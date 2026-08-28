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So bekommt ihr Tickets für Hamburger SV gegen den 1. FC Köln: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Hamburger SV trifft in der Bundesliga auf den 1. FC Köln. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Der Hamburger SV trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Volksparkstadion in Hamburg auf den FC Köln.

Beide Teams trafen bereits im März 2026 an exakt derselben Spielstätte aufeinander und trennten sich in einem engen Duell 1:1. Der Hamburger SV wird versuchen, seinen Heimvorteil zu nutzen, um sich früh in der Saison wichtige Punkte zu sichern.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Hamburger SV gegen FC Köln wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga?

Hamburger SV gegen FC Köln wird im Volksparkstadion in Hamburg angepfiffen, die Partie findet im Rahmen der Bundesliga-Saison 2026/27 statt.

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Bundesliga - Spielwoche 4
Volksparkstadion

Wie kann man Tickets für Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Hamburger SV gegen 1. FC Köln über offizielle und sekundäre Plattformen kaufen:

  • Offizieller HSV-Ticketshop: Da der Hamburger SV dieses Spiel im Volksparkstadion austrägt, sind Tickets in erster Linie über die offizielle HSV-Ticketseite (hsv.de/tickets) erhältlich. Vereinsmitglieder erhalten vorrangigen Zugang im Vorverkauf, bevor verbleibende Karten in den freien Verkauf gehen.
  • Offizielle Ticketbörse (Zweitmarkt): Falls das Spiel im regulären Verkauf ausverkauft ist, betreibt der HSV auf seiner Website eine offizielle Ticketbörse, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze zum Nennwert weiterverkaufen.
  • Auswärtskontingent (FC Köln): Fans des FC Köln können die für den Gästeblock vorgesehenen Tickets über das offizielle Mitgliederportal des 1. FC Köln (fc.de) erwerben, sofern sie registrierte Vereinsmitglieder sind.
  • Sekundärmarktplätze:Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub listen oft weiterverkaufte Tickets für das Spiel, allerdings wird dringend empfohlen, direkt über die offiziellen Kanäle der Vereine zu kaufen, um den Eintritt zu garantieren und Aufschläge zu vermeiden.

Wie viel kosten Tickets für Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga?

Die Ticketpreise für Hamburger SV gegen 1. FC Köln im Volksparkstadion hängen davon ab, ob Sie sie direkt beim Verein zum Nennwert oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Offizielle Ticketpreise zum Nennwert (HSV-Ticketshop)

  • Stehplatzbereich (Nordtribüne / Stehplatz): Etwa 16 € bis 22 €.
  • Normale Sitzplätze (Unterrang & Oberrang): Etwa 30 € bis 76 €, abhängig von Block und Sicht.
  • Hospitality- & VIP-Pakete: Etwa 220 € bis 450 €+, einschließlich Lounge-Zugang, Catering und Premium-Sitzplätzen in zentraler Lage.

Sekundär- & Wiederverkaufsplattformen

Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Wiederverkaufspreise für dieses konkrete Spiel in der Regel bei:

  • Einstiegsniveau / Günstigste verfügbare Plätze: Ab etwa 58 € bis 92 € für Sitzplätze der Basiskategorie.
  • Durchschnittliche Plätze im Unterrang / Mittelfeldplätze: Zwischen 93 € und 175 €.
  • Premium- & Kurzfristige Angebote: Zwischen 186 € und 326 €+ für zentrale Sicht nahe am Spielfeld.

Hamburger SV gegen FC Köln in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hamburger SV gegen FC Köln

Der Hamburger SV hat in seinen vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 24. August mit einem 3:0 gegen den SC Verl im DFB-Pokal, ein Ergebnis, das dem Team einen selbstbewussten Start in die Pflichtspielsaison bescherte. Zuvor spielte der HSV in der Vorbereitung 2:2 gegen Lille und gewann 2:1 gegen Toulouse, auch wenn die 1:2-Niederlage gegen Everton zeigte, dass es defensiv noch Arbeit gibt. In diesen fünf Partien erzielten die Rothosen neun Tore und kassierten sechs.

Der FC Köln reist mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen an. Zuletzt gab es am 24. August einen 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen die Würzburger Kickers. Köln feierte in der Vorbereitung zudem zwei Siege in Folge gegen Real Sociedad, gewann 2:1 und 2:0, und spielte 2:2 gegen Hertha Berlin. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 8:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Bergisch Gladbach, was die offensive Durchschlagskraft des Teams unterstrich. Köln hat in den vergangenen fünf Spielen 15 Tore erzielt und fünf kassiert.

HSV

HSV - Form

HDH
S3-1
EVE
N1-2
LIL
U2-2
TFC
S1-2
VEL
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
KÖL

KÖL - Form

BEG
S0-8
BSC
U2-2
RSO
S2-0
RSO
S2-1
WUK
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
16/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Hamburger SV gegen FC Köln: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 14. März 2026 in der Bundesliga statt, als sich der Hamburger SV und der FC Köln im Volksparkstadion 1:1 trennten. Davor fügte Köln dem HSV im November 2025 zu Hause eine deutliche 1:4-Niederlage zu. In den letzten fünf verzeichneten Duellen hat Köln die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem des HSV, dazu kommt ein Unentschieden.

Head to Head

Hamburger SVUnentschieden1. FC Köln
2
1
2
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
1
END
Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
4
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
END
Deutschland 2 Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
END
Klub Freundschaftsspiele
1. FC Köln badge
1. FC Köln
KÖL
4
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
END
5Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Hamburger SV gegen FC Köln: Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110041+33
S
2
AugsburgAugsburgFCA
00000000
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
GladbachGladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
00000000
9
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
18
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
100114-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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