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UEFA Nations League B
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Book Northern Ireland vs Hungary Tickets

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So bekommt ihr Tickets für Nordirland gegen Ungarn: Preise in der UEFA Nations League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Nordirland empfängt Ungarn in einem Spiel der UEFA Nations League B. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Nordirland empfängt Ungarn am Montag, den 28. September, im Windsor Park in Belfast und startet damit seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga B, Gruppe 2, zusammen mit der Ukraine und Georgien. Das Rückspiel steigt im November in der Puskas Arena in Budapest.

Nordirland wird versuchen, den Heimvorteil in seinem bekanntermaßen engen und stimmungsvollen Nationalstadion zu nutzen, während Ungarn nach einer vielversprechenden jüngsten Phase unter Marco Rossi anreist. Da auch die Ukraine und Georgien in dieser Gruppe vertreten sind, könnte dieses frühe Duell zum Ende der Gruppenphase noch wichtig werden.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Nordirland gegen Ungarn zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei Nordirland gegen Ungarn?

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UEFA Nations League B - Spielwoche 2
Windsor Park

Wo kann man Tickets für Nordirland gegen Ungarn kaufen?

Tickets für das Spiel in Belfast werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des Irish Football Association (IFA) angeboten, wobei in der Regel zunächst Dauerkarteninhaber und Mitglieder Vorrang haben, bevor verbleibende Kontingente in den freien Verkauf gehen. Für das Rückspiel in Budapest sind die offiziellen Kanäle des ungarischen Fußballverbands (MLSZ) die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

  • Offizieller freier Verkauf – beginnt nach den Prioritätsphasen für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag
  • Begrenzte Kapazität – Der Windsor Park fasst etwas mehr als 18.000 Zuschauer, was ihn zu einem der kleineren Stadien in Liga B macht. Daher kann dieses Spiel schnell ausverkauft sein
  • ZweitmarktTicombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der begrenzten Kapazität des Windsor Park wird besonders für das Spiel in Belfast eine frühzeitige Buchung dringend empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Nordirland gegen Ungarn?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Belfast über die IFA beginnen bei rund 80 €, wobei das gesamte Angebot von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert erhältlich ist, solange der Vorrat reicht. Die offiziellen Preise des MLSZ für das Rückspiel in Budapest beginnen bei rund 65 €.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Auf dem Zweitmarkt beginnen die Angebote für das Spiel in Belfast derzeit wegen der begrenzten Stadionkapazität und der starken frühen Nachfrage deutlich höher.

Wie bei jedem Spiel in einem Stadion mit geringerer Kapazität können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag schnell ändern. Wenn ihr mit einem bestimmten Budget plant, ist es in der Regel die sicherere Option, euch den Platz lieber früher als später zu sichern.

Nordirland gegen Ungarn in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Nordirland und Ungarn

NIR

NIR - Form

LUX
S1-0
ITA
N2-0
WAL
U1-1
GUI
S1-0
FRA
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HUN

HUN - Form

IRL
N2-3
SVN
S1-0
GRI
U0-0
FIN
S2-1
KAS
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Nordirland gegen Ungarn: Der direkte Vergleich zuletzt

Head to Head

NordirlandUnentschiedenUngarn
1
1
3
Freundschaftsspiele
Nordirland badge
Nordirland
NIR
0
Ungarn badge
Ungarn
HUN
1
END
European Championship Qualification
Nordirland badge
Nordirland
NIR
1
Ungarn badge
Ungarn
HUN
1
END
European Championship Qualification
Ungarn badge
Ungarn
HUN
1
Nordirland badge
Nordirland
NIR
2
END
Freundschaftsspiele
Nordirland badge
Nordirland
NIR
0
Ungarn badge
Ungarn
HUN
2
END
Freundschaftsspiele
Nordirland badge
Nordirland
NIR
0
Ungarn badge
Ungarn
HUN
1
END
3Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5


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