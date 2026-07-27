Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und Spektakel weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Woche für Woche sorgen einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit bereits die Finger nach dem Start der Saison 2026/27.
Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder die Meisterschaft gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden garantiert eine harte Prüfung darstellen.
GOAL gibt euch den Überblick über die neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter wo man sie kaufen kann, wie viel sie kosten und vieles mehr.
Kommende Premier-League-Spiele am 1. Spieltag & Tickets
|Datum & Uhrzeit (GMT)
|Spiel
|Tickets
|Fr., 21. Aug., 20:00
|Arsenal vs Coventry City
|Tickets
|Sa., 22. Aug., 12:30
|Hull City vs Manchester United
|Tickets
|Sa., 22. Aug., 15:00
|Everton vs Crystal Palace
|Tickets
|Sa., 22. Aug., 15:00
|Ipswich Town vs Sunderland
|Tickets
|Sa., 22. Aug., 15:00
|Nottingham Forest vs Leeds United
|Tickets
|Sa., 22. Aug., 17:30
|Brentford vs Tottenham Hotspur
|Tickets
|So., 23. Aug., 14:00
|Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
|Tickets
|So., 23. Aug., 14:00
|Manchester City vs Bournemouth
|Tickets
|So., 23. Aug., 16:30
|Newcastle United vs Liverpool
|Tickets
|Mo., 24. Aug., 20:00
|Fulham vs Chelsea
|Tickets
Kommende Premier-League-Spiele am 2. Spieltag & Tickets
|Datum & Uhrzeit (GMT)
|Spiel
|Tickets
|Fr., 28. Aug., 20:00
|Crystal Palace vs Manchester City
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 12:30
|Liverpool vs Nottingham Forest
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 15:00
|Bournemouth vs Everton
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 15:00
|Coventry City vs Hull City
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 17:30
|Tottenham Hotspur vs Newcastle United
|Tickets
|So., 30. Aug., 14:00
|Chelsea vs Brighton & Hove Albion
|Tickets
|So., 30. Aug., 14:00
|Leeds United vs Brentford
|Tickets
|So., 30. Aug., 14:00
|Sunderland vs Fulham
|Tickets
|So., 30. Aug., 16:30
|Manchester United vs Ipswich Town
|Tickets
|Mo., 31. Aug., 20:00
|Aston Villa vs Arsenal
|Tickets
So kauft man Premier-League-Tickets
Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten für bestimmte Spiele über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.
Britische Spitzenklubs teilen Tickets in der Regel in drei Phasen zu:
- Zuerst an Dauerkarteninhaber.
- Danach an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden.
- Zum Schluss an die Öffentlichkeit im freien Verkauf.
Wenn ihr über die offiziellen Kanäle der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.
Wie viel kosten Premier-League-Tickets?
Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren, doch diese Kategorien unterscheiden sich von Team zu Team.
Dazu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Plätze mit besonders guter Sicht oft deutlich teurer sind. Einige Klubs ordnen Spiele zudem Kategorien zu. So können etwa Topduelle gegen große Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.
Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also eine günstigere Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch die Auswärtsspiele eures Teams anschauen.
Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die erwarteten Preisspannen für Dauerkarten aufgeschlüsselt.
Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis
|Klub
|Stadion
|Preisspanne für Tickets (allgemeiner Eintritt für Erwachsene)
|Preisspanne für Dauerkarten
|Tickets
|Arsenal
|Emirates Stadium
|£31 - £168
|£1,290 - £2,195
|Arsenal-Tickets
|Aston Villa
|Villa Park
|£49 - £99
|£703 - £1,297
|Aston-Villa-Tickets
|Bournemouth
|Vitality Stadium
|£43 - £61
|£436 - £960
|Bournemouth-Tickets
|Brentford
|Gtech Community Stadium
|£30 - £60
|£485 - £635
|Brentford-Tickets
|Brighton & Hove Albion
|American Express Community Stadium
|£34 - £78
|£630 - £995
|Brighton-Tickets
|Chelsea
|Stamford Bridge
|£27 - £83
|£700 - £1,095
|Chelsea-Tickets
|Coventry City
|Coventry Building Society Arena
|£32 - £45
|£625 - £800
|Coventry-Tickets
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|£46 - £80
|£600 - £770
|Crystal-Palace-Tickets
|Everton
|Hill Dickinson Stadium
|£55 - £75
|£640 - £965
|Everton-Tickets
|Fulham
|Craven Cottage
|£35 - £125
|£470 - £3,100
|Fulham-Tickets
|Hull City
|MKM Stadium
|£24 - £35
|£396 - £600
|Hull-City-Tickets
|Ipswich Town
|Portman Road
|£28 - £48
|£469 - £747
|Ipswich-Tickets
|Leeds United
|Elland Road
|£32 - £47
|£632 - £1,159
|Leeds-Tickets
|Liverpool
|Anfield
|£30 - £62
|£734 - £931
|Liverpool-Tickets
|Manchester City
|Etihad Stadium
|£30 - £60
|£490 - £1,030
|Man-City-Tickets
|Manchester United
|Old Trafford
|£32 - £97
|£646 - £1,177
|Man-Utd-Tickets
|Newcastle United
|St James’ Park
|£24 - £75
|£380 - £987
|Newcastle-Tickets
|Nottingham Forest
|City Ground
|£45 - £70
|£575 - £915
|Nottm-Forest-Tickets
|Sunderland
|Stadium of Light
|£35 - £56
|£590 - £720
|Sunderland-Tickets
|Tottenham Hotspur
|Tottenham Hotspur Stadium
|£40 - £125
|£856 - £2,223
|Tottenham-Tickets
Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?
Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für die Saison 2026/27 für den allgemeinen Eintritt ausverkauft.
Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham haben seit Langem Wartelisten, von denen einige über 10 bis 20 Jahre hinausgehen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während es bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelanger Treue bedarf, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und begrenzten Kapazitäten nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.
Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten anbietet, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“
Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?
In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder ist erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, insbesondere für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen bevorzugt:
- Dauerkarteninhaber
- Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften)
- Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)
Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft die einzige Möglichkeit, regelmäßig an Spieltickets zu kommen, da der freie Verkauf selten bis gar nicht stattfindet.
Allerdings können einige Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nicht-Mitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente vorhanden sind. Eine Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um sich Plätze zu sichern.