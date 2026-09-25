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So bekommt ihr Tickets für Galatasaray gegen Barcelona: Champions-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Tickets
Galatasaray
FC Barcelona
Champions League

Galatasaray trifft in der Champions League auf Barcelona. So könnt ihr euch Tickets sichern

Galatasaray trifft am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Rams Global Stadyumu in Istanbul auf Barcelona.

Der FC Barcelona hat in der historischen Direktbilanz die Nase vorn und kommt in acht Champions-League-Duellen zwischen beiden Teams auf fünf Siege. Galatasarays einziger Champions-League-Sieg über die Katalanen gelang im November 1994, als die Mannschaft zuhause einen denkwürdigen 2:1-Erfolg feierte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Galatasaray gegen Barcelona wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Galatasaray gegen Barcelona in der Champions League?

Galatasaray gegen Barcelona wird am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Rams Global Stadyumu in Istanbul angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
NEF Stadyumu

Wie kann man Tickets für Sabah FK gegen Slavia Prag in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Sabah FK und Slavia Prag am Dienstag, den 13. Oktober 2026, zu kaufen, befolgen Sie diese Standardschritte:

1. Offizielle Klubkasse

  • Offizieller Ticketverkauf von Sabah FK: Prüfen Sie die offizielle Website von Sabah FK oder lokale Ticketpartner in Baku, Aserbaidschan, etwa iTicket.az. Als Gastgeberklub wickelt Sabah FK den Primärverkauf für die Heimsektoren im Stadion ab.
  • Auswärtsblock von Slavia Prag: Wenn Sie Slavia Prag unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsblock über den offiziellen Fanclub oder das Mitgliederportal von Slavia Prag verteilt.

Wie viel kosten Tickets für Sabah FK gegen Slavia Prag in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Sabah FK gegen Slavia Prag UEFA-Champions-League-Spiel am Dienstag, den 13. Oktober 2026, variieren je nach Kategorie und Verkaufsplattform:

  • Standard / Kategorie 4: Beginnend bei etwa 60 € bis 100 € pro Ticket über den offiziellen Verkauf oder frühe Einstiegsangebote.
  • Kategorie 2 & Kategorie 1: Liegt in der Regel zwischen 150 € und 350 € pro Ticket, abhängig von der Lage im Stadion und der Sichtlinie.

Galatasaray gegen Barcelona in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Galatasaray gegen Barcelona

Galatasaray hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren, dabei neun Tore erzielt und sechs kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in der Süper Lig gegen Kocaelispor am 13. September. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum setzte es in der Champions League, ein 1:3 gegen Sporting CP am 9. September. Davor gewann Galatasaray in der Süper Lig auswärts mit 3:2 gegen Istanbul Basaksehir.

Barcelona hat alle fünf seiner letzten fünf Spiele gewonnen, dabei 21 Tore erzielt und sechs kassiert. Die jüngste Partie war ein 4:2-Sieg in LaLiga bei Levante am 13. September. Davor schlug Barcelona Feyenoord in der Champions League mit 5:1 und Valencia in LaLiga mit 5:0. Flicks Team hat unabhängig von Wettbewerb oder Gegner konstant die Fähigkeit gezeigt, in großer Zahl Tore zu erzielen.

GAL

GAL - Form

GÖZ
S3-2
IBS
S2-3
SCP
N3-1
KOB
S1-0
TRS
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BAR

BAR - Form

VAL
S0-5
FEY
S5-1
LEV
S2-4
SAN
S7-2
SEV
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
24/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Galatasaray gegen Barcelona: Jüngste Direktduelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs gab es im März 2022, als Barcelona in der UEFA Europa League bei Galatasaray mit 2:1 gewann. Das Rückspiel im Camp Nou endete 0:0. Davor fanden alle drei erfassten Direktduelle zwischen den Teams in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2002/03 statt, wobei Barcelona alle drei gewann, darunter ein 2:0-Sieg in Istanbul und ein 3:1-Sieg im Camp Nou. In den fünf Spielen des Datensatzes hat Barcelona viermal gewonnen, einmal trennten sich die Teams unentschieden, während Galatasaray noch auf den ersten Sieg wartet.

Head to Head

GalatasarayUnentschiedenFC Barcelona
0
1
4
Europa League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
Europa League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
END
Champions League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
END
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
END
2Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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