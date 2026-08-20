Hans Zimmer, der deutsche Komponist hinter einigen der ikonischsten Filmmusiken der Kinogeschichte, bringt seine gefeierte Live-Show in diesem Herbst in Arenen auf der ganzen Welt. Hans Zimmer Live, The Next Level interpretiert Zimmers berühmteste Themen aus Dune, Gladiator, Inception, The Dark Knight und Der König der Löwen als groß angelegtes Konzerterlebnis neu, begleitet von einem großen Ensemble aus Musikerinnen und Musikern, Sängerinnen und Sängern sowie einer eindrucksvollen neuen Bühnenproduktion.

Ob Ihr einen Platz in der The O2 Arena in London, der RAC Arena in Perth oder der Etihad Arena in Abu Dhabi sucht, GOAL hat alles, was Ihr für die Planung Eurer Reise braucht, darunter den kompletten Spielplan, Informationen dazu, wo Tickets verkauft werden, und wie Ihr die aktuell günstigsten verfügbaren Karten findet.

Wann ist Hans Zimmer Live?

Datum & Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets Di., 6. Okt., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Vereinigtes Königreich Tickets Mi., 7. Okt., 17:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Vereinigtes Königreich Tickets Do., 8. Okt., 16:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Vereinigtes Königreich Tickets Sa., 10. Okt., 16:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Vereinigtes Königreich Tickets Mo., 12. Okt., 16:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, London, Vereinigtes Königreich Tickets Mo., 12. Okt., 19:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Australien Tickets Do., 15. Okt., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Dusseldorf, Deutschland Tickets Fr., 16. Okt., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Deutschland Tickets So., 18. Okt., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Frankfurt, Deutschland Tickets Mo., 19. Okt., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stuttgart, Deutschland Tickets Di., 20. Okt., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, Munich, Deutschland Tickets Sa., 24. Okt., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapest, Ungarn Tickets So., 25. Okt., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Prague, Tschechische Republik Tickets Mi., 28. Okt., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, Deutschland Tickets Do., 29. Okt., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlin, Deutschland Tickets Fr., 30. Okt., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Hamburg, Deutschland Tickets So., 1. Nov., 18:00 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Rotterdam, Niederlande Tickets Fr., 6. Nov., 18:00 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct, Doha, Katar Tickets So., 8. Nov., 19:00 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Cologne, Deutschland Tickets Do., 12. Nov., 19:00 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Deutschland Tickets Fr., 13. Nov., 18:30 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dhabi, VAE Tickets Fr., 13. Nov., 20:00 Uhr Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Brussels, Belgien Tickets

Alle Termine für 2026 sind oben aufgeführt, beginnend mit Glasgow am 6. Oktober bis hin zu Abu Dhabi und Brüssel am 13. November. Die Zeiten gelten jeweils lokal für den Veranstaltungsort und können sich verschieben, daher lohnt es sich, den Spielplan kurz vor der Show noch einmal zu überprüfen.

Wo kann man Hans-Zimmer-Tickets kaufen?

Der schnellste und zuverlässigste Weg, an Hans-Zimmer-Tickets zu kommen, ist über StubHub. Jeder Kauf ist durch die FanProtect-Garantie von StubHub abgesichert. Das bedeutet, dass Tickets verifiziert werden und Käufer eine Rückerstattung erhalten, wenn eine Show abgesagt und nicht neu angesetzt wird.

Warum StubHub die beste Option für diese Tour ist:

Vollständiges Angebot: Für jedes der oben genannten Daten sind Tickets gelistet, von regulären Sitzplätzen bis hin zu Premium- und VIP-Paketen.

Größere Sitzplatzauswahl, sobald offizielle Tickets ausverkauft sind: Hans Zimmer Live hat bereits große Teile seiner Termine 2025 und 2026 ausverkauft, sodass offizielle Anbieter wie Ticketmaster, Eventim und Frontier Touring für einige Städte schon lange vor dem Showdatum selbst nur eingeschränkt verfügbar oder gar nicht mehr verfügbar sein könnten. StubHub bündelt Angebote von Fans und Händlern, die Tickets weiterverkaufen, die sie nicht mehr nutzen können, und bietet dadurch eine deutlich größere Sitzplatzauswahl als jeder einzelne offizielle Anbieter.

Schneller Tipp: Wer Tickets für eine bestimmte Stadt sucht, sollte sich zuerst für den offiziellen Vorverkauf des jeweiligen Veranstaltungsorts anmelden, da dies in der Regel der beste Weg zu Preisen zum Nennwert ist. Für alle anderen oder für Termine, bei denen Vorverkauf und allgemeiner Verkauf bereits vorbei sind, ist StubHub der beste Ausgangspunkt.

Wie viel kosten Hans-Zimmer-Tickets?

