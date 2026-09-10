Kroatien und England treffen in der UEFA Nations League 2026/27 zweimal aufeinander, und zwar im Rahmen eines anspruchsvollen Spielplans in Liga A, Gruppe A3, zu der auch Spanien und Tschechien gehören. Das erste Duell in Rijeka am 3. Oktober wird komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, nachdem die UEFA Kroatien nach Zuschauer-Ausschreitungen im Viertelfinale der vergangenen Saison gegen Frankreich sanktioniert hatte. Für diese Partie sind daher keine öffentlichen Tickets verfügbar.

GOAL hat alles, was Ihr wissen müsst, um Euch jetzt Tickets für Kroatien gegen England für das Spiel im Wembley zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist Anstoß bei Kroatien gegen England in der UEFA Nations League A?

Kroatien gegen England wird am Samstag, 3. Oktober 2026, um 18:00 Uhr Ortszeit im Stadion Rujevica in Rijeka angepfiffen. Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Wo kann man Tickets für Kroatien gegen England kaufen?

Für die Partie am 3. Oktober in Rijeka sind keine öffentlichen Tickets verfügbar, da sie im Rahmen von Kroatiens UEFA-Sanktion ohne Zuschauer ausgetragen wird. Wer diese beiden Teams in dieser Kampagne sehen möchte, sollte stattdessen auf die Partie am 12. November im Wembley-Stadion schauen.

Tickets für das Rückspiel im Wembley sind zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football erhältlich. Vorrang haben dabei in der Regel Mitglieder des England Supporters Travel Club sowie Dauerkarteninhaber mit FA-Anbindung, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Partie am 3. Oktober (Rijeka) – wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, es gibt keine öffentlichen Tickets, weder offiziell noch auf dem Zweitmarkt

Offizieller freier Verkauf (Wembley) – beginnt nach dem Ende der Prioritätsfenster für Mitglieder, in der Regel näher am Spieltag

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei Ticombo stammt aus einem Angebot verifizierter Verkäufer

Zweitmarkt – Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der Strahlkraft dieser Partie wird empfohlen, für das Spiel im Wembley früh zu buchen, sobald der freie Verkauf beginnt.

Wie viel kosten Tickets für Kroatien gegen England?

Für die Partie am 3. Oktober in Rijeka gibt es weder offizielle noch Zweitmarktpreise, da sie vollständig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.

Die offiziellen Preise für das Spiel im Wembley werden über das Ticketportal von England Football festgelegt. Solange Kontingente verfügbar sind, ist die gesamte Spanne von regulären bis zu Premium-Sitzplätzen zum Nennwert erhältlich. Bei früheren Nations-League-Spielen Englands im Wembley begannen die offiziellen Preise bei etwa 40 £.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Auf dem Zweitmarkt beginnen die Preise für eine Partie dieses Profils in der Regel bei etwa 45 £ bis 60 £ für Plätze im Oberrang, sobald entsprechende Angebote verfügbar sind.

Wie bei jedem Länderspiel mit hoher Nachfrage können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem konkreten Budget plant, ist deshalb in der Regel auf der sicheren Seite, wenn er sich seinen Platz früher statt später sichert.

Kroatien gegen England in der UEFA Nations League A: Alles, was Ihr wissen müsst

Form von Kroatien gegen England

Kroatien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dabei sieben Tore erzielt und neun kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Portugal im Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Zuvor schlug Kroatien Ghana mit 2:1 und Panama mit 1:0, kassierte in der Gruppenphase aber auch eine 2:4-Niederlage gegen England.

Englands letzte fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage hervor, bei 14 erzielten und sieben kassierten Toren. Das jüngste Ergebnis war ein 6:4-Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es gegen Argentinien, das England im Halbfinale ausschaltete. Außerdem besiegte England in diesem Zeitraum Norwegen, Mexiko und DR Kongo.

Kroatien gegen England: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026, als England mit 4:2 gewann. Davor besiegte England Kroatien bei der EURO 2020 mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat England die bessere Bilanz, wobei die einzige Niederlage in den vorliegenden Daten aus dem Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018 stammt, als Kroatien mit 2:1 gewann. Zu den fünf Begegnungen gehörten außerdem ein 2:1-Sieg Englands und ein 0:0, beide in der UEFA Nations League 2018/19.