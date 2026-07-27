Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und Spektakel weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Woche für Woche sorgen einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger nach dem Start der Saison 2026/27.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder die Meisterschaft gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden garantiert eine harte Prüfung darstellen.

GOAL gibt euch den Überblick über die neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter wo man sie kaufen kann, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Premier-League-Spiele am 1. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 21. Aug., 20:00 Arsenal vs Coventry City Tickets Sa., 22. Aug., 12:30 Hull City vs Manchester United Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Everton vs Crystal Palace Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Ipswich Town vs Sunderland Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United Tickets Sa., 22. Aug., 17:30 Brentford vs Tottenham Hotspur Tickets So., 23. Aug., 14:00 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Tickets So., 23. Aug., 14:00 Manchester City vs Bournemouth Tickets So., 23. Aug., 16:30 Newcastle United vs Liverpool Tickets Mo., 24. Aug., 20:00 Fulham vs Chelsea Tickets

Kommende Premier-League-Spiele am 2. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 28. Aug., 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Tickets Sa., 29. Aug., 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Bournemouth vs Everton Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Coventry City vs Hull City Tickets Sa., 29. Aug., 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tickets So., 30. Aug., 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Tickets So., 30. Aug., 14:00 Leeds United vs Brentford Tickets So., 30. Aug., 14:00 Sunderland vs Fulham Tickets So., 30. Aug., 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Tickets Mo., 31. Aug., 20:00 Aston Villa vs Arsenal Tickets

So kauft man Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten für bestimmte Spiele über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs teilen Tickets in der Regel in drei Phasen zu:

Zuerst an Dauerkarteninhaber. Danach an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden. Zum Schluss an die Öffentlichkeit im freien Verkauf.

Wenn ihr über die offiziellen Kanäle der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren, doch diese Kategorien unterscheiden sich von Team zu Team.

Dazu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Plätze mit besonders guter Sicht oft deutlich teurer sind. Einige Klubs ordnen Spiele zudem Kategorien zu. So können etwa Topduelle gegen große Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also eine günstigere Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch die Auswärtsspiele eures Teams anschauen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die erwarteten Preisspannen für Dauerkarten aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Preisspanne für Tickets (allgemeiner Eintritt für Erwachsene) Preisspanne für Dauerkarten Tickets Arsenal Emirates Stadium £31 - £168 £1,290 - £2,195 Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park £49 - £99 £703 - £1,297 Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium £43 - £61 £436 - £960 Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium £30 - £60 £485 - £635 Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium £34 - £78 £630 - £995 Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge £27 - £83 £700 - £1,095 Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena £32 - £45 £625 - £800 Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park £46 - £80 £600 - £770 Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium £55 - £75 £640 - £965 Everton-Tickets Fulham Craven Cottage £35 - £125 £470 - £3,100 Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium £24 - £35 £396 - £600 Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road £28 - £48 £469 - £747 Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road £32 - £47 £632 - £1,159 Leeds-Tickets Liverpool Anfield £30 - £62 £734 - £931 Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium £30 - £60 £490 - £1,030 Man-City-Tickets Manchester United Old Trafford £32 - £97 £646 - £1,177 Man-Utd-Tickets Newcastle United St James’ Park £24 - £75 £380 - £987 Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground £45 - £70 £575 - £915 Nottm-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light £35 - £56 £590 - £720 Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium £40 - £125 £856 - £2,223 Tottenham-Tickets

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für die Saison 2026/27 für den allgemeinen Eintritt ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham haben seit Langem Wartelisten, von denen einige über 10 bis 20 Jahre hinausgehen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während es bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelanger Treue bedarf, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und begrenzten Kapazitäten nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten anbietet, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen bevorzugt:

Dauerkarteninhaber Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften) Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft die einzige Möglichkeit, regelmäßig an Spieltickets zu kommen, da der freie Verkauf selten bis gar nicht stattfindet.

Allerdings können einige Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nicht-Mitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente vorhanden sind. Eine Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um sich Plätze zu sichern.