Die Ticketpreise variieren je nach Stadt, Veranstaltungsort und danach, wie nah der Kauf am Showdatum erfolgt:

Günstigste Plätze: ab etwa 23 $ für Plätze mit eingeschränkter Sicht oder in den oberen Rängen in einigen Märkten

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: etwa 310 $ über die gesamte Tour hinweg

Premium-Plätze nahe der Bühne:250 bis 450 $ oder mehr, insbesondere für Shows, die zum Nennwert bereits ausverkauft sind

Budget-Tipp: Kauft früh und bleibt bei den Plätzen flexibel. Die Preise auf StubHub steigen in der Regel, je näher eine Show dem Ausverkauf kommt. Deshalb ist der einfachste Weg, die Kosten niedrig zu halten und trotzdem in die Arena zu kommen, so früh wie möglich zu buchen, sobald ein Termin zum Kalender hinzugefügt wird, und auch Plätze im Oberrang oder mit seitlicher Sicht in Betracht zu ziehen.

Vorverkauf und allgemeiner Verkauf nach Region:

Europa: Der allgemeine Verkauf für diesen Tourabschnitt begann am 26. September 2025 um 14:00 Uhr Ortszeit. Die Tickets gingen zeitgleich an allen Veranstaltungsorten in den Verkauf, um die Bedingungen fair zu halten.

Australien: der Frontier-Member-Vorverkauf lief ab Dienstag, 2. Juni 2026, für 24 Stunden, bevor am folgenden Tag, Mittwoch, 3. Juni, um 14:00 Uhr Ortszeit der allgemeine Verkauf startete.

Asien, einschließlich Yokohama und Taipeh: folgte in den Monaten vor den Shows separaten Vorverkaufs- und Lotteriephasen über offizielle Partner.

Alles, was Ihr über Hans Zimmer Live: The Next Level wissen müsst

Hans Zimmer hat sich seinen Ruf mit orchestralen und elektronischen Filmmusiken für einige der größten Filme der vergangenen 30 Jahre erarbeitet, von Gladiator und The Dark Knight bis hin zu Inception, Interstellar, Pirates of the Caribbean und Dune, wofür er seinen zweiten Oscar gewann. Seine Tourgeschichte reicht bis ins Jahr 2016 zurück, als Hans Zimmer Live on Tour seine Filmmusik erstmals in Arenen in ganz Europa brachte, darunter auch eine Show in Prag, die später als Live-Album und Film veröffentlicht wurde. Seitdem hat er die Produktion zum Coachella, mehrfach in die The O2 Arena in London sowie durch Nordamerika, Asien und Australien gebracht.

The Next Level ist das neueste Kapitel dieser Geschichte. Zimmer spielt Keyboard und Gitarre als Teil eines großen Tour-Ensembles, zu dem eine Live-Band, ein Orchester und ein Chor gehören, und interpretiert bekannte Filmstücke als ausgedehnte Konzert-Suiten neu, statt einfach den Soundtrack Note für Note nachzuspielen. Die Produktion setzt noch stärker auf elektronisches Sounddesign als frühere Tourneen, kombiniert mit einem neu gebauten Bühnen- und Lichtkonzept, das speziell für diese Tour entworfen wurde. Erwartet wird ein Set quer durch Zimmers Katalog, darunter Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down und The Last Samurai neben langjährigen Favoriten wie Der König der Löwen und Interstellar.

Die Shows dauern in der Regel rund drei Stunden inklusive Pause. Damit handelt es sich um eines der derzeit längeren Konzerterlebnisse, die weltweit durch Arenen touren, und um einen echten Gegenwert für Fans, die Ticketpreis gegen Länge und Umfang der Produktion abwägen.

Alles, was Ihr über die The O2 Arena wissen müsst

Von allen Stationen dieses Tourabschnitts haben nur wenige ein höheres Gewicht als die The O2 Arena in London, wo Hans Zimmer am Montag, 12. Oktober 2026, auftritt. Die The O2 Arena liegt auf der Greenwich Peninsula im Südosten Londons, gehört mit einer Kapazität von bis zu 20.000 bei Konzerten zu den belebtesten und bekanntesten Indoor-Arenen der Welt und war im Laufe seiner Tourkarriere Schauplatz einiger der größten UK-Shows von Zimmer.

Der Veranstaltungsort ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die U-Bahn-Station North Greenwich an der Jubilee Line liegt direkt am Haupteingang, was die Arena zu einer der leichter erreichbaren großen Veranstaltungsstätten ohne Auto macht. Im Inneren bietet die The O2 Arena eine große Auswahl an Sitzmöglichkeiten, von regulären Sitzplätzen auf Rängen bis hin zu Premium-Plätzen auf dem Hallenboden und Hospitality-Boxen, sodass Fans in jeder Preisklasse eine Möglichkeit haben, die Show zu erleben. Wer speziell für dieses Konzert nach London reist, sollte eine Unterkunft in der Nähe in Greenwich oder jenseits des Flusses im Zentrum Londons rechtzeitig im Voraus buchen, da die Hotelpreise in der Gegend rund um große O2-Events stark steigen.

Da die Nachfrage nach Hans Zimmer Live in jedem Markt dieser Tour hoch ist und mehrere Termine zum Nennwert bereits ausverkauft sind, ist London eine der letzten verbleibenden Chancen im Vereinigten Königreich, The Next Level zu sehen, bevor die Tour weiter nach Kontinentaleuropa, Katar, die VAE und Australien zieht. GOAL empfiehlt, die Verfügbarkeit auf StubHub jetzt zu prüfen, um nichts zu verpassen.