stadion zu parken. Nutzt stattdessen eine Park-&-Ride-Garage weiter außerhalb und steigt dort in die U-Bahn-Linie U2 um.

Österreich gegen Kosovo in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Österreich gegen Kosovo: Die jüngste Form

FIFA-Weltrangliste: Österreich (#23) gegen Kosovo (#78)

Beide Teams haben in ihren vergangenen fünf Spielen gemischte Ergebnisse gezeigt, wobei Österreich wegen seines Sommerlaufs bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf deutlich namhaftere Gegner traf.

Österreich erreichte bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 die Runde der letzten 32, bevor das Team von Spanien mit 3:0 ausgeschaltet wurde. In keinem seiner Spiele in Nordamerika blieb Österreich ohne Gegentor.

Kosovo verpasste die Qualifikation für die Weltmeisterschaft nur knapp und verlor im März das Playoff-Finale mit 0:1 gegen Turkiye. Zuletzt war das Team im Juni im Einsatz, als es Andorra in einem Freundschaftsspiel mit 3:0 besiegte.

Österreich gegen Kosovo: Jüngste direkte Duelle

Österreich und Kosovo haben im A-Nationalmannschaftsfußball der Männer noch nie gegeneinander gespielt. Nach ihrem ersten Duell überhaupt am 27. September im Ernst-Happel-Stadion in Wien treffen sie am 4. Oktober im Stadtstadion Prishtina in der kosovarischen Hauptstadt erneut aufeinander.

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Österreich AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Irland IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Israel ISR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosovo KOS 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg



