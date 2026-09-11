Tbilisis leidenschaftliche Fußballfans reiben sich die Hände vor Freude, denn sie bekommen in diesem September innerhalb von vier Tagen zwei Heim-Länderspiele Georgiens zu sehen.

Nach dem Auftakt in der UEFA Nations League gegen Nordirland in der georgischen Hauptstadt trifft Jvarosnebi (Die Kreuzritter) am Montag, dem 28. September, am 2. Spieltag der Ligaphase des Wettbewerbs in der Boris Paichadze Dinamo Arena auf die Ukraine. Ihre Tickets für das Spiel können Sie schon heute buchen.

Neben Nordirland und der Ukraine hat Georgien auch Ungarn in seiner Gruppe (Gruppe 2 der Liga B). In der Ligaphase trifft das Team auf alle drei Gegner jeweils zu Hause und auswärts, also insgesamt in sechs Spielen.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, und das viertplatzierte Team jeder Gruppe steigt in die UEFA Nations League C 2028/29 ab. Darüber hinaus erreichen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe die Auf-/Abstiegs-Play-offs, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Georgien gegen Ukraine zu sichern, einschließlich Preisen, Verfügbarkeit und den besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Georgien gegen Ukraine statt?

Georgien gegen Ukraine findet am Montag, dem 28. September, in der Boris Paichadze Dinamo Arena (Tiflis) statt. Der Anstoß ist für 20 Uhr (GET) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 2 28. Sept. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

So kaufen Sie Tickets für Georgien gegen Ukraine in der UEFA Nations League

Der offizielle Vorverkauf für das UEFA-Nations-League-Spiel Georgien gegen Ukraine begann Ende August.

Für allgemeine Bereiche und Georgien-Fanblöcke: Der Georgische Fußballverband verkauft die regulären Stadiontickets online exklusiv über das offizielle georgische Ticketportal (Biletebi.ge).

Für die Auswärtsbereiche der Ukraine: Der Ukrainische Fußballverband wickelt die Zuteilung für Auswärtsfans (Sektoren 9 und 10) direkt ab.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, sodass Käufer sicher sein können, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Georgien gegen Ukraine in der UEFA Nations League?

Die offiziellen Ticketpreise für das UEFA-Nations-League-Spiel Georgien gegen Ukraine in der Boris Paichadze Dinamo Arena in Tiflis liegen zwischen 20 GEL und 100 GEL (Georgischer Lari), was ungefähr 6 € bis 33 € entspricht.

Die offizielle Preisstruktur ist je nach Sitzplatzlage und Sicht aufs Spielfeld in vier verschiedene Kategorien unterteilt:

Kategorie 4 - 20 GEL (6 €)

Kategorie 3 - 40 GEL (13 €)

Kategorie 2 - 70 GEL (23 €)

Kategorie 1 - 100 GEL (33 €)

Die Boris Paichadze Dinamo Arena ist in die üblichen Zuschauerbereiche für Fußballspiele gegliedert:

Kategorie 1 & 2 (Längsseite Unter- & Oberrang) : Das sind die Premiumbereiche entlang der Seitenlinien des Spielfelds und sie bieten die beste Sicht auf das Geschehen.

Kategorie 3 & 4 (Hintertorbereiche) : Diese günstigeren Kategorien befinden sich hinter den Toren im Unter- und Oberrang.

Auswärtsfan-Zone : Der Ukrainische Fußballverband bestätigte, dass sich die vorgesehenen Bereiche für Auswärtsfans in den Sektoren 9 und 10 befinden (Zugang über Eingang H von der Metreveli Street).

Behalten Sie kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalteams im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über die Boris Paichadze Dinamo Arena wissen müssen

Die Boris Paichadze Dinamo Arena, die ursprünglich 1936 als Dinamo-Stadion eröffnet wurde, ist das größte und berühmteste Stadion Georgiens. Es liegt im Herzen der Hauptstadt Tiflis und hat eine Kapazität von 54.549 Plätzen. Es ist die stolze Heimstätte des FC Dinamo Tiflis, der georgischen Fußballnationalmannschaft und der georgischen Rugby-Union-Nationalmannschaft.

In den 1970er Jahren wurde Dinamo Tiflis sehr erfolgreich, und um die wachsenden Zuschauermengen bewältigen zu können, wurde das Stadion 1976 komplett umgebaut.

Nach der Unabhängigkeit Georgiens wurde das Stadion zu Ehren von Boris Paichadze umbenannt, einem legendären Torjäger-Helden der 1940er Jahre, der weithin als einer der größten Fußballer Georgiens gilt.

2006 wurde das Stadion umfassend modernisiert. Um Sicherheitsvorgaben und UEFA-Standards zu erfüllen, wurde es in ein reines Sitzplatzstadion umgewandelt. Dadurch sank die Kapazität drastisch von ihren früheren enormen Werten auf das heutige Niveau.

