Die englische Premier League ist mit nonstop Drama und Action weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Spannung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit nun die Finger nach dem, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden garantiert eine harte Prüfung darstellen.

GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Bevorstehende Premier-League-Spiele des 2. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 28. Aug., 20:00 Uhr Crystal Palace vs. Manchester City Tickets Sa., 29. Aug., 12:30 Uhr Liverpool vs. Nottingham Forest Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Uhr Bournemouth vs. Everton Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Uhr Coventry City vs. Hull City Tickets Sa., 29. Aug., 17:30 Uhr Tottenham Hotspur vs. Newcastle United Tickets So., 30. Aug., 14:00 Uhr Chelsea vs. Brighton & Hove Albion Tickets So., 30. Aug., 14:00 Uhr Leeds United vs. Brentford Tickets So., 30. Aug., 14:00 Uhr Sunderland vs. Fulham Tickets So., 30. Aug., 16:30 Uhr Manchester United vs. Ipswich Town Tickets Mo., 31. Aug., 20:00 Uhr Aston Villa vs. Arsenal Tickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs teilen Tickets in der Regel in drei Phasen zu:

Zuerst an Dauerkarteninhaber. Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden. Schließlich an die Öffentlichkeit im allgemeinen Verkaufszeitraum.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig nach Tickets sucht, könnte es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren, doch diese Einteilungen unterscheiden sich von Team zu Team.

Hinzu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sicht oft mit Premium-Kosten verbunden ist. Einige Klubs teilen Spiele zudem in Kategorien ein. Zum Beispiel können Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ deckelt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, könntet ihr euch die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026/2027, ihre Heimstadien, durchschnittlichen Ticketpreise am Spieltag sowie die erwarteten Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (allgemeiner Eintritt für Erwachsene) Dauerkarten-Preisspanne Tickets Arsenal Emirates Stadium 31 £ - 168 £ 1.290 £ - 2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49 £ - 99 £ 703 £ - 1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43 £ - 61 £ 436 £ - 960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30 £ - 60 £ 485 £ - 635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34 £ - 78 £ 630 £ - 995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27 £ - 83 £ 700 £ - 1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32 £ - 45 £ 625 £ - 800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46 £ - 80 £ 600 £ - 770 £ Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55 £ - 75 £ 640 £ - 965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35 £ - 125 £ 470 £ - 3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24 £ - 35 £ 396 £ - 600 £ Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28 £ - 48 £ 469 £ - 747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32 £ - 47 £ 632 £ - 1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30 £ - 62 £ 734 £ - 931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium 30 £ - 60 £ 490 £ - 1.030 £ Man-City-Tickets Manchester United Old Trafford 32 £ - 97 £ 646 £ - 1.177 £ Man-Utd-Tickets Newcastle United St James’ Park 24 £ - 75 £ 380 £ - 987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45 £ - 70 £ 575 £ - 915 £ Nottm-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35 £ - 56 £ 590 £ - 720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40 £ - 125 £ 856 £ - 2.223 £ Tottenham-Tickets

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs sind bei den Dauerkarten für allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham haben langjährige Wartelisten, von denen einige sich über mehr als 10 bis 20 Jahre erstrecken können. Tottenham hat beispielsweise eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue nötig ist, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten hat, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Benötige ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder vorausgesetzt, um Premier-League-Tickets zu kaufen, особенно für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

Dauerkarteninhaber Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften) Freier Verkauf, falls noch Tickets übrig sind

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, um an reguläre Spieltickets zu kommen, da Gelegenheiten im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Klubs, insbesondere jene mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um sich Plätze zu sichern.