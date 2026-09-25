Galatasaray trifft am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Rams Global Stadyumu in Istanbul auf Barcelona.
Der FC Barcelona hat in der historischen Direktbilanz die Nase vorn und kommt in acht Champions-League-Duellen zwischen beiden Teams auf fünf Siege. Galatasarays einziger Champions-League-Sieg über die Katalanen gelang im November 1994, als die Mannschaft zuhause einen denkwürdigen 2:1-Erfolg feierte.
Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Galatasaray gegen Barcelona wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.
Wann ist der Anstoß bei Galatasaray gegen Barcelona in der Champions League?
Galatasaray gegen Barcelona wird am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Rams Global Stadyumu in Istanbul angepfiffen.
Wie kann man Tickets für Sabah FK gegen Slavia Prag in der Champions League kaufen?
Um Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Sabah FK und Slavia Prag am Dienstag, den 13. Oktober 2026, zu kaufen, befolgen Sie diese Standardschritte:
1. Offizielle Klubkasse
- Offizieller Ticketverkauf von Sabah FK: Prüfen Sie die offizielle Website von Sabah FK oder lokale Ticketpartner in Baku, Aserbaidschan, etwa iTicket.az. Als Gastgeberklub wickelt Sabah FK den Primärverkauf für die Heimsektoren im Stadion ab.
- Auswärtsblock von Slavia Prag: Wenn Sie Slavia Prag unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsblock über den offiziellen Fanclub oder das Mitgliederportal von Slavia Prag verteilt.
Wie viel kosten Tickets für Sabah FK gegen Slavia Prag in der Champions League?
Die Ticketpreise für das Sabah FK gegen Slavia Prag UEFA-Champions-League-Spiel am Dienstag, den 13. Oktober 2026, variieren je nach Kategorie und Verkaufsplattform:
- Standard / Kategorie 4: Beginnend bei etwa 60 € bis 100 € pro Ticket über den offiziellen Verkauf oder frühe Einstiegsangebote.
- Kategorie 2 & Kategorie 1: Liegt in der Regel zwischen 150 € und 350 € pro Ticket, abhängig von der Lage im Stadion und der Sichtlinie.
Galatasaray gegen Barcelona in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen
Form von Galatasaray gegen Barcelona
Galatasaray hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren, dabei neun Tore erzielt und sechs kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in der Süper Lig gegen Kocaelispor am 13. September. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum setzte es in der Champions League, ein 1:3 gegen Sporting CP am 9. September. Davor gewann Galatasaray in der Süper Lig auswärts mit 3:2 gegen Istanbul Basaksehir.
Barcelona hat alle fünf seiner letzten fünf Spiele gewonnen, dabei 21 Tore erzielt und sechs kassiert. Die jüngste Partie war ein 4:2-Sieg in LaLiga bei Levante am 13. September. Davor schlug Barcelona Feyenoord in der Champions League mit 5:1 und Valencia in LaLiga mit 5:0. Flicks Team hat unabhängig von Wettbewerb oder Gegner konstant die Fähigkeit gezeigt, in großer Zahl Tore zu erzielen.
Galatasaray gegen Barcelona: Jüngste Direktduelle
Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs gab es im März 2022, als Barcelona in der UEFA Europa League bei Galatasaray mit 2:1 gewann. Das Rückspiel im Camp Nou endete 0:0. Davor fanden alle drei erfassten Direktduelle zwischen den Teams in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2002/03 statt, wobei Barcelona alle drei gewann, darunter ein 2:0-Sieg in Istanbul und ein 3:1-Sieg im Camp Nou. In den fünf Spielen des Datensatzes hat Barcelona viermal gewonnen, einmal trennten sich die Teams unentschieden, während Galatasaray noch auf den ersten Sieg wartet.
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