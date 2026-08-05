Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und ihrer Action weiterhin eine der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit nun die Finger nach dem Start der Saison 2026/27.
Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder die Meisterschaft gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden den Gunners garantiert alles abverlangen.
GOAL gibt euch den Überblick über alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.
Kommende Premier-League-Spiele des 1. Spieltags & Tickets
|Datum & Uhrzeit (GMT)
|Spiel
|Tickets
|Fr., 21. Aug., 20:00
|Arsenal vs Coventry City
|Tickets
|Sa., 22. Aug., 12:30
|Hull City vs Manchester United
|Tickets
|Sa., 22. Aug., 15:00
|Everton vs Crystal Palace
|Tickets
|Sa., 22. Aug., 15:00
|Ipswich Town vs Sunderland
|Tickets
|Sa., 22. Aug., 15:00
|Nottingham Forest vs Leeds United
|Tickets
|Sa., 22. Aug., 17:30
|Brentford vs Tottenham Hotspur
|Tickets
|So., 23. Aug., 14:00
|Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
|Tickets
|So., 23. Aug., 14:00
|Manchester City vs Bournemouth
|Tickets
|So., 23. Aug., 16:30
|Newcastle United vs Liverpool
|Tickets
|Mo., 24. Aug., 20:00
|Fulham vs Chelsea
|Tickets
Kommende Premier-League-Spiele des 2. Spieltags & Tickets
|Datum & Uhrzeit (GMT)
|Spiel
|Tickets
|Fr., 28. Aug., 20:00
|Crystal Palace vs Manchester City
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 12:30
|Liverpool vs Nottingham Forest
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 15:00
|Bournemouth vs Everton
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 15:00
|Coventry City vs Hull City
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 17:30
|Tottenham Hotspur vs Newcastle United
|Tickets
|So., 30. Aug., 14:00
|Chelsea vs Brighton & Hove Albion
|Tickets
|So., 30. Aug., 14:00
|Leeds United vs Brentford
|Tickets
|So., 30. Aug., 14:00
|Sunderland vs Fulham
|Tickets
|So., 30. Aug., 16:30
|Manchester United vs Ipswich Town
|Tickets
|Mo., 31. Aug., 20:00
|Aston Villa vs Arsenal
|Tickets
So kauft ihr Premier-League-Tickets
Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.
Britische Spitzenklubs teilen Tickets in der Regel in drei Phasen zu:
- Zunächst an Dauerkarteninhaber.
- Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden.
- Schließlich an die Öffentlichkeit während des freien Verkaufs.
Falls ihr euch über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze sichern könnt oder auf der Suche nach Last-Minute-Tickets seid, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.
Wie viel kosten Premier-League-Tickets?
Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Erwachsene, Jugendliche, Studierende und Senioren, aber diese Kategorien unterscheiden sich von Team zu Team.
Hinzu kommt, dass auch der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sicht oft auch Premium-Kosten bedeutet. Einige Klubs teilen Spiele außerdem in Kategorien ein. So können etwa Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.
Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.
Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die erwarteten Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.
Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis
|Klub
|Stadion
|Ticketpreisspanne (Erwachsene, allgemeiner Eintritt)
|Dauerkarten-Preisspanne
|Tickets
|Arsenal
|Emirates Stadium
|31 £ - 168 £
|1.290 £ - 2.195 £
|Arsenal-Tickets
|Aston Villa
|Villa Park
|49 £ - 99 £
|703 £ - 1.297 £
|Aston-Villa-Tickets
|Bournemouth
|Vitality Stadium
|43 £ - 61 £
|436 £ - 960 £
|Bournemouth-Tickets
|Brentford
|Gtech Community Stadium
|30 £ - 60 £
|485 £ - 635 £
|Brentford-Tickets
|Brighton & Hove Albion
|American Express Community Stadium
|34 £ - 78 £
|630 £ - 995 £
|Brighton-Tickets
|Chelsea
|Stamford Bridge
|27 £ - 83 £
|700 £ - 1.095 £
|Chelsea-Tickets
|Coventry City
|Coventry Building Society Arena
|32 £ - 45 £
|625 £ - 800 £
|Coventry-Tickets
|Crystal Palace
|Selhurst Park
|46 £ - 80 £
|600 £ - 770 £
|Crystal-Palace-Tickets
|Everton
|Hill Dickinson Stadium
|55 £ - 75 £
|640 £ - 965 £
|Everton-Tickets
|Fulham
|Craven Cottage
|35 £ - 125 £
|470 £ - 3.100 £
|Fulham-Tickets
|Hull City
|MKM Stadium
|24 £ - 35 £
|396 £ - 600 £
|Hull-City-Tickets
|Ipswich Town
|Portman Road
|28 £ - 48 £
|469 £ - 747 £
|Ipswich-Tickets
|Leeds United
|Elland Road
|32 £ - 47 £
|632 £ - 1.159 £
|Leeds-Tickets
|Liverpool
|Anfield
|30 £ - 62 £
|734 £ - 931 £
|Liverpool-Tickets
|Manchester City
|Etihad Stadium
|30 £ - 60 £
|490 £ - 1.030 £
|Man-City-Tickets
|Manchester United
|Old Trafford
|32 £ - 97 £
|646 £ - 1.177 £
|Man-Utd-Tickets
|Newcastle United
|St James’ Park
|24 £ - 75 £
|380 £ - 987 £
|Newcastle-Tickets
|Nottingham Forest
|City Ground
|45 £ - 70 £
|575 £ - 915 £
|Nottm-Forest-Tickets
|Sunderland
|Stadium of Light
|35 £ - 56 £
|590 £ - 720 £
|Sunderland-Tickets
|Tottenham Hotspur
|Tottenham Hotspur Stadium
|40 £ - 125 £
|856 £ - 2.223 £
|Tottenham-Tickets
Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?
Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Verkauf für die Saison 2026/27 ausverkauft.
Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham arbeiten mit langjährigen Wartelisten, von denen einige über 10 bis 20 Jahre hinausgehen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während es Berichten zufolge bei Liverpool und Manchester United jahrzehntelange Treue braucht, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.
Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch über eine Reihe verfügbarer Dauerkarten verfügt, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“
Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?
In den meisten Fällen ist eine Mitgliedschaft empfehlenswert oder erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, vor allem für stark nachgefragte Spiele oder bei Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen bevorzugt:
- Dauerkarteninhaber
- Klubmitglieder (kostenpflichtige Jahresmitgliedschaften)
- Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)
Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel frühen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft die einzige Möglichkeit, an reguläre Spieltickets zu kommen, da Chancen im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.
Dennoch können einige Klubs, vor allem solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Karten verfügbar sind. Eine Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um euch Plätze zu sichern.