Italien empfängt Frankreich am Donnerstag, 12. November, im Mailänder San Siro. Das Rückspiel gehört zu zwei Partien in Liga A, Gruppe A1, an denen auch Belgien und die Türkei beteiligt sind. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Oktober im Stade de France gewann Frankreich, was dem Rückspiel in Mailand zusätzliche Brisanz verleiht.

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Wann beginnt Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A?

Italien gegen Frankreich findet im San Siro in Mailand statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 San Siro

Wo gibt es Tickets für Italien gegen Frankreich?

Tickets für diese Partie sind zunächst über die offiziellen Verkaufskanäle des italienischen Fußballverbands FIGC erhältlich. Üblicherweise erhalten Mitglieder Vorrang, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

Das solltet ihr beim Ticketkauf für diese Partie wissen:

Offizieller freier Verkauf : Er beginnt nach Ablauf der Vorverkaufsphasen für Mitglieder, üblicherweise näher am Spieltag.

: Er beginnt nach Ablauf der Vorverkaufsphasen für Mitglieder, üblicherweise näher am Spieltag. Brisantes Rückspiel : Frankreich gewann das erste Aufeinandertreffen im Oktober, was dem Rückspiel in Mailand zusätzliche Brisanz verleiht.

: Frankreich gewann das erste Aufeinandertreffen im Oktober, was dem Rückspiel in Mailand zusätzliche Brisanz verleiht. Legendäres Stadion : Mit einer Kapazität von mehr als 80.000 Plätzen zählt das San Siro zu den größten und stimmungsvollsten Stadien im europäischen Fußball.

: Mit einer Kapazität von mehr als 80.000 Plätzen zählt das San Siro zu den größten und stimmungsvollsten Stadien im europäischen Fußball. Zweitmarkt: Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist StubHub eine Anlaufstelle.

Angesichts der Bedeutung und der sportlichen Tragweite dieser Partie empfiehlt es sich, frühzeitig zu buchen.

Wie viel kosten Tickets für Italien gegen Frankreich?

Die offiziellen Ticketpreise der FIGC beginnen bei etwa 70 Euro. Solange Tickets verfügbar sind, reicht das Angebot zum Originalpreis von regulären bis zu Premium-Sitzplätzen.

StubHub ist eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die aktuellen Angebote auf dem Zweitmarkt für diese Partie beginnen bei etwa 145 Euro.

Wie bei jeder Partie zwischen zwei führenden europäischen Nationalmannschaften können sich die Preise bis zum Spieltag ändern. Wer ein festes Budget hat, ist daher in der Regel besser beraten, sich seinen Platz eher früher als später zu sichern.

Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Italien gegen Frankreich: Die aktuelle Form

Italien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es am 7. Juni in einem Freundschaftsspiel einen 1:0-Sieg gegen Griechenland, nachdem die Mannschaft drei Tage zuvor Luxemburg ebenfalls mit 1:0 besiegt hatte. Die beiden Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Bosnien und Herzegowina sowie beim 1:4 gegen Norwegen im November 2025. In diesen fünf Spielen erzielte Italien fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Auch Frankreich hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Die jüngste Partie war eine 4:6-Niederlage gegen England im WM-Halbfinale. Zuvor hatte Frankreich das Spiel um Platz drei gegen Spanien mit 0:2 verloren. Zuvor im Turnier besiegte die Mannschaft Schweden mit 3:0, Paraguay mit 1:0 und Marokko mit 2:0. In diesen fünf Partien erzielte Frankreich zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Italien gegen Frankreich: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete mit einem 3:1 für Frankreich. Die Partie in der UEFA Nations League A wurde im November 2024 in Italien ausgetragen. Frankreich gewann alle fünf der letzten direkten Duelle, erzielte dabei 14 Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Auch im vorherigen Nations-League-Duell im September 2024 trafen die beiden Mannschaften aufeinander. Es endete ebenfalls mit einem 3:1 für Frankreich.