In der Gruppenphase und den ersten K.-o.-Runden haben das Toronto Stadium (BMO Field) und das Vancouver Stadium (BC Place) für unvergessliche Atmosphäre gesorgt, doch der kanadische Teil dieses erweiterten Turniers mit 48 Teams ist nun offiziell beendet.

Wenn Fans die Fristen für Ticketbewerbungen und die Stadionpläne in Toronto und Vancouver kennen, können sie einen unvergesslichen Spieltagstrip in Kanada planen. Auch Fans aus der Ferne können ihr Turniererlebnis verbessern, indem sie ein neues Sportgaming-Profil mit zusätzlichen Hausguthaben eröffnen. Achte darauf, bei der Anmeldung unseren verifizierten Melbet-Promocode zu verwenden, um deinen Willkommensbonus zu sichern.

Wann finden die WM-Spiele 2026 in Kanada statt?

Kanada war bei der WM 2026 Austragungsort von 13 Spielen, davon 10 in der Gruppenphase und 3 in der K.-o.-Phase.

In Kanada finden keine weiteren WM-Spiele mehr statt.

Vollständiger Spielplan der kommenden WM-2026-Partien

Kanadas Spielplan für die WM 2026

Datum / Runde Spiel & Ergebnis (Anstoß Ortszeit) Austragungsort Status / Tickets Freitag, 12. Juni (Gruppe B) Kanada gegen Bosnien und Herzegowina Toronto Stadium (BMO Field) 1:1 Donnerstag, 18. Juni (Gruppe B) Kanada gegen Katar (15 Uhr) BC Place (Vancouver) 6:0 Mittwoch, 24. Juni (Gruppe B) Schweiz gegen Kanada (12 Uhr) BC Place (Vancouver) 2:1 Sonntag, 28. Juni (Runde der letzten 32) Südafrika gegen Kanada (12 Uhr) Los Angeles Stadium 0:1 Samstag, 4. Juli (Achtelfinale) Kanada gegen Marokko (12 Uhr) Houston Stadium (Texas) 0:3

Kanadas potenzieller Weg ins Finale

Sollte Les Rouges die bevorstehenden Hürden überwinden, würde der mögliche Weg zum Fußballruhm so aussehen: Viertelfinale (Donnerstag, 9. Juli): Kanada gegen den Sieger von Spiel 89 (Deutschland, Paraguay, Frankreich oder Schweden)

Kanada gegen den Sieger von Spiel 89 (Deutschland, Paraguay, Frankreich oder Schweden) Halbfinale (Dienstag, 14. Juli): Kanada gegen den Sieger des Turnierpfads (Zu den möglichen namhaften Gegnern zählen die USA, Belgien, Portugal, Spanien oder Kroatien)

Kanada gegen den Sieger des Turnierpfads (Zu den möglichen namhaften Gegnern zählen die USA, Belgien, Portugal, Spanien oder Kroatien) WM-Finale (Sonntag, 19. Juli): MetLife Stadium (New Jersey)

Wie kann man WM-Tickets 2026 in Kanada kaufen?

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketlotterien, darunter der Visa-Vorverkauf, die frühe Ticketauslosung und die Random Selection Draw nach der Auslosung, offiziell abgeschlossen.

Mit mehr als 500 Millionen bearbeiteten Anfragen in diesen Phasen ist die primäre Verfügbarkeit nun auf einem historischen Tiefstand.

Das müsst ihr auf einen Blick wissen:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft derzeit und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich dabei nicht um eine Lotterie. Tickets werden strikt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt von der FIFA zu kaufen.

läuft derzeit und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich dabei nicht um eine Lotterie. Tickets werden strikt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ mit sofortiger Bestätigung verkauft. Das ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt von der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Resale-Marketplace ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt. Alternativ können Fans auf Zweitmarktplätze wie StubHub für Last-Minute-Tickets ausweichen. Denkt daran, die AGB aller Zweitseiten für die Tickets, die ihr kauft, zu prüfen.

Wie hoch sind die Ticketpreise für die WM 2026 in Kanada?

Die Tickets in Kanada sind in vier Hauptkategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuersten Plätze in den unteren Rängen.

Die teuersten Plätze in den unteren Rängen. Kategorie 2 und 3 bieten im gesamten Stadion eine hervorragende Sicht.

bieten im gesamten Stadion eine hervorragende Sicht. Kategorie 4: Die günstigsten Tickets, in der Regel in den oberen Rängen.

Die geschätzten Preise unterscheiden sich je nach Turnierphase wie folgt:

Kategorie Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgebernation) $60–$620 Gruppenphase (Spiele von Kanada, den USA und Mexiko) $75–$2,735 Runde der letzten 32 $105–$750 Achtelfinale $170–$980

Diese Spiele werden in den kanadischen WM-Stadien 2026 ausgetragen.

Die Spiele werden in zwei ikonischen Spielstätten ausgetragen: