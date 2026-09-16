Italien trifft am 5. Oktober 2026 im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna in einem packenden Spiel der UEFA Nations League auf die Türkei. In diesem prestigeträchtigen Duell der Gruppe A treffen zwei dynamische europäische Fußballnationen aufeinander und kämpfen um wichtige Turnierpunkte.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch einen Platz im Stadio Renato Dall'Ara zu sichern. Hier erfahrt ihr, über welche offiziellen Plattformen ihr Tickets kaufen könnt, welche Preisoptionen es gibt und wie ihr euch noch heute eure Karten sichert.

Wann ist der Anstoß bei Italien gegen Türkei in der UEFA Nations League A?

Italien gegen Türkei findet im Stadio Renato Dell'Ara in Bologna statt, die Anstoßzeit wird erst näher am Spieltermin bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Wo kann man Tickets für Italien gegen Türkei kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des italienischen Fußballverbands (FIGC) gekauft werden, das den Erstverkauf für Heimspiele der italienischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um euch Tickets zum Originalpreis während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphase zu sichern.

Sind die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft, sind Sekundärplattformen wieStubHub die richtige Wahl.

Wie viel kosten Tickets für Italien gegen Türkei?

Die Standardpreise im offiziellen FIGC-Ticketportal beginnen in der Regel bei 20 € für Sitzplätze in den Kurven im allgemeinen Verkauf, wobei die Preise je nach Platzkategorie und Lage im Stadio Renato Dall'Ara steigen.

Auf Sekundärmarktplätzen wieStubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 47 € pro Platz und schwanken je nach Block, Kategorie und aktueller Marktnachfrage.

Italien gegen Türkei in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Italien gegen Türkei

Italien hat drei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete am 7. Juni mit einem 1:0-Sieg gegen Griechenland in einem Freundschaftsspiel, nachdem drei Tage zuvor Luxemburg mit 1:0 besiegt worden war. Die beiden Niederlagen gab es in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien und Herzegowina sowie bei einem 1:4 gegen Norwegen im November 2025. Italien erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Die Türkei hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2 gegen die USA bei der Weltmeisterschaft am 26. Juni, zuvor hatte es in der Gruppenphase Niederlagen gegen Australien und Paraguay gegeben. Davor gewann die Türkei mit 4:0 gegen Nordmazedonien. In diesen fünf Spielen erzielte die Türkei acht Tore und kassierte sieben.

Italien gegen Türkei: Direkter Vergleich der jüngsten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 4. Juni 2024 in einem Freundschaftsspiel in Italien mit 0:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen weist Italien die bessere Bilanz auf, darunter ein 3:0 gegen die Türkei bei der UEFA Euro 2020 und ein 3:2-Sieg in einem Freundschaftsspiel 2022 in der Türkei. Die beiden früheren Begegnungen in den Jahren 2002 und 2006 endeten jeweils 1:1.



