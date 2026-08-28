Espanyol trifft am Mittwoch, 20. September 2026, im RCDE Stadium in Barcelona auf Elche.

Espanyol geht in die Partie mit dem Ziel, den Heimvorteil zu nutzen und sich wichtige frühe Punkte in der Ligatabelle zu sichern. Elche will derweil seine jüngste Form verbessern und in diesem Duell den ersten Sieg seit Oktober 2021 holen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Espanyol gegen Elche wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Espanyol gegen Elche in LaLiga?

Espanyol gegen Elche wird im RCDE Stadium in Barcelona angepfiffen, die genaue Uhrzeit ist in den Spieldetails oben bestätigt.

La Liga - Spielwoche 7 20. Sept. 2026 - 09:00 RCDE Stadium

Wie kann man Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano über offizielle Kanäle oder vertrauenswürdige sekundäre Ticketplattformen erwerben:

Offizielle Website und Tageskasse von CA Osasuna: Der wichtigste und zuverlässigste Ort für den Kauf von Tickets für den Heimbereich ist direkt über das offizielle Ticketportal auf der Website von CA Osasuna oder an der Stadionkasse des El Sadar in Pamplona vor dem Spieltag. Der offizielle freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Anpfiff, nachdem Clubmitglieder (socios) ihr Vorkaufsfenster genutzt haben.

Aggregatoren für den Sekundärmarkt: Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, können Sie Sitzplätze auf Wiederverkaufsplattformen über Aggregatoren wie StubHub vergleichen.

Wie viel kosten Tickets für Osasuna gegen Rayo Vallecano in LaLiga?

Die Ticketpreise für Osasuna gegen Rayo Vallecano im El Sadar variieren je nach Kaufkanal und Sitzplatzkategorie:

Offizielle Club-Tickets (Nennwert): Direkt bei CA Osasuna liegen die regulären Ticketpreise für die allgemeine Öffentlichkeit in der Regel zwischen 35 € und 80 € , abhängig vom Bereich (Hintertortribünen, Ecktribünen, Haupttribüne oder zentrale Premium-Plätze).

Sekundärmarktplätze: Auf Ticket-Wiederverkaufsseiten wie StubHub beginnen die Preise für Standardplätze in der Regel bei etwa 42 € bis 50 € , wobei die Durchschnittspreise je nach Verfügbarkeit, Sitzplatzlage und Nachfrage höher ausfallen können.

Espanyol gegen Elche in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Espanyol gegen Elche

Espanyol hat eines der vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Das beste Ergebnis in diesem Lauf war ein 3:0-Sieg in LaLiga gegen Levante am 16. August, während der jüngste Auftritt am 22. August mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Real Madrid endete. In der Vorbereitung gab es ein 3:3 gegen Middlesbrough und ein 2:2 gegen Burnley, das andere Ergebnis war eine 1:3-Niederlage gegen Coventry City. Espanyol erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht.

Elche hat keines seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und dabei ein Unentschieden in LaLiga sowie drei Unentschieden in der Vorbereitung verbucht. Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Niederlage gegen Barcelona am 23. August, nachdem das Auftaktspiel in der Liga 1:1 gegen Deportivo de A Coruna geendet hatte. Elche spielte in der Vorbereitung 2:2 gegen Cordoba, 2:2 gegen Al-Ain und 0:0 gegen Johor Darul Ta'zim. In diesen fünf Spielen erzielte Elche fünf Tore und kassierte neun.

Espanyol gegen Elche: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 1. März 2026 in LaLiga statt, als die Partie im Stadion von Elche 2:2 endete. Davor gewann Espanyol im Oktober 2025 zu Hause mit 1:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen in diesem Datensatz, die LaLiga und Segunda Division umfassen, gewann Espanyol zweimal und Elche einmal, zwei Unentschieden komplettieren die Bilanz.