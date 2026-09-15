So bekommt ihr Tickets für England gegen Tschechien: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

England empfängt Tschechien am Dienstag, den 6. Oktober, im Wembley-Stadion, während das Team von Thomas Tuchel seine UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A, Gruppe A3, zusammen mit Spanien und Kroatien fortsetzt. Die Partie beschließt einen hektischen ersten Block, zu dem in diesem Fenster auch Spiele gegen Spanien und eine Auswärtsreise nach Prag gehören.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für England gegen Tschechien zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist der Anstoß bei England gegen Tschechien in der UEFA Nations League A?

England gegen Tschechien wird im Wembley-Stadion in London angepfiffen, offizielle Informationen zur Übertragung sind derzeit nicht verfügbar.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 6. Okt. 2026 - 14:45 Wembley

Wo kann man Tickets für England gegen Tschechien kaufen?

Tickets für diese Partie werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten, wobei Mitglieder des England Supporters Travel Club (ESTC) und Mitglieder des My England Football-Vorverkaufs vor dem allgemeinen Verkauf an die breite Öffentlichkeit bevorzugt werden.

Ein paar Dinge, die ihr beim Ticketkauf für diese Partie wissen solltet:

Exklusiver Zugang für ESTC – Prioritätsfenster für Mitglieder des England Supporters Travel Club vor dem allgemeinen Verkauf

My England Football-Vorverkauf – ein zweites Prioritätsfenster für registrierte Mitglieder, bevor die Tickets vollständig öffentlich verfügbar sind

Ermäßigte Preise – Rabatte für Über-65-Jährige, Studierende und Unter-16-Jährige sowie ein eigener Familienblock

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts der Anziehungskraft eines ausverkauften Wembley bei dieser Partie empfiehlt sich eine frühe Buchung, sobald der allgemeine Verkauf startet.

Wie viel kosten Tickets für England gegen Tschechien?

Die offiziellen Preise über England Football beginnen bei 35 £, Standardtickets für Erwachsene sind je nach Sitzplatzlage für 35 £, 45 £, 65 £ und 80 £ erhältlich, dazu kommt eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen auf Ebene zwei zu 95 £ und 120 £. Der Familienblock kostet für Erwachsene 25 £ und für Kinder 12,50 £, dazu kommt ein reiner Mitgliederpreis von 25 £, der ESTC-Mitgliedern während ihres exklusiven Verkaufsfensters zur Verfügung steht.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die Angebote auf dem Zweitmarkt für diese Partie beginnen derzeit bei rund 40 £.

Wie bei jeder stark nachgefragten Länderspielpartie können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem festen Budget plant, fährt in der Regel sicherer, wenn der Platz eher früher als später gesichert wird.

England gegen Tschechien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von England gegen Tschechien

England hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren, dabei 14 Tore erzielt und sieben kassiert. Der jüngste Auftritt war ein 4:6-Sieg gegen Frankreich im WM-Viertelfinale. Die einzige Niederlage gab es gegen Argentinien im Halbfinale, ein 1:2 beendete das Turnier für England. In dieser Phase gelangen England außerdem Siege gegen Norwegen, Mexiko und die DR Kongo.

Tschechiens letzte fünf Ergebnisse brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel ging in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft mit 0:3 gegen Mexiko verloren, dazu kam eine 1:2-Niederlage gegen Südkorea. Ein 1:1 gegen Südafrika sowie Siege gegen Guatemala und Kosovo komplettieren die Serie, in diesen fünf Partien erzielte Tschechien sechs Tore und kassierte sieben.

England gegen Tschechien: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams gab es bei der Euro 2020, als England mit 1:0 gewann. Davor besiegte Tschechien England 2019 in der Qualifikation zur Europameisterschaft mit 2:1, während England das Rückspiel früher im selben Jahr mit 5:0 gewann. Zu den vier erfassten Duellen gehört außerdem ein 2:2 in einem Freundschaftsspiel im Jahr 2008, womit England in den vorliegenden Daten insgesamt die bessere Bilanz hat.



