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Minnesota Vikings vs San FranGetty Images
Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers tickets
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So bekommt ihr Tickets für Minnesota Vikings gegen San Francisco 49ers: Termine des NFL-Spiels in Mexiko-Stadt, Ticketpreise und mehr

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USA NFL

So können Sie sich Tickets für das NFL-Spiel in Mexiko-Stadt sichern

Die NFL kehrt für ein elektrisierendes Sunday-Night-Football-Duell in Woche 11 nach Mexiko-Stadt zurück, wenn die Minnesota Vikings auf die San Francisco 49ers treffen. Das Spiel findet im ikonischen Estadio Banorte in Mexiko-Stadt statt, und dieses Duell der International Series bringt zwei Schwergewichte der NFC südlich der Grenze direkt gegeneinander auf den Platz.

GOAL liefert alle wichtigen Details zum Spielplan, zur offiziellen Preisstruktur und dazu, wie ihr euch jetzt noch Plätze sichern könnt, bevor die Kontingente ausverkauft sind.

Wann findet das NFL-Spiel in Mexiko-Stadt statt?

Datum & Uhrzeit

Spiel

Ort

Tickets

Sonntag, 22. November 2026, um 18:20 Uhr

Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers

Estadio Banorte, Mexiko-Stadt, Mexiko

Tickets

Wo kann man Tickets für das NFL-Spiel in Mexiko-Stadt kaufen?

Offizielle Erstverkaufstickets für das NFL-Spiel in Mexiko-Stadt werden direkt über Ticketmaster Mexiko und die offiziellen Teamportale vertrieben.

Sollten die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Sitzplätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für das NFL-Spiel in Mexiko-Stadt?

Standard-Einzeltickets über die offiziellen Verkaufskanäle beginnen bei 120 $ USD für Plätze im Oberrang, während zentrale Sichtplätze im Unterrang im Erstverkauf bis zu 450 $ USD kosten.

Sollten die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Sitzplätze zu sichern. Einstiegspreise beginnen dort, je nach Sitzplatzlage und Verfügbarkeit, bei rund 250 $ USD.

Alles, was ihr über das NFL-Spiel in Mexiko-Stadt wissen müsst

Die Ausweitung der NFL International Series nach Mexiko-Stadt markiert eines der am meisten erwarteten Ereignisse im Football-Kalender. Das Estadio Banorte bietet eine unglaubliche Atmosphäre und verbindet die Energie eines Stadions in großer Höhe mit internationalem Spitzensport auf höchstem Niveau. Minnesota und San Francisco verfügen über hochkarätig besetzte Kader voller Starpower und garantieren damit ein unvergessliches Primetime-Duell bei Sunday Night Football.

Fans, die für das Spiel nach Mexiko-Stadt reisen, dürfen sich auf ein ganzes Feierwochenende freuen, darunter Fan-Zonen, interaktive NFL-Erlebnisse und lokale Teamevents in der ganzen Hauptstadt. Wegen des enormen lokalen und internationalen Reiseinteresses wird Fans dringend geraten, sich frühzeitig Spieltickets und Unterkünfte zu sichern.


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