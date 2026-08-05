Die englische Premier League ist mit ihrem ununterbrochenen Drama und ihrer Action weiterhin eine der besten Wettbewerbe im Weltfußball. Einige der größten Klubs und bekanntesten Spieler des Sports sorgen Woche für Woche für elektrisierende Unterhaltung. Nach einer sensationellen EPL-Saison 2025/26 lecken sich Fußballfans weltweit nun die Finger nach dem Start der Saison 2026/27.

Arsenal wird den Titel verteidigen, nachdem sich der Klub zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder die Meisterschaft gesichert hat. Doch Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa und Newcastle United werden den Gunners garantiert alles abverlangen.

GOAL gibt euch den Überblick über alle neuesten Informationen zu Premier-League-Tickets, darunter, wo ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Kommende Premier-League-Spiele des 1. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 21. Aug., 20:00 Arsenal vs Coventry City Tickets Sa., 22. Aug., 12:30 Hull City vs Manchester United Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Everton vs Crystal Palace Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Ipswich Town vs Sunderland Tickets Sa., 22. Aug., 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United Tickets Sa., 22. Aug., 17:30 Brentford vs Tottenham Hotspur Tickets So., 23. Aug., 14:00 Brighton & Hove Albion vs Aston Villa Tickets So., 23. Aug., 14:00 Manchester City vs Bournemouth Tickets So., 23. Aug., 16:30 Newcastle United vs Liverpool Tickets Mo., 24. Aug., 20:00 Fulham vs Chelsea Tickets

Kommende Premier-League-Spiele des 2. Spieltags & Tickets

Datum & Uhrzeit (GMT) Spiel Tickets Fr., 28. Aug., 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Tickets Sa., 29. Aug., 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Bournemouth vs Everton Tickets Sa., 29. Aug., 15:00 Coventry City vs Hull City Tickets Sa., 29. Aug., 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Tickets So., 30. Aug., 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Tickets So., 30. Aug., 14:00 Leeds United vs Brentford Tickets So., 30. Aug., 14:00 Sunderland vs Fulham Tickets So., 30. Aug., 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Tickets Mo., 31. Aug., 20:00 Aston Villa vs Arsenal Tickets

So kauft ihr Premier-League-Tickets

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen, die über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich sind.

Britische Spitzenklubs teilen Tickets in der Regel in drei Phasen zu:

Zunächst an Dauerkarteninhaber. Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden. Schließlich an die Öffentlichkeit während des freien Verkaufs.

Falls ihr euch über die offiziellen Wege der Klubs keine Plätze sichern könnt oder auf der Suche nach Last-Minute-Tickets seid, kann es sich lohnen, verifizierte Zweitmarktplätze wie StubHub zu prüfen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Erwachsene, Jugendliche, Studierende und Senioren, aber diese Kategorien unterscheiden sich von Team zu Team.

Hinzu kommt, dass auch der Sitzplatz einen großen Unterschied macht. Sitzplatzlage und Tribünenbereich beeinflussen den Preis erheblich, wobei Premium-Sicht oft auch Premium-Kosten bedeutet. Einige Klubs teilen Spiele außerdem in Kategorien ein. So können etwa Topduelle gegen namhafte Gegner in eine höhere Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Außerdem ist erwähnenswert, dass die Premier League Auswärtstickets weiterhin auf 30 £ begrenzt. Wenn ihr also nach einer günstigeren Option sucht oder eure Chancen auf einen Stadionbesuch erhöhen wollt, solltet ihr euch die Auswärtsspiele eures Teams ansehen.

Im Folgenden hat GOAL die Premier-League-Klubs der Saison 2026/2027, ihre Heimstadien, die durchschnittlichen Ticketpreise an Spieltagen sowie die erwarteten Dauerkarten-Preisspannen aufgeschlüsselt.

