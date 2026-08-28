Der Hamburger SV trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Volksparkstadion in Hamburg auf den FC Köln.

Beide Teams trafen bereits im März 2026 an exakt derselben Spielstätte aufeinander und trennten sich in einem engen Duell 1:1. Der Hamburger SV wird versuchen, seinen Heimvorteil zu nutzen, um sich früh in der Saison wichtige Punkte zu sichern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Hamburger SV gegen FC Köln wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga?

Hamburger SV gegen FC Köln wird im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen, die Partie findet im Rahmen der Bundesliga-Saison 2026/27 statt.

Bundesliga - Spielwoche 4 19. Sept. 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Wie kann man Tickets für Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Hamburger SV gegen 1. FC Köln über offizielle und sekundäre Plattformen kaufen:

Offizieller HSV-Ticketshop: Da der Hamburger SV dieses Spiel im Volksparkstadion austrägt, sind Tickets in erster Linie über die offizielle HSV-Ticketseite (hsv.de/tickets) erhältlich. Vereinsmitglieder erhalten vorrangigen Zugang im Vorverkauf, bevor verbleibende Karten in den freien Verkauf gehen.

Offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt): Falls das Spiel im regulären Verkauf ausverkauft ist, betreibt der HSV auf seiner Website eine offizielle Ticketbörse, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze zum Nennwert weiterverkaufen.

Auswärtskontingent (FC Köln): Fans des FC Köln können die für den Gästeblock vorgesehenen Tickets über das offizielle Mitgliederportal des 1. FC Köln (fc.de) erwerben, sofern sie registrierte Vereinsmitglieder sind.

Sekundärmarktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub listen oft weiterverkaufte Tickets für das Spiel, allerdings wird dringend empfohlen, direkt über die offiziellen Kanäle der Vereine zu kaufen, um den Eintritt zu garantieren und Aufschläge zu vermeiden.

Wie viel kosten Tickets für Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für Hamburger SV gegen 1. FC Köln im Volksparkstadion hängen davon ab, ob Sie sie direkt beim Verein zum Nennwert oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Offizielle Ticketpreise zum Nennwert (HSV-Ticketshop)

Stehplatzbereich (Nordtribüne / Stehplatz): Etwa 16 € bis 22 €.

Normale Sitzplätze (Unterrang & Oberrang): Etwa 30 € bis 76 €, abhängig von Block und Sicht.

Hospitality- & VIP-Pakete: Etwa 220 € bis 450 €+, einschließlich Lounge-Zugang, Catering und Premium-Sitzplätzen in zentraler Lage.

Sekundär- & Wiederverkaufsplattformen

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Wiederverkaufspreise für dieses konkrete Spiel in der Regel bei:

Einstiegsniveau / Günstigste verfügbare Plätze: Ab etwa 58 € bis 92 € für Sitzplätze der Basiskategorie.

Durchschnittliche Plätze im Unterrang / Mittelfeldplätze: Zwischen 93 € und 175 €.

Premium- & Kurzfristige Angebote: Zwischen 186 € und 326 €+ für zentrale Sicht nahe am Spielfeld.

Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hamburger SV gegen FC Köln

Der Hamburger SV hat in seinen vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 24. August mit einem 3:0 gegen den SC Verl im DFB-Pokal, ein Ergebnis, das dem Team einen selbstbewussten Start in die Pflichtspielsaison bescherte. Zuvor spielte der HSV in der Vorbereitung 2:2 gegen Lille und gewann 2:1 gegen Toulouse, auch wenn die 1:2-Niederlage gegen Everton zeigte, dass es defensiv noch Arbeit gibt. In diesen fünf Partien erzielten die Rothosen neun Tore und kassierten sechs.

Der FC Köln reist mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen an. Zuletzt gab es am 24. August einen 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen die Würzburger Kickers. Köln feierte in der Vorbereitung zudem zwei Siege in Folge gegen Real Sociedad, gewann 2:1 und 2:0, und spielte 2:2 gegen Hertha Berlin. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 8:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Bergisch Gladbach, was die offensive Durchschlagskraft des Teams unterstrich. Köln hat in den vergangenen fünf Spielen 15 Tore erzielt und fünf kassiert.

Hamburger SV gegen FC Köln: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 14. März 2026 in der Bundesliga statt, als sich der Hamburger SV und der FC Köln im Volksparkstadion 1:1 trennten. Davor fügte Köln dem HSV im November 2025 zu Hause eine deutliche 1:4-Niederlage zu. In den letzten fünf verzeichneten Duellen hat Köln die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem des HSV, dazu kommt ein Unentschieden.