Die englische Premier League gehört mit ihrer pausenlosen Dramatik und Action weiterhin zu den besten Wettbewerben im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Spannung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans auf der ganzen Welt nun die Finger bei der Aussicht auf das, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.
Arsenal wird die Krone verteidigen, nachdem der Klub seinen ersten Meistertitel seit 22 Jahren geholt hat. Allerdings ist garantiert, dass die Mannschaft von Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United auf eine harte Probe gestellt wird.
GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.
Kommende Premier-League-Spiele des 2. Spieltags & Tickets
|Datum & Uhrzeit (GMT)
|Spiel
|Tickets
|Fr., 28. Aug., 20:00
|Crystal Palace gegen Manchester City
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 12:30
|Liverpool gegen Nottingham Forest
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 15:00
|Bournemouth gegen Everton
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 15:00
|Coventry City gegen Hull City
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 17:30
|Tottenham Hotspur gegen Newcastle United
|Tickets
|So., 30. Aug., 14:00
|Chelsea gegen Brighton & Hove Albion
|Tickets
|So., 30. Aug., 14:00
|Leeds United gegen Brentford
|Tickets
|So., 30. Aug., 14:00
|Sunderland gegen Fulham
|Tickets
|So., 30. Aug., 16:30
|Manchester United gegen Ipswich Town
|Tickets
|Mo., 31. Aug., 20:00
|Aston Villa gegen Arsenal
|Tickets
Kommende Premier-League-Spiele des 3. Spieltags & Tickets
|Datum & Uhrzeit (GMT)
|Spiel
|Tickets
|Fr., 4. Sep., 20:00
|Ipswich Town gegen Liverpool
|Tickets
|Sa., 5. Sep., 12:30
|Newcastle United gegen Bournemouth
|Tickets
|Sa., 5. Sep., 15:00
|Brentford gegen Sunderland
|Tickets
|Sa., 5. Sep., 15:00
|Brighton & Hove Albion gegen Leeds United
|Tickets
|Sa., 5. Sep., 15:00
|Fulham gegen Crystal Palace
|Tickets
|Sa., 5. Sep., 15:00
|Manchester City gegen Coventry City
|Tickets
|Sa., 5. Sep., 15:00
|Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur
|Tickets
|Sa., 5. Sep., 15:00
|Hull City gegen Aston Villa
|Tickets
|So., 6. Sep., 14:00
|Everton gegen Manchester United
|Tickets
|So., 6. Sep., 16:30
|Arsenal gegen Chelsea
|Tickets
So kauft ihr Premier-League-Tickets
Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.
Britische Topklubs im Fußball vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:
- Zuerst an Dauerkarteninhaber.
- Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden.
- Schließlich an die Öffentlichkeit im freien Verkauf.
Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze sichern könnt oder Last-Minute-Tickets sucht, könnte es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.
Wie viel kosten Premier-League-Tickets?
Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren. Diese Preisstufen unterscheiden sich jedoch von Team zu Team.
Dazu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Die Lage des Sitzes und die Platzierung im Stadion beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premiumsicht oft auch einen Premiumpreis bedeutet. Einige Klubs ordnen Spiele außerdem in Kategorien ein. So können zum Beispiel Topspiele gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.
Erwähnenswert ist außerdem, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.
Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die erwarteten Preisspannen für Dauerkarten aufgeschlüsselt.
Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis
|Klub
|Stadion
|Ticketpreisspanne (allgemeiner Eintritt Erwachsene)
|Dauerkarten-Preisspanne
|Tickets
|Arsenal
|Emirates Stadium
|31 £ - 168 £
|1.290 £ - 2.195 £
|Arsenal-Tickets
|Aston Villa
|Villa Park
|49 £ - 99 £
|703 £ - 1.297 £
|Aston-Villa-Tickets
|Bournemouth
|Vitality Stadium
|43 £ - 61 £
|436 £ - 960 £
|Bournemouth-Tickets
|Brentford
|Gtech Community Stadium
|30 £ - 60 £
|485 £ - 635 £
|Brentford-Tickets
|Brighton & Hove Albion
|American Express Community Stadium
|34 £ - 78 £
|630 £ - 995 £
|Brighton-Tickets
|Chelsea
|Stamford Bridge
|27 £ - 83 £
|700 £ - 1.095 £
|Chelsea-Tickets
|Coventry City
|Coventry Building Society Arena
|32 £ - 45 £
|625 £ - 800 £
|Coventry-Tickets
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|46 £ - 80 £
|600 £ - 770 £
|Crystal-Palace-Tickets
|Everton
|Hill Dickinson Stadium
|55 £ - 75 £
|640 £ - 965 £
|Everton-Tickets
|Fulham
|Craven Cottage
|35 £ - 125 £
|470 £ - 3.100 £
|Fulham-Tickets
|Hull City
|MKM Stadium
|24 £ - 35 £
|396 £ - 600 £
|Hull-City-Tickets
|Ipswich Town
|Portman Road
|28 £ - 48 £
|469 £ - 747 £
|Ipswich-Tickets
|Leeds United
|Elland Road
|32 £ - 47 £
|632 £ - 1.159 £
|Leeds-Tickets
|Liverpool
|Anfield
|30 £ - 62 £
|734 £ - 931 £
|Liverpool-Tickets
|Manchester City
|Etihad Stadium
|30 £ - 60 £
|490 £ - 1.030 £
|Man-City-Tickets
|Manchester United
|Old Trafford
|32 £ - 97 £
|646 £ - 1.177 £
|Man-Utd-Tickets
|Newcastle United
|St James’ Park
|24 £ - 75 £
|380 £ - 987 £
|Newcastle-Tickets
|Nottingham Forest
|City Ground
|45 £ - 70 £
|575 £ - 915 £
|Nottm-Forest-Tickets
|Sunderland
|Stadium of Light
|35 £ - 56 £
|590 £ - 720 £
|Sunderland-Tickets
|Tottenham Hotspur
|Tottenham Hotspur Stadium
|40 £ - 125 £
|856 £ - 2.223 £
|Tottenham-Tickets
Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?
Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 ausverkauft.
Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham haben seit Langem bestehende Wartelisten, von denen einige sich über mehr als 10–20 Jahre erstrecken können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue verlangen, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.
Fulham sticht hervor, weil der Klub derzeit noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten hat, ohne formelle Wartelisten, wobei die Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ erfolgt
Benötige ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?
In den meisten Fällen ist eine Mitgliedschaft empfehlenswert oder erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, vor allem für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs haben ein gestaffeltes Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:
- Dauerkarteninhaber
- Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften)
- Freier Verkauf, falls noch Tickets übrig sind
Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel frühzeitigen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, um reguläre Spieltickets zu bekommen, da Möglichkeiten im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.
Allerdings können manche Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nicht-Mitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, sich Plätze zu sichern.