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So bekommt ihr Tickets für Le Mans gegen Lens: Ligue-1-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Le Mans trifft in der Ligue 1 auf Lens. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Le Mans trifft am Sonntag, 13. September 2026, im Stade Marie-Marvingt in Le Mans auf Lens.

Beide Teams trafen zuletzt im Juli 2019 in der Ligue 2 in einem Pflichtspiel aufeinander, als Lens im Stade Marie-Marvingt mit 2:1 auswärts gewann. Die historische Bilanz aus den letzten fünf Duellen ist ausgeglichen: zwei Siege für Le Mans, zwei für Lens und ein Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie Tickets für Le Mans gegen Lens sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Le Mans gegen Lens in der Ligue 1?

Le Mans gegen Lens findet im Stade Marie-Marvingt in Le Mans statt, der Anstoß ist im Rahmen des Ligue-1-Spielplans angesetzt.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 4
Stade Marie-Marvingt

Wie kann man Tickets für Le Mans gegen Lens in der Ligue 1 kaufen?

Tickets für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und RC Lens im Stade Marie-Marvingt können auf einigen Hauptwegen erworben werden:

  • Offizielle Vereinskanäle: Prüfen Sie die offiziellen Ticketportale von Le Mans FC oder RC Lens, um reguläre Eintrittskarten direkt bei den Klubs zu kaufen, sobald der freie Verkauf startet.
  • Sekundäre Ticketplattformen: Wenn reguläre Tickets ausverkauft sind oder wenn Sie bestimmte Sitzplatzkategorien suchen, bieten Wiederverkaufs- und Vergleichsseiten für Tickets wie StubHub Zweitmarktoptionen für dieses Spiel an.
  • Ticketschalter und Stadionverkauf: Je nach Verfügbarkeit näher am Spieltag können Tickets auch direkt über den Ticketschalter des Stadions oder physische Verkaufsstellen am Veranstaltungsort erworben werden.

Wie viel kosten Tickets für Le Mans gegen Lens in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und Lens am 13. September 2026 variieren je nach Plattform, Sitzplatzkategorie und Zeitpunkt des Kaufs:

Primärer Ticketverkauf

  • Offizielle Vereinskanäle: Reguläre Tickets zum Originalpreis, die direkt über Le Mans FC oder RC Lens gekauft werden, liegen je nach Sitzplatzkategorie und Tribüne in der Regel zwischen 15 € und 60 €.
  • Ticketschalter im Stadion: Spieltagstickets, die an der Tageskasse im Stade Marie-Marvingt gekauft werden, beginnen in der Regel bei etwa 15 € bis 45 €, je nach Verfügbarkeit.

Sekundärer Ticketverkauf

  • Wiederverkaufsplattformen:S Angebote auf dem Zweitmarkt und Ticketvergleichsseiten wie StubHub beginnen für Plätze der Einstiegskategorie in der Regel bei 45 € bis 55 €, während Top-Sitzplatzkategorien je nach Nachfrage auf über 80 € bis 140 €+ steigen können.  

Le Mans gegen Lens in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Le Mans und Lens

Le Mans hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Brest in der Ligue 1 am 22. August, das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Zuvor gewann Le Mans in der Vorbereitung auswärts mit 3:2 gegen Angers und mit 1:0 gegen Nantes, während die 0:1-Niederlage gegen Le Havre die einzige Pleite blieb. In diesen fünf Partien erzielte Le Mans acht Tore und kassierte fünf.

Lens hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 5:2 gegen Auxerre in der Ligue 1 am 22. August, nachdem Lens am 16. August die Trophée des Champions gegen Paris Saint-Germain gewonnen hatte. Lens besiegte in der Vorbereitung auch Villarreal mit 3:1, während Niederlagen gegen Sunderland (0:2) und ein torloses Unentschieden gegen Famalicão zuvor ebenfalls Teil der Vorbereitung waren. In diesen fünf Spielen erzielte Lens neun Tore und kassierte fünf.

LEM

LEM - Form

VER
S3-1
FCN
S1-0
SCO
S2-3
LEH
N0-1
B29
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RCL

RCL - Form

FAM
N0-0
VIL
S3-1
SUN
N0-2
PSG
S1-0
AJA
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Le Mans gegen Lens: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen Le Mans und Lens fand am 27. Juli 2019 in der Ligue 2 statt, als Lens im Stade Marie-Marvingt mit 2:1 gewann. In den letzten fünf registrierten direkten Duellen, die allesamt in der Ligue 2 ausgetragen wurden, stehen für Le Mans zwei Siege zu Buche, Lens kommt ebenfalls auf zwei, und ein Spiel endete unentschieden. Seit diesem Duell im Jahr 2019 sind die beiden Teams in keinem Pflichtspiel mehr aufeinandergetroffen.

Head to Head

Le MansUnentschiedenLens
2
1
2
Frankreich Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lens badge
Lens
RCL
2
END
Frankreich Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Lens badge
Lens
RCL
1
END
Frankreich Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
END
Frankreich Ligue 2
Lens badge
Lens
RCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
END
Frankreich Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lens badge
Lens
RCL
1
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle: Le Mans gegen Lens

#PSUNTG+/-PktForm
1
MarseilleMarseilleOM
110040+43
S
2
LensLensRCL
110052+33
S
3
LilleLilleLIL
110020+23
S
4
LyonLyonOL
110020+23
S
5
AS MonacoAS MonacoASM
110010+13
S
6
BrestBrestB29
10102201
U
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
U
8
Le MansLe MansLEM
10102201
U
9
RennesRennesREN
10102201
U
10
LorientLorientLOR
10100001
U
11
NizzaNizzaNCE
10100001
U
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
U
13
TroyesTroyesTRO
10100001
U
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
N
15
AngersAngersSCO
100102-20
N
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
N
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
N
18
StraßburgStraßburgSTR
100104-40
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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