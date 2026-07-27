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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

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So bekommt ihr Tickets für die Premier League 2026/27: Spielplan für den 1. Spieltag, Arsenal gegen Coventry City, Manchester City gegen Bournemouth und mehr

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Alles, was ihr über den Kauf von Premier-League-Tickets für die Saison 2026/27 wissen müsst

Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und Spektakel weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Woche für Woche sorgen einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger nach dem Start der Saison 2026/27.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder die Meisterschaft gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden garantiert eine harte Prüfung darstellen.

GOAL gibt euch den Überblick über die neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter wo man sie kaufen kann, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Kommende Premier-League-Spiele am 1. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 21. Aug., 20:00Arsenal vs Coventry CityTickets
Sa., 22. Aug., 12:30Hull City vs Manchester UnitedTickets
Sa., 22. Aug., 15:00Everton vs Crystal PalaceTickets
Sa., 22. Aug., 15:00Ipswich Town vs SunderlandTickets
Sa., 22. Aug., 15:00Nottingham Forest vs Leeds UnitedTickets
Sa., 22. Aug., 17:30Brentford vs Tottenham HotspurTickets
So., 23. Aug., 14:00Brighton & Hove Albion vs Aston VillaTickets
So., 23. Aug., 14:00Manchester City vs BournemouthTickets
So., 23. Aug., 16:30Newcastle United vs LiverpoolTickets
Mo., 24. Aug., 20:00Fulham vs ChelseaTickets

Kommende Premier-League-Spiele am 2. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 28. Aug., 20:00Crystal Palace vs Manchester CityTickets
Sa., 29. Aug., 12:30Liverpool vs Nottingham ForestTickets
Sa., 29. Aug., 15:00Bournemouth vs EvertonTickets
Sa., 29. Aug., 15:00Coventry City vs Hull CityTickets
Sa., 29. Aug., 17:30Tottenham Hotspur vs Newcastle UnitedTickets
So., 30. Aug., 14:00Chelsea vs Brighton & Hove AlbionTickets
So., 30. Aug., 14:00Leeds United vs BrentfordTickets
So., 30. Aug., 14:00Sunderland vs FulhamTickets
So., 30. Aug., 16:30Manchester United vs Ipswich TownTickets
Mo., 31. Aug., 20:00Aston Villa vs ArsenalTickets

So kauft man Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten für bestimmte Spiele über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs teilen Tickets in der Regel in drei Phasen zu:

  1. Zuerst an Dauerkarteninhaber.
  2. Danach an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden.
  3. Zum Schluss an die Öffentlichkeit im freien Verkauf.

Wenn ihr über die offiziellen Kanäle der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren, doch diese Kategorien unterscheiden sich von Team zu Team.

Dazu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Plätze mit besonders guter Sicht oft deutlich teurer sind. Einige Klubs ordnen Spiele zudem Kategorien zu. So können etwa Topduelle gegen große Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also eine günstigere Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch die Auswärtsspiele eures Teams anschauen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die erwarteten Preisspannen für Dauerkarten aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

KlubStadionPreisspanne für Tickets (allgemeiner Eintritt für Erwachsene)Preisspanne für DauerkartenTickets
ArsenalEmirates Stadium£31 - £168£1,290 - £2,195Arsenal-Tickets
Aston VillaVilla Park£49 - £99£703 - £1,297Aston-Villa-Tickets
BournemouthVitality Stadium£43 - £61£436 - £960Bournemouth-Tickets
BrentfordGtech Community Stadium£30 - £60£485 - £635Brentford-Tickets
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium£34 - £78£630 - £995Brighton-Tickets
ChelseaStamford Bridge£27 - £83£700 - £1,095Chelsea-Tickets
Coventry CityCoventry Building Society Arena£32 - £45£625 - £800Coventry-Tickets
Crystal PalaceSelhurst Park£46 - £80£600 - £770Crystal-Palace-Tickets
EvertonHill Dickinson Stadium£55 - £75£640 - £965Everton-Tickets
FulhamCraven Cottage£35 - £125£470 - £3,100Fulham-Tickets
Hull CityMKM Stadium£24 - £35£396 - £600Hull-City-Tickets
Ipswich TownPortman Road£28 - £48£469 - £747Ipswich-Tickets
Leeds UnitedElland Road£32 - £47£632 - £1,159Leeds-Tickets
LiverpoolAnfield£30 - £62£734 - £931Liverpool-Tickets
Manchester CityEtihad Stadium£30 - £60£490 - £1,030Man-City-Tickets
Manchester UnitedOld Trafford£32 - £97£646 - £1,177Man-Utd-Tickets
Newcastle UnitedSt James’ Park£24 - £75£380 - £987Newcastle-Tickets
Nottingham ForestCity Ground£45 - £70£575 - £915Nottm-Forest-Tickets
SunderlandStadium of Light£35 - £56£590 - £720Sunderland-Tickets
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium£40 - £125£856 - £2,223Tottenham-Tickets

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für die Saison 2026/27 für den allgemeinen Eintritt ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham haben seit Langem Wartelisten, von denen einige über 10 bis 20 Jahre hinausgehen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während es bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelanger Treue bedarf, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und begrenzten Kapazitäten nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten anbietet, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen bevorzugt:

  1. Dauerkarteninhaber
  2. Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften)
  3. Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft die einzige Möglichkeit, regelmäßig an Spieltickets zu kommen, da der freie Verkauf selten bis gar nicht stattfindet.

Allerdings können einige Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nicht-Mitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente vorhanden sind. Eine Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um sich Plätze zu sichern.

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