Premier-League-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

Klub Stadion Ticketpreisspanne (Erwachsene, allgemeiner Eintritt) Dauerkarten-Preisspanne Tickets Arsenal Emirates Stadium 31 £ - 168 £ 1.290 £ - 2.195 £ Arsenal-Tickets Aston Villa Villa Park 49 £ - 99 £ 703 £ - 1.297 £ Aston-Villa-Tickets Bournemouth Vitality Stadium 43 £ - 61 £ 436 £ - 960 £ Bournemouth-Tickets Brentford Gtech Community Stadium 30 £ - 60 £ 485 £ - 635 £ Brentford-Tickets Brighton & Hove Albion American Express Community Stadium 34 £ - 78 £ 630 £ - 995 £ Brighton-Tickets Chelsea Stamford Bridge 27 £ - 83 £ 700 £ - 1.095 £ Chelsea-Tickets Coventry City Coventry Building Society Arena 32 £ - 45 £ 625 £ - 800 £ Coventry-Tickets Crystal Palace Selhurst Park 46 £ - 80 £ 600 £ - 770 £ Crystal-Palace-Tickets Everton Hill Dickinson Stadium 55 £ - 75 £ 640 £ - 965 £ Everton-Tickets Fulham Craven Cottage 35 £ - 125 £ 470 £ - 3.100 £ Fulham-Tickets Hull City MKM Stadium 24 £ - 35 £ 396 £ - 600 £ Hull-City-Tickets Ipswich Town Portman Road 28 £ - 48 £ 469 £ - 747 £ Ipswich-Tickets Leeds United Elland Road 32 £ - 47 £ 632 £ - 1.159 £ Leeds-Tickets Liverpool Anfield 30 £ - 62 £ 734 £ - 931 £ Liverpool-Tickets Manchester City Etihad Stadium 30 £ - 60 £ 490 £ - 1.030 £ Man-City-Tickets Manchester United Old Trafford 32 £ - 97 £ 646 £ - 1.177 £ Man-Utd-Tickets Newcastle United St James’ Park 24 £ - 75 £ 380 £ - 987 £ Newcastle-Tickets Nottingham Forest City Ground 45 £ - 70 £ 575 £ - 915 £ Nottm-Forest-Tickets Sunderland Stadium of Light 35 £ - 56 £ 590 £ - 720 £ Sunderland-Tickets Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Stadium 40 £ - 125 £ 856 £ - 2.223 £ Tottenham-Tickets

Gibt es noch Premier-League-Dauerkarten?

Fast alle Premier-League-Klubs haben ihre Dauerkarten für den allgemeinen Verkauf für die Saison 2026/27 ausverkauft.

Beliebte Teams wie Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham arbeiten mit langjährigen Wartelisten, von denen einige über 10 bis 20 Jahre hinausgehen können. Tottenham hat zum Beispiel eine Warteliste mit mehr als 80.000 Fans, während es Berichten zufolge bei Liverpool und Manchester United jahrzehntelange Treue braucht, um einen Platz zu bekommen. Selbst Klubs mit kleineren Stadien wie Brighton und Bournemouth haben wegen der hohen Nachfrage und der begrenzten Kapazität nur eingeschränkte oder gar keine Verfügbarkeit.

Fulham sticht heraus, weil der Klub derzeit noch über eine Reihe verfügbarer Dauerkarten verfügt, ohne formelle Wartelisten und mit Vergabe nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Brauche ich eine Mitgliedschaft, um Premier-League-Tickets zu kaufen?

In den meisten Fällen ist eine Mitgliedschaft empfehlenswert oder erforderlich, um Premier-League-Tickets zu kaufen, vor allem für stark nachgefragte Spiele oder bei Klubs mit großer Anhängerschaft. Die meisten Premier-League-Klubs arbeiten mit einem gestaffelten Ticketsystem, das folgende Gruppen bevorzugt:

Dauerkarteninhaber Klubmitglieder (kostenpflichtige Jahresmitgliedschaften) Freier Verkauf (falls noch Tickets übrig sind)

Eine Mitgliedschaft gewährt in der Regel frühen Zugang zu Tickets, die Möglichkeit, Treuepunkte zu sammeln, und manchmal exklusive Inhalte oder Rabatte. Bei Topklubs wie Arsenal, Liverpool, Manchester United oder Tottenham ist eine Mitgliedschaft oft die einzige Möglichkeit, an reguläre Spieltickets zu kommen, da Chancen im freien Verkauf selten bis gar nicht vorhanden sind.

Dennoch können einige Klubs, vor allem solche mit größeren Kapazitäten oder weniger konstant ausverkauften Spielen, auch Nichtmitgliedern den Ticketkauf näher am Spieltag erlauben, wenn noch Karten verfügbar sind. Eine Mitgliedschaft erhöht eure Chancen deutlich und ist oft der verlässlichste Weg, um euch Plätze zu sichern.