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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

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So bekommt ihr Tickets für die Premier League 2026/27: Spiele des 2. Spieltags, Aston Villa gegen Arsenal, Tottenham gegen Newcastle und mehr

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Alles, was du über den Kauf von Premier-League-Tickets für die Saison 2026/27 wissen musst

Die englische Premier League ist mit nonstop Drama und Action weiterhin einer der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Spannung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit nun die Finger nach dem, was sie in der Spielzeit 2026/27 erwartet.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub seine erste Meisterschaft seit 22 Jahren gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden garantiert eine harte Prüfung darstellen.

GOAL liefert euch alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Bevorstehende Premier-League-Spiele des 2. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 28. Aug., 20:00 UhrCrystal Palace vs. Manchester CityTickets
Sa., 29. Aug., 12:30 UhrLiverpool vs. Nottingham ForestTickets
Sa., 29. Aug., 15:00 UhrBournemouth vs. EvertonTickets
Sa., 29. Aug., 15:00 UhrCoventry City vs. Hull CityTickets
Sa., 29. Aug., 17:30 UhrTottenham Hotspur vs. Newcastle UnitedTickets
So., 30. Aug., 14:00 UhrChelsea vs. Brighton & Hove AlbionTickets
So., 30. Aug., 14:00 UhrLeeds United vs. BrentfordTickets
So., 30. Aug., 14:00 UhrSunderland vs. FulhamTickets
So., 30. Aug., 16:30 UhrManchester United vs. Ipswich TownTickets
Mo., 31. Aug., 20:00 UhrAston Villa vs. ArsenalTickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs teilen Tickets in der Regel in drei Phasen zu:

  1. Zuerst an Dauerkarteninhaber.
  2. Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden.
  3. Schließlich an die Öffentlichkeit im allgemeinen Verkaufszeitraum.

Wenn ihr über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig nach Tickets sucht, könnte es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren, Studenten und Senioren, doch diese Einteilungen unterscheiden sich von Team zu Team.

Hinzu kommt, dass der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sicht oft mit Premium-Kosten verbunden ist. Einige Klubs teilen Spiele zudem in Kategorien ein. Zum Beispiel können Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Stufe fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ deckelt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, könntet ihr euch die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs 2026/2027, ihre Heimstadien, durchschnittlichen Ticketpreise am Spieltag sowie die erwarteten Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

KlubStadionTicketpreisspanne (allgemeiner Eintritt für Erwachsene)Dauerkarten-PreisspanneTickets
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Arsenal-Tickets
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Aston-Villa-Tickets
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Bournemouth-Tickets
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Brentford-Tickets
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Brighton-Tickets
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Chelsea-Tickets
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Coventry-Tickets
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Crystal-Palace-Tickets
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Everton-Tickets
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Fulham-Tickets
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Hull-City-Tickets
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Ipswich-Tickets
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Leeds-Tickets
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Liverpool-Tickets
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Man-City-Tickets
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Man-Utd-Tickets
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Newcastle-Tickets
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Nottm-Forest-Tickets
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Sunderland-Tickets
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Tottenham-Tickets

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs sind bei den Dauerkarten für allgemeinen Eintritt für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham haben langjährige Wartelisten, von denen einige sich über mehr als 10 bis 20 Jahre erstrecken können. Tottenham hat beispielsweise eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während bei Liverpool und Manchester United Berichten zufolge jahrzehntelange Treue nötig ist, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch eine Reihe verfügbarer Dauerkarten hat, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Benötige ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen wird eine Mitgliedschaft empfohlen oder vorausgesetzt, um Premier-League-Tickets zu kaufen, особенно für stark nachgefragte Spiele oder Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen priorisiert:

  1. Dauerkarteninhaber
  2. Klubmitglieder (bezahlte Jahresmitgliedschaften)
  3. Freier Verkauf, falls noch Tickets übrig sind

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel früheren Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft der einzige Weg, um an reguläre Spieltickets zu kommen, da Gelegenheiten im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Allerdings können einige Klubs, insbesondere jene mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Kontingente verfügbar sind. Der Kauf einer Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um sich Plätze zu sichern.

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