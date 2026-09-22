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So bekommt ihr Tickets für Nordirland gegen die Ukraine: Preise in der UEFA Nations League B, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Nordirland trifft in der UEFA Nations League B auf die Ukraine. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Die UEFA Nations League bietet ein spannendes Länderspiel, wenn Nordirland im Windsor Park in Belfast auf die Ukraine trifft. Beide europäischen Teams gehen in dieses richtungsweisende Spiel mit dem Ziel, wichtige Punkte in ihrer Gruppenkampagne zu holen.

GOAL liefert alle Details zu den wichtigsten Spielinformationen, Ticketpreisen und den direkten Schritten, wie ihr euch eure Plätze sichern könnt.

Wann ist der Anstoß bei Nordirland gegen Ukraine in der UEFA Nations League B?

Nordirland gegen Ukraine findet im Windsor Park in Belfast statt, der Anstoß ist für den 28. September 2026 angesetzt.

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UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Windsor Park

Wo kann man Tickets für Nordirland gegen Ukraine kaufen?

Offizielle Primärtickets für das Spiel werden über das Ticketportal des Irish Football Association vertrieben, das die regulären Verkaufsphasen für Heim-Länderspiele im Windsor Park abwickelt. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um reguläre Eintrittskarten in den allgemeinen Sitzplatzbereichen zu sichern.

Wenn die Primärkontingente ausverkauft sind oder reguläre Plätze auf der offiziellen Seite nicht mehr verfügbar sind, sind sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.


Wie viel kosten Tickets für Nordirland gegen Ukraine?

Reguläre Einzeltickets im offiziellen Ticketportal beginnen bei etwa 35 bis 45 € für Sitzplätze in den allgemeinen Bereichen des Windsor Park.

Auf dem Zweitmarkt wie bei Ticombo beginnen die Einstiegspreise bei rund 345 €, wenn die regulären Kontingente bei den primären Ticketanbietern ausverkauft sind.

Nordirland gegen Ukraine in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Nordirland gegen Ukraine

Nordirland hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht, dabei vier Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt endete im Juni 2026 mit einer 1:3-Niederlage gegen Frankreich, zuvor gab es ein 1:1 gegen Wales und einen 1:0-Sieg gegen Guinea. Hinzu kam eine 0:2-Niederlage gegen Italien in der WM-Qualifikation. Der einzige Lichtblick in dieser Phase war ein 1:0-Sieg gegen Luxemburg im November 2025.

Die Ukraine hat drei ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen und die anderen beiden verloren. Dabei erzielte sie fünf Tore und kassierte vier. Das jüngste Resultat war ein 2:0-Sieg gegen Polen im Mai 2026, außerdem schlug sie in diesem Zeitraum Albanien mit 1:0 und Island mit 2:0. Niederlagen gegen Schweden und Frankreich, letztere eine 0:4-Pleite in der WM-Qualifikation, markieren die Tiefpunkte dieser Fünf-Spiele-Serie.

NIR

NIR - Form

LUX
S1-0
ITA
N2-0
WAL
U1-1
GUI
S1-0
FRA
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
UKR

UKR - Form

FRA
N4-0
ISL
S2-0
SWE
N1-3
ALB
S1-0
POL
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Nordirland gegen Ukraine: Jüngste direkte Duelle

Die beiden Teams sind den verfügbaren Daten zufolge viermal aufeinandergetroffen. Die Ukraine gewann einmal, Nordirland ebenfalls einmal, zwei Spiele endeten unentschieden. Das jüngste Duell war ein Freundschaftsspiel im Juni 2021, das die Ukraine mit 1:0 gewann. Die Bilanz ist eng und torarm, denn in drei der vier Spiele fiel insgesamt nicht mehr als ein Tor. Das bemerkenswerteste Ergebnis aus Sicht Nordirlands war ein 2:0-Sieg gegen die Ukraine bei der EM 2016.

Head to Head

NordirlandUnentschiedenUkraine
1
2
1
Freundschaftsspiele
Ukraine badge
Ukraine
UKR
1
Nordirland badge
Nordirland
NIR
0
END
Europameisterschaft
Ukraine badge
Ukraine
UKR
0
Nordirland badge
Nordirland
NIR
2
END
European Championship Qualification
Ukraine badge
Ukraine
UKR
0
Nordirland badge
Nordirland
NIR
0
END
European Championship Qualification
Nordirland badge
Nordirland
NIR
0
Ukraine badge
Ukraine
UKR
0
END
2Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/4


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