Denkwürdige Momente in der Boris Paichadze Dinamo Arena:

Liverpool versenkt (1979) : Dinamo Tiflis empfing das europäische Schwergewicht Liverpool zu einem Spiel im Europapokal. Dinamo demontierte Liverpool komplett mit 3:0. Obwohl die offizielle Kapazität niedriger war, berichten lokale Quellen, dass unglaubliche 110.000 Fans ins Stadion drängten und in Gängen und Durchwegen standen. Das ist bis heute der Zuschauerrekord in diesem Stadion.

Das Meer der Fackeln (1981) : Nachdem Dinamo Tiflis 1980/81 in Deutschland den prestigeträchtigen Europapokal der Pokalsieger gewonnen hatte, kehrte das Team zum Feiern nach Hause zurück. Mehr als 80.000 Fans füllten das Stadion und hielten brennende Fackeln, um ihre Helden bei einer ikonischen, leuchtenden Feier zu begrüßen.

Das rein spanische Duell (2015) : Die Arena rückte ins weltweite Rampenlicht des Fußballs, als sie den UEFA-Superpokal 2015 ausrichtete. In einem packenden Duell besiegte Barcelona Sevilla vor ausverkauftem Haus mit 5:4.

Ein Meisterwerk von Vater und Sohn: Das Stadion ist ein seltenes architektonisches Wunderwerk, das ursprünglich 1936 von einem Vater (Archil Kurdiani) erbaut und 40 Jahre später von eben diesem Vater gemeinsam mit seinem Architektensohn (Gia Kurdiani) vollständig neu gedacht wurde.

Anreise

Da die Boris Paichadze Dinamo Arena in einem zentralen, belebten Geschäftsviertel nördlich des Stadtzentrums von Tiflis liegt, wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln gegenüber dem Auto dringend empfohlen.

Mit der Metro (U-Bahn): Die Metro Tiflis ist günstig (1 GEL), schnell und umgeht den Verkehr am Spieltag.

Station Square (Vagzalis Moedani): Dies ist der wichtigste Knotenpunkt, an dem sich die First Line (Red Line) und die Saburtalo Line (Green Line) kreuzen. Verlassen Sie die Station, gehen Sie die Tevedore Megvedeli Street hinunter, biegen Sie links in die Tsabadze Street ab, und Sie sehen das Stadion.

Mit dem Bus: Viele Stadtbusse halten direkt vor dem Stadion oder nur fünf Gehminuten entfernt.

Die Buslinien 306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431 und 476 halten direkt am Stadion oder in der Nähe des Metro-Knotenpunkts Tsereteli. Wenn Sie aus zentralen Stadtbereichen anreisen, fahren die Busse 31 und 37 direkt von der Rustaveli Avenue zum Station Square.

Mit dem Zug: Wenn Sie von außerhalb Tiflis' anreisen, etwa aus Batumi, Kutaisi oder Gori, können Sie einen Regionalzug nehmen. Steigen Sie am Tbilisi Central Railway Station am Station Square aus. Das Stadion liegt nur wenige Blocks nördlich der Bahnsteige entfernt und ist damit in einem einfachen zehnminütigen Fußweg zu erreichen.

Mit dem Auto: Von einer Anreise mit dem eigenen Auto wird wegen des starken Verkehrs und der begrenzten Parkmöglichkeiten an Veranstaltungstagen generell abgeraten. An der Arena gibt es keinen eigenen öffentlichen Parkplatz, Sie können Ihr Fahrzeug jedoch auf dem Parkplatz des Tbilisi Central Station abstellen und die restliche Strecke zu Fuß zum Stadion zurücklegen.

Georgien gegen Ukraine in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Georgien gegen Ukraine: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Georgien (#72) gegen Kosovo (#33)

Georgien will seine ungeschlagene Heimserie im Jahr 2026 fortsetzen, nachdem es seit März dieses Jahres in Tiflis in Freundschaftsspielen gegen Israel und Rumänien unentschieden gespielt und Bahrain besiegt hat. Die letzte Heimniederlage gab es im vergangenen November gegen Spanien (0:4) in einem WM-Qualifikationsspiel.

Die Ukraine hat sich nach der enttäuschenden Niederlage gegen Schweden in den WM-Play-offs gut zurückgemeldet und im März Freundschaftsspiele gegen Albanien und Polen gewonnen.

Georgien gegen Ukraine: Letzter direkter Vergleich

Georgien hat die Ukraine noch nie besiegt. Die Gesamtbilanz im direkten Vergleich steht nach 11 bisherigen Aufeinandertreffen bei 7 Siegen für die Ukraine, 4 Unentschieden und 0 Siegen für Georgien. Die Ukraine erzielte in diesen Spielen insgesamt 17 Tore, Georgien kam auf 6 Treffer.

In der UEFA-Nations-League-Saison 2024/25 teilten die Teams bei ihrem Aufeinandertreffen in Georgien die Punkte (1:1), und einen Monat später sicherte sich die Ukraine beim erneuten Duell in Polen einen 1:0-Sieg.

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Georgien GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ungarn HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Nordirland NIR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ukraine UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg



