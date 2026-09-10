Deutschland empfängt Serbien am Donnerstag, den 1. Oktober, in der Allianz Arena in München, während Jurgen Klopp in der UEFA Nations League 2026/27 seine ersten Schritte als Bundestrainer macht. Im November treffen beide Teams im Rückspiel im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad erneut aufeinander. Beide Partien sind Teil des Spielplans der Liga A, Gruppe A2, zu der auch die Niederlande und Griechenland gehören.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für Deutschland gegen Serbien zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist Anstoß bei Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A?

Deutschland gegen Serbien findet in der Allianz Arena in München statt. Offizielle Informationen zur Übertragung liegen für diese Partie derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Wo kann man Tickets für Deutschland gegen Serbien kaufen?

Tickets für das Spiel in München werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des DFB angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang haben, bevor ein verbleibendes Kontingent in den freien Verkauf geht. Für das Rückspiel in Belgrad sind die offiziellen Kanäle des serbischen Fußballverbands die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ein paar Dinge, die ihr beim Ticketkauf für dieses Duell wissen solltet:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Vorrangsphasen für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Ermäßigte Preise – der DFB bietet Rabatte von bis zu 50 Prozent für Kinder, Senioren und Zuschauer mit Behinderung sowie einen kleinen Nachlass für Mitglieder des FC Bayern München

Garantierte Transfers – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Sekundärmarkt – StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Angesichts des großen Interesses an Klopps Neuaufbau ist für beide Spiele dieser Paarung eine frühe Buchung empfehlenswert.

Wie viel kosten Tickets für Deutschland gegen Serbien?

Die offiziellen Preise für das Spiel in München über den DFB beginnen bei rund 65 €, wobei die Tickets in der Allianz Arena in fünf Kategorien bis hin zu Premiumplätzen im zentralen Bereich aufgeteilt sind und zum Nennwert erhältlich sind, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Belgrad gelten in gleicher Weise die offiziellen Preise des serbischen Fußballverbands.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist ein grober Überblick darüber, was euch dort erwartet:

Günstigste Plätze (München): Angebote auf dem Sekundärmarkt beginnen schon bei 27 €, wobei die Preise je nach Platzkategorie und Anbieter deutlich variieren

Plätze im mittleren Preissegment (München): Sitzplätze im zentralen Bereich entlang der Mittellinie, zu einem spürbar höheren Preis

Rückspiel in Belgrad: in der Regel zum Nennwert günstiger als ein Abend in der Allianz Arena, wobei das Angebot knapper werden kann, je näher die Partie rückt

Wie bei jedem Länderspiel mit hoher Nachfrage können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wer mit einem festen Budget plant, fährt daher in der Regel sicherer, wenn er sich seinen Platz eher früher als später sichert.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für das Auftaktspiel in der Allianz Arena in München sowie Angebote für das Rückspiel in Belgrad.

Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Deutschland gegen Serbien

Deutschland hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Paraguay bei der Weltmeisterschaft am 29. Juni, was das Aus bedeutete. Zuvor verlor die Mannschaft im Turnier auch mit 1:2 gegen Ecuador, zeigte aber mit einem 7:1 gegen Curacao und einem 2:1 gegen die Elfenbeinküste offensive Qualität. In diesen fünf Spielen erzielte Deutschland 13 Tore und kassierte sieben.

Serbien hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:5-Niederlage gegen Mexiko, zudem verlor das Team auch jeweils mit 0:3 gegen Cabo Verde und Spanien. Die beiden Siege gelangen gegen Saudi-Arabien und Lettland, jeweils mit 2:1. Serbien erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte 14.

Deutschland gegen Serbien: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im März 2019 statt, als sich Deutschland und Serbien in einem Freundschaftsspiel 1:1 trennten. In den vier registrierten direkten Duellen hat Deutschland zweimal gewonnen, Serbien einmal, und ein Spiel endete unentschieden. Der einzige Sieg Serbiens gelang bei der Weltmeisterschaft 2010, ein 1:0 am 18. Juni in der Gruppenphase.



