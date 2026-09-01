So bekommt ihr Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der PreZero Arena in Sinsheim auf Borussia Dortmund.

Hoffenheim will den Heimvorteil nutzen, nachdem das Team im vorherigen Ligaduell am selben Ort im April 2026 einen 2:1-Sieg gegen Dortmund gefeiert hatte. Borussia Dortmund will sich derweil nach dem vierten Tabellenplatz in der vergangenen Saison früh Schwung für die neue Spielzeit holen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund wissen müssen, darunter, wo Sie Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Hoffenheim gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga?

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund findet in der SNP Arena in Sinsheim statt. Prüfen Sie die offiziellen TV- und Übertragungslisten in Ihrer Region, um die bestätigte Anstoßzeit zu erfahren.

Bundesliga - Spielwoche 2 5. Sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund kaufen?

Um Tickets ausschließlich über die offiziellen Plattformen der Klubs zu sichern, nutzen Sie diese Wege:

Offizielle Heimtickets

TSG Hoffenheim Ticketcenter: Die TSG Hoffenheim verwaltet die Ticketkontingente für den Heimbereich direkt über ihren primären Onlineshop.

Freier Verkauf: Der offizielle freie Verkauf startet in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Anpfiff über das Klubportal.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

Sekundäre Ticketplattformen wie Live Football Tickets bieten verfügbare Angebote, wobei die Preise je nach Nachfrage in der Regel über dem offiziellen Nennwert liegen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Bundesliga-Spiele in der PreZero Arena der TSG 1899 Hoffenheim variieren in der Regel je nach Sitzbereich und Kategorie:

Offizielle Nennwertpreise

Stehplatztickets: Sie liegen typischerweise zwischen 14 € und 19 € , abhängig von Ermäßigungen und Kontingenten.

Sitzplatztickets: Sitzplätze der Standardkategorien beginnen in der Regel bei etwa 20 € bis 28 € für Plätze im Unter- und Oberrang, während zentrale Premiumplätze bei Topspielen wie gegen Borussia Dortmund bis zu 50 € bis 70 € kosten können.

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim gegen Borussia Dortmund

Die vergangenen fünf Spiele von Hoffenheim brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen hervor, allesamt in Testspielen der Vorbereitung. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Tottenham Hotspur, nachdem es am Vortag eine 0:3-Niederlage gegen denselben Gegner gegeben hatte. Zuvor gelangen in der Vorbereitung überzeugende Siege, darunter ein 4:1 gegen Greuther Fuerth und ein 3:1 gegen Holstein Kiel. In den fünf Spielen erzielte Hoffenheim 12 Tore und kassierte acht.

Die letzten fünf Testspielergebnisse von Borussia Dortmund zeigen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Roma, zudem verlor Dortmund in einem Test der Vorbereitung mit 2:3 gegen Arsenal. Der einzige Sieg gelang gegen den FC Tokyo. Dortmund erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte acht, was darauf hindeutet, dass die Mannschaft von Kovac defensiv noch Arbeit vor sich hat, bevor der Pflichtspielbetrieb beginnt.

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 18. April 2026 statt, als Hoffenheim in einem Bundesliga-Spiel in der SNP Arena mit 2:1 gewann. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen gewann Hoffenheim zweimal, Dortmund zweimal, und eine Partie endete unentschieden. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 16 Tore, wobei beide Teams ihre Fähigkeit zeigten, zuhause und auswärts zu treffen.

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Tabellenstand

In der Bundesliga-Tabelle beendete Hoffenheim die vorherige Saison auf Platz 11, während Borussia Dortmund die Spielzeit auf Rang vier abschloss.