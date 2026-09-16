So bekommt ihr Tickets für Frankreich gegen Belgien: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Frankreich empfängt Belgien am 5. Oktober 2026 zu einem hochkarätigen Gruppenspiel der UEFA Nations League im ikonischen Stade de France in Saint-Denis. Dieses prestigeträchtige Derby bringt zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs zusammen, die in ihrer Gruppe um die Top-Platzierungen kämpfen.

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Wann ist der Anstoß bei Frankreich gegen Belgien in der UEFA Nations League A?

Frankreich gegen Belgien findet im Stade de France in Saint-Denis statt, die Anstoßzeit wird näher am Termin bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Stade de France

Wo kann man Tickets für Frankreich gegen Belgien in der Nations League der Männer kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Französischen Fußballverbands (FFF) erworben werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der französischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist Ihre erste Anlaufstelle, um sich Tickets zum Originalpreis während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind sekundäre Plattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Frankreich gegen Belgien in der Nations League der Männer?

Die regulären Ticketpreise auf der offiziellen FFF-Website beginnen bei 25 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter den Toren, wobei die Preise je nach Lage und Kategorie im Stade de France steigen.

Auf Sekundärmarktplätzen wie Ticombo beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 86 € pro Platz, wobei die Preise je nach aktueller Verfügbarkeit und Fan-Nachfrage schwanken.

Frankreich gegen Belgien in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Frankreich gegen Belgien

Frankreich hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dabei zehn Tore erzielt und acht kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 4:6-Niederlage gegen England im Halbfinale der Weltmeisterschaft, nachdem es zuvor im Spiel um Platz drei eine 0:2-Niederlage gegen Spanien gegeben hatte. Vor diesen Rückschlägen zeigte Frankreich seine offensive Qualität mit Siegen gegen Marokko (2:0), Paraguay (1:0) und Schweden (3:0).

Belgiens letzte fünf Spiele brachten drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Davor schlug Belgien die USA mit 4:1 und Senegal mit 3:2 und feierte zudem einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen Neuseeland. Belgien erzielte in diesen fünf Spielen 11 Tore und kassierte acht, wobei das torlose Unentschieden gegen den Iran das einzige Spiel war, in dem die Mannschaft ohne Treffer blieb.

Frankreich gegen Belgien: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete mit einem 2:1 für Frankreich, in einem Spiel der UEFA Nations League A, das im Oktober 2024 in Brüssel ausgetragen wurde. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Frankreich viermal, Belgien kam auf einen Sieg, wobei dieser einzige belgische Erfolg im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018 gelang. Frankreich bezwang Belgien außerdem im Achtelfinale der Europameisterschaft 2024 sowie in beiden Spielen des Nations-League-Duells von 2021.



