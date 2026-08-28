Le Mans trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Stade Marie-Marvingt in Le Mans auf Lorient.

Der FC Lorient hat in den jüngsten Pflichtduellen zwischen beiden Teams die Nase vorn und gewann drei der letzten fünf Aufeinandertreffen. Le Mans will den Heimvorteil bestmöglich nutzen, um das Blatt gegen die Gäste zu wenden.

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Wann ist der Anstoß bei Le Mans gegen Lorient in der Ligue 1?

Le Mans gegen Lorient findet im Stade Marie-Marvingt in Le Mans statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 11:00 Stade Marie-Marvingt

Wie kann man Tickets für Le Mans gegen Lorient in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Spiel Le Mans gegen Lorient im Stade Marie-Marvingt am 19. September 2026 zu kaufen, haben Sie einige Möglichkeiten, die von offiziellen Vereinskanälen bis hin zu sekundären Ticket-Zweitmarktplätzen reichen:

Offizieller Ticketshop von Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): Die sicherste und direkteste Methode ist der Kauf von Tickets direkt über die offizielle Online-Ticketseite des gastgebenden Klubs. Standardplätze hinter den Toren beginnen in der Regel bei etwa 7 €, während Plätze auf der Haupttribüne je nach Kategorie bis zu 15 € oder mehr kosten.

Stadionkasse: Falls die Tickets nicht vorab online ausverkauft sind, können Eintrittskarten am Spieltag persönlich an den Kassen des Stade Marie-Marvingt gekauft werden.

Sekundäre Ticket-Marktplätze: Wenn die offiziellen Vereinstickets ausverkauft sind oder Sie nach Verfügbarkeiten für Nicht-Mitglieder suchen, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Plätze, die von Fans weiterverkauft werden.

Wie viel kosten Tickets für Le Mans gegen Lorient in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Spiel Le Mans FC gegen FC Lorient im Stade Marie-Marvingt variieren je nach Sitzplatzlage und Kaufort:

Offizielle Kasse & Direktverkauf:

Standardplätze / Plätze hinter dem Tor: Liegen für Plätze der Basiskategorie in der Regel zwischen 7 € und 15 € . Haupttribüne / Plätze der mittleren Kategorie: Liegen je nach konkreter Tribüne und Sicht normalerweise zwischen 15 € und 60 € .

Sekundär- & Wiederverkaufsmarktplätze:

Sekundäre Plattformen wie StubHub beginnen für den einfachen Zugang typischerweise bei etwa 55 € bis 65 € , während die Durchschnittspreise mit näher rückendem Spieltag je nach Nachfrage und Verfügbarkeit bei etwa 75 € bis 80 € liegen.



Le Mans gegen Lorient in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Le Mans gegen Lorient

Le Mans hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Brest in der Ligue 1 am 22. August, der erste Pflichtauftritt der neuen Saison. Zudem gewann Le Mans in der Vorbereitung auswärts mit 3:2 gegen Angers und mit 1:0 gegen Nantes, während ein 0:1 gegen Le Havre die einzige Niederlage in diesem Lauf war. Le Mans erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte fünf.

Lorients letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel war ein 0:0 gegen Nizza in der Ligue 1 am 22. August. Das deutlichste Ergebnis in der jüngsten Serie war eine 1:4-Niederlage gegen Elversberg in einem Freundschaftsspiel am 15. August, allerdings zeigte das Team zuvor offensive Qualität mit einem 5:1-Sieg gegen UNFP FC und einem 2:0-Erfolg in Guingamp. Lorient erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben.

Le Mans gegen Lorient: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 4. Februar 2020 in der Ligue 2 statt, als Lorient Le Mans zu Hause mit 4:2 besiegte. Davor empfing Le Mans Lorient im August 2019 in der Ligue 2, wobei Lorient im Stade Marie-Marvingt mit 2:1 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen hat Lorient mit drei Siegen gegenüber einem von Le Mans die Nase vorn, ein Spiel endete unentschieden.