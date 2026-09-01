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Tickets: Hoffenheim vs. BVB
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So bekommt ihr Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Hoffenheim trifft in der Bundesliga auf Borussia Dortmund. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Die TSG 1899 Hoffenheim trifft am Samstag, den 5. September 2026, in der PreZero Arena in Sinsheim auf Borussia Dortmund.

Hoffenheim will den Heimvorteil nutzen, nachdem das Team im vorherigen Ligaduell am selben Ort im April 2026 einen 2:1-Sieg gegen Dortmund gefeiert hatte. Borussia Dortmund will sich derweil nach dem vierten Tabellenplatz in der vergangenen Saison früh Schwung für die neue Spielzeit holen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund wissen müssen, darunter, wo Sie Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

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Wann ist der Anstoß von Hoffenheim gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga?

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund findet in der SNP Arena in Sinsheim statt. Prüfen Sie die offiziellen TV- und Übertragungslisten in Ihrer Region, um die bestätigte Anstoßzeit zu erfahren.

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Bundesliga - Spielwoche 2
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Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund kaufen?

Um Tickets ausschließlich über die offiziellen Plattformen der Klubs zu sichern, nutzen Sie diese Wege:

Offizielle Heimtickets

  • TSG Hoffenheim Ticketcenter: Die TSG Hoffenheim verwaltet die Ticketkontingente für den Heimbereich direkt über ihren primären Onlineshop.
  • Freier Verkauf: Der offizielle freie Verkauf startet in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Anpfiff über das Klubportal.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen

  • Sekundäre Ticketplattformen wie Live Football Tickets bieten verfügbare Angebote, wobei die Preise je nach Nachfrage in der Regel über dem offiziellen Nennwert liegen.
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Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Borussia Dortmund?

Die Ticketpreise zum Nennwert für Bundesliga-Spiele in der PreZero Arena der TSG 1899 Hoffenheim variieren in der Regel je nach Sitzbereich und Kategorie:

Offizielle Nennwertpreise

  • Stehplatztickets: Sie liegen typischerweise zwischen 14 € und 19 €, abhängig von Ermäßigungen und Kontingenten.
  • Sitzplatztickets: Sitzplätze der Standardkategorien beginnen in der Regel bei etwa 20 € bis 28 € für Plätze im Unter- und Oberrang, während zentrale Premiumplätze bei Topspielen wie gegen Borussia Dortmund bis zu 50 € bis 70 € kosten können.
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Hoffenheim gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim gegen Borussia Dortmund

Die vergangenen fünf Spiele von Hoffenheim brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen hervor, allesamt in Testspielen der Vorbereitung. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Tottenham Hotspur, nachdem es am Vortag eine 0:3-Niederlage gegen denselben Gegner gegeben hatte. Zuvor gelangen in der Vorbereitung überzeugende Siege, darunter ein 4:1 gegen Greuther Fuerth und ein 3:1 gegen Holstein Kiel. In den fünf Spielen erzielte Hoffenheim 12 Tore und kassierte acht.

Die letzten fünf Testspielergebnisse von Borussia Dortmund zeigen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 2:2 gegen Roma, zudem verlor Dortmund in einem Test der Vorbereitung mit 2:3 gegen Arsenal. Der einzige Sieg gelang gegen den FC Tokyo. Dortmund erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte acht, was darauf hindeutet, dass die Mannschaft von Kovac defensiv noch Arbeit vor sich hat, bevor der Pflichtspielbetrieb beginnt.

TSG

TSG - Form

KSC
S3-0
TOT
N3-0
TOT
U2-2
AUE
S0-4
KÖL
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
BVB

BVB - Form

FCT
S0-1
ARS
N2-3
ROM
U2-2
FCB
N1-2
HSV
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 18. April 2026 statt, als Hoffenheim in einem Bundesliga-Spiel in der SNP Arena mit 2:1 gewann. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen gewann Hoffenheim zweimal, Dortmund zweimal, und eine Partie endete unentschieden. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 16 Tore, wobei beide Teams ihre Fähigkeit zeigten, zuhause und auswärts zu treffen.

Head to Head

HoffenheimUnentschiedenBorussia Dortmund
2
1
2
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Hoffenheim
TSG
2
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Borussia Dortmund
BVB
1
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BVB
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Hoffenheim
TSG
0
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TSG
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Borussia Dortmund
BVB
3
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Borussia Dortmund
BVB
1
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Hoffenheim
TSG
1
END
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
2
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Hoffenheim
TSG
3
END
8Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Hoffenheim gegen Borussia Dortmund: Tabellenstand

In der Bundesliga-Tabelle beendete Hoffenheim die vorherige Saison auf Platz 11, während Borussia Dortmund die Spielzeit auf Rang vier abschloss.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110051+43
S
2
SC FreiburgSC FreiburgSCF
110041+33
S
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
S
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
110030+33
S
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
S
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
S
7
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
110032+13
S
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
10103301
U
9
Union BerlinUnion BerlinFCU
10103301
U
10
Mainz 05Mainz 05M05
10100001
U
11
PaderbornPaderbornSCP
10100001
U
12
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
N
14
Hamburger SVHamburger SVHSV
100102-20
N
15
Werder BremenWerder BremenSVW
100114-30
N
16
GladbachGladbachBMG
100103-30
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
N
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100115-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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