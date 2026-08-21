Als Leeds United und Newcastle United im Januar zuletzt in der Liga im St James' Park aufeinandertrafen, bekamen die Fans einen packenden Sieben-Tore-Krimi geboten. Gibt es das nächste Spektakel, wenn sich beide Teams am Montag, den 14. September, diesmal an der Elland Road wieder begegnen? Wer heute Tickets bucht, könnte das Geschehen unter Flutlicht live verfolgen.

Obwohl Leeds in diesem denkwürdigen Duell im Januar durch Tore von Brenden Aaronson (zweimal) und Dominic Calvert-Lewin nicht weniger als dreimal in Führung ging, blieb am Ende nur Frust, nachdem Newcastle in der Nachspielzeit zweimal traf und sich so alle drei Punkte sicherte.

Leeds von Daniel Farke ist stark in diese Saison gestartet und hat wichtige Siege in der Premier League und im Carabao Cup eingefahren. Nun will das Team den Schwung mitnehmen und weiß, wie wichtig Heimsiege im Verlauf der Saison sein werden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Leeds United gegen Newcastle United zu sichern, einschließlich Informationen darüber, wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Newcastle United statt?

Leeds United gegen Newcastle United findet am Montag, den 14. September, an der Elland Road (Leeds) statt. Anstoß ist planmäßig um 20 Uhr BST.

Premier League - Spielwoche 4 14. Sept. 2026 - 15:00 Elland Road

So kaufen Sie Tickets für das Premier-League-Spiel Leeds United gegen Newcastle United

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Aufgrund der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen Schwarzhandel und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt (z. B. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgingen, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Leeds United gegen Newcastle United?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Spielkategorie:

Alters- und Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise in den Kategorien Erwachsene, Junioren (in der Regel U18 oder U21), Studenten und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein (z. B. Kategorie A, B oder C). Topspiele gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren budgetfreundlichere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und dies mindestens auch für 2027/28 bestätigt.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliedsauslosungen.

Form

Jüngste direkte Duelle

Team-News & Kader