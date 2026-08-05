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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Book Premier League 2026/27 Tickets

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So bekommt ihr Tickets für die Premier League 2026/27: Spiele des 1. Spieltags, Arsenal gegen Coventry City, Manchester City gegen Bournemouth und mehr

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Alles, was du über den Kauf von Premier-League-Tickets für die Saison 2026/27 wissen musst

Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und ihrer Action weiterhin eine der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit nun die Finger nach dem Start der Saison 2026/27.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder die Meisterschaft gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden den Gunners garantiert alles abverlangen.

GOAL gibt euch den Überblick über alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Kommende Premier-League-Spiele des 1. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 21. Aug., 20:00Arsenal vs Coventry CityTickets
Sa., 22. Aug., 12:30Hull City vs Manchester UnitedTickets
Sa., 22. Aug., 15:00Everton vs Crystal PalaceTickets
Sa., 22. Aug., 15:00Ipswich Town vs SunderlandTickets
Sa., 22. Aug., 15:00Nottingham Forest vs Leeds UnitedTickets
Sa., 22. Aug., 17:30Brentford vs Tottenham HotspurTickets
So., 23. Aug., 14:00Brighton & Hove Albion vs Aston VillaTickets
So., 23. Aug., 14:00Manchester City vs BournemouthTickets
So., 23. Aug., 16:30Newcastle United vs LiverpoolTickets
Mo., 24. Aug., 20:00Fulham vs ChelseaTickets

Kommende Premier-League-Spiele des 2. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT)SpielTickets
Fr., 28. Aug., 20:00Crystal Palace vs Manchester CityTickets
Sa., 29. Aug., 12:30Liverpool vs Nottingham ForestTickets
Sa., 29. Aug., 15:00Bournemouth vs EvertonTickets
Sa., 29. Aug., 15:00Coventry City vs Hull CityTickets
Sa., 29. Aug., 17:30Tottenham Hotspur vs Newcastle UnitedTickets
So., 30. Aug., 14:00Chelsea vs Brighton & Hove AlbionTickets
So., 30. Aug., 14:00Leeds United vs BrentfordTickets
So., 30. Aug., 14:00Sunderland vs FulhamTickets
So., 30. Aug., 16:30Manchester United vs Ipswich TownTickets
Mo., 31. Aug., 20:00Aston Villa vs ArsenalTickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs teilen Tickets in der Regel in drei Phasen zu:

  1. Zunächst an Dauerkarteninhaber.
  2. Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden.
  3. Schließlich an die Öffentlichkeit während des freien Verkaufs.

Falls ihr euch über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze sichern könnt oder auf der Suche nach Last-Minute-Tickets seid, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Erwachsene, Jugendliche, Studierende und Senioren, aber diese Kategorien unterscheiden sich von Team zu Team.

Hinzu kommt, dass auch der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sicht oft auch Premium-Kosten bedeutet. Einige Klubs teilen Spiele außerdem in Kategorien ein. So können etwa Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die erwarteten Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

KlubStadionTicketpreisspanne (Erwachsene, allgemeiner Eintritt)Dauerkarten-PreisspanneTickets
ArsenalEmirates Stadium31 £ - 168 £1.290 £ - 2.195 £Arsenal-Tickets
Aston VillaVilla Park49 £ - 99 £703 £ - 1.297 £Aston-Villa-Tickets
BournemouthVitality Stadium43 £ - 61 £436 £ - 960 £Bournemouth-Tickets
BrentfordGtech Community Stadium30 £ - 60 £485 £ - 635 £Brentford-Tickets
Brighton & Hove AlbionAmerican Express Community Stadium34 £ - 78 £630 £ - 995 £Brighton-Tickets
ChelseaStamford Bridge27 £ - 83 £700 £ - 1.095 £Chelsea-Tickets
Coventry CityCoventry Building Society Arena32 £ - 45 £625 £ - 800 £Coventry-Tickets
Crystal PalaceSelhurst Park46 £ - 80 £600 £ - 770 £Crystal-Palace-Tickets
EvertonHill Dickinson Stadium55 £ - 75 £640 £ - 965 £Everton-Tickets
FulhamCraven Cottage35 £ - 125 £470 £ - 3.100 £Fulham-Tickets
Hull CityMKM Stadium24 £ - 35 £396 £ - 600 £Hull-City-Tickets
Ipswich TownPortman Road28 £ - 48 £469 £ - 747 £Ipswich-Tickets
Leeds UnitedElland Road32 £ - 47 £632 £ - 1.159 £Leeds-Tickets
LiverpoolAnfield30 £ - 62 £734 £ - 931 £Liverpool-Tickets
Manchester CityEtihad Stadium30 £ - 60 £490 £ - 1.030 £Man-City-Tickets
Manchester UnitedOld Trafford32 £ - 97 £646 £ - 1.177 £Man-Utd-Tickets
Newcastle UnitedSt James’ Park24 £ - 75 £380 £ - 987 £Newcastle-Tickets
Nottingham ForestCity Ground45 £ - 70 £575 £ - 915 £Nottm-Forest-Tickets
SunderlandStadium of Light35 £ - 56 £590 £ - 720 £Sunderland-Tickets
Tottenham HotspurTottenham Hotspur Stadium40 £ - 125 £856 £ - 2.223 £Tottenham-Tickets

Premier-League-Tickets 2026/27Jetzt buchen

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Verkauf für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham arbeiten mit langjährigen Wartelisten, von denen einige über 10 bis 20 Jahre hinausgehen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während es Berichten zufolge bei Liverpool und Manchester United jahrzehntelange Treue braucht, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch über eine Reihe verfügbarer Dauerkarten verfügt, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen ist eine Mitgliedschaft empfehlenswert oder erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, vor allem für stark nachgefragte Spiele oder bei Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen bevorzugt:

  1. Dauerkarteninhaber
  2. Klubmitglieder (kostenpflichtige Jahresmitgliedschaften)
  3. Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel frühen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft die einzige Möglichkeit, an reguläre Spieltickets zu kommen, da Chancen im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Dennoch können einige Klubs, vor allem solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Karten verfügbar sind. Eine Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um euch Plätze zu sichern.

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