Die englische Premier League gehört mit ihrer pausenlosen Dramatik und Action weiterhin zu den besten Wettbewerben im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Spannung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans auf der ganzen Welt nun die Finger bei der Aussicht auf das, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird die Krone verteidigen, nachdem der Klub seinen ersten Meistertitel seit 22 Jahren geholt hat. Allerdings ist garantiert, dass die Mannschaft von Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United auf eine harte Probe gestellt wird.

GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Premier-League-Spiele des 2. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 28. Aug., 20:00 Crystal Palace gegen Manchester City Tickets Sa., 29. Aug., 12:30 Liverpool gegen Nottingham Forest Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Bournemouth gegen Everton Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Coventry City gegen Hull City Tickets Sa., 29. Aug., 17:30 Tottenham Hotspur gegen Newcastle United Tickets So., 30. Aug., 14:00 Chelsea gegen Brighton & Hove Albion Tickets So., 30. Aug., 14:00 Leeds United gegen Brentford Tickets So., 30. Aug., 14:00 Sunderland gegen Fulham Tickets So., 30. Aug., 16:30 Manchester United gegen Ipswich Town Tickets Mo., 31. Aug., 20:00 Aston Villa gegen Arsenal Tickets

Kommende Premier-League-Spiele des 3. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 4. Sep., 20:00 Ipswich Town gegen Liverpool Tickets Sa., 5. Sep., 12:30 Newcastle United gegen Bournemouth Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Brentford gegen Sunderland Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Brighton & Hove Albion gegen Leeds United Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Fulham gegen Crystal Palace Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Manchester City gegen Coventry City Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Nottingham Forest gegen Tottenham Hotspur Tickets Sa., 5. Sep., 15:00 Hull City gegen Aston Villa Tickets So., 6. Sep., 14:00 Everton gegen Manchester United Tickets So., 6. Sep., 16:30 Arsenal gegen Chelsea Tickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Topklubs im Fußball vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber. Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden. Schließlich an die Öffentlichkeit im freien Verkauf.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze sichern könnt oder Last-Minute-Tickets sucht, könnte es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren. Diese Preisstufen unterscheiden sich jedoch von Team zu Team.

Dazu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Die Lage des Sitzes und die Platzierung im Stadion beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premiumsicht oft auch einen Premiumpreis bedeutet. Einige Klubs ordnen Spiele außerdem in Kategorien ein. So können zum Beispiel Topspiele gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Erwähnenswert ist außerdem, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch vielleicht die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die erwarteten Preisspannen für Dauerkarten aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (allgemeiner Eintritt Erwachsene) Dauerkarten-Preisspanne Tickets Arsenal Emirates Stadium 31 £ - 168 £ 1.290 £ - 2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49 £ - 99 £ 703 £ - 1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43 £ - 61 £ 436 £ - 960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30 £ - 60 £ 485 £ - 635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34 £ - 78 £ 630 £ - 995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27 £ - 83 £ 700 £ - 1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32 £ - 45 £ 625 £ - 800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46 £ - 80 £ 600 £ - 770 £ Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55 £ - 75 £ 640 £ - 965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35 £ - 125 £ 470 £ - 3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24 £ - 35 £ 396 £ - 600 £ Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28 £ - 48 £ 469 £ - 747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32 £ - 47 £ 632 £ - 1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30 £ - 62 £ 734 £ - 931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium 30 £ - 60 £ 490 £ - 1.030 £ Man-City-Tickets Manchester United Old Trafford 32 £ - 97 £ 646 £ - 1.177 £ Man-Utd-Tickets Newcastle United St James’ Park 24 £ - 75 £ 380 £ - 987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45 £ - 70 £ 575 £ - 915 £ Nottm-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35 £ - 56 £ 590 £ - 720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40 £ - 125 £ 856 £ - 2.223 £ Tottenham-Tickets

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham haben seit Langem bestehende Wartelisten, von denen einige sich über mehr als 10–20 Jahre erstrecken können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue verlangen, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht hervor, weil der Klub derzeit noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten hat, ohne formelle Wartelisten, wobei die Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ erfolgt

Benötige ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen ist eine Mitgliedschaft empfehlenswert oder erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, vor allem für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs haben ein gestaffeltes Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

Dauerkarteninhaber Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften) Freier Verkauf, falls noch Tickets übrig sind

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel frühzeitigen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, um reguläre Spieltickets zu bekommen, da Möglichkeiten im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können manche Klubs, insbesondere solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nicht-Mitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, sich Plätze zu sichern.