So bekommt ihr Tickets für Deutschland gegen Griechenland: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Deutschland empfängt Griechenland in Augsburg im Rahmen seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, bevor beide Teams in der folgenden Woche im Rückspiel in Thessaloniki erneut aufeinandertreffen. Beide Partien sind Teil des Spielplans der Liga A, Gruppe A2, zu der auch die Niederlande und Serbien gehören.

Da Klopps erste Schritte im internationalen Trainergeschäft nach seiner Ernennung infolge des WM-Aus gegen Paraguay bereits großes Interesse wecken, bietet dieses frühe Duell den Fans zwei Gelegenheiten, sein Neuaufbauprojekt Gestalt annehmen zu sehen.

GOAL hat alles, was Ihr wissen müsst, um Euch jetzt Eure Tickets für Deutschland gegen Griechenland zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufmöglichkeiten.

Wann ist Anstoß bei Deutschland gegen Griechenland in der UEFA Nations League A?

Deutschland gegen Griechenland wird in der WWK Arena in Augsburg angepfiffen, die Partie findet im Rahmen des Spielplans der UEFA Nations League Gruppe 2 statt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 14:45 WWK Arena

Wo kann man Tickets für Deutschland gegen Griechenland kaufen?

Tickets für das Hinspiel in Augsburg werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des DFB angeboten, wobei Mitglieder in der Regel Vorrang erhalten, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Die offiziellen Kanäle des griechischen Fußballverbands (EPO) sind die entsprechende erste Anlaufstelle für das Rückspiel in Thessaloniki.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Sitzplatzoptionen für das Auftaktspiel in der WWK Arena in Augsburg sowie Angebote für das Rückspiel im Toumba Stadium in Thessaloniki.

Ein paar Dinge, die man beim Ticketkauf für dieses Duell wissen sollte:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Prioritätsfenster für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Verifizierte Angebote – Ticombo bezieht Tickets von einer Reihe von Verkäufern und bietet Käufern damit einen größeren Bestand, sobald die offiziellen Kontingente vergriffen sind

Auswärtstickets – die Kontingente in Thessaloniki für reisende deutsche Fans werden über die EPO-Kanäle abgewickelt und können begrenzt sein

Zweitmarkt – Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Da Klopps Ernennung für diese deutsche Mannschaft bereits erhebliches Interesse geweckt hat, wird für beide Spiele eine frühe Buchung empfohlen.

Wie viel kosten Tickets für Deutschland gegen Griechenland?

Die offiziellen Preise für das Hinspiel in Augsburg werden über die Ticketkanäle des DFB festgelegt, wobei das gesamte Spektrum von Standard- bis Premiumplätzen zum Nennwert verfügbar ist, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Thessaloniki gilt die offizielle Preisgestaltung der EPO in gleicher Weise.

Ticombo ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist ein grober Überblick darüber, was Euch dort erwartet:

Günstigste Plätze (Augsburg): ab etwa 40 bis 50 €, in der Regel Plätze im Oberrang der WWK Arena, einem der kleineren Stadien in Deutschlands Spielplan in dieser Saison

Plätze im mittleren Preissegment (Augsburg): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preis

Rückspiel in Thessaloniki: die Preise variieren je nach gastgebendem Verband, wobei das Toumba Stadium für seine leidenschaftliche Atmosphäre bekannt ist, was die Nachfrage nach Plätzen für reisende Fans erhöhen kann

Wie bei jedem Länderspiel mit hoher Nachfrage können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wenn Ihr mit einem bestimmten Budget plant, ist es daher in der Regel die sicherere Option, Euren Platz eher früher als später zu sichern.

Deutschland gegen Griechenland in der UEFA Nations League A: Alles, was Ihr wissen müsst

Form von Deutschland gegen Griechenland

Deutschland geht mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Paraguay bei der Weltmeisterschaft am 29. Juni, das gemäß dem Wettbewerbsformat in einer Niederlage endete. Zuvor schlug die Mannschaft in diesem Turnierverlauf die Elfenbeinküste mit 2:1 und fegte Curacao mit 7:1 vom Platz, was ihre Offensivstärke zeigte, wenn sie ihren Rhythmus findet. Über diese fünf Spiele hinweg erzielte Deutschland 12 Tore, kassierte aber sieben, was auf defensive Inkonstanz hindeutet.

Griechenland hat seine vergangenen fünf Spiele nicht gewonnen und dabei drei Unentschieden sowie zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete am 7. Juni mit einer 0:1-Niederlage gegen Italien in einem Freundschaftsspiel. Zuvor spielte Griechenland 2:2 gegen Schweden und blieb in drei der fünf Partien ohne eigenen Treffer, kassierte insgesamt nur drei Gegentore, hatte aber Probleme, selbst Chancen zu kreieren.

Deutschland gegen Griechenland: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Juni 2024 statt, als Deutschland ein Freundschaftsspiel mit 2:1 gewann. In den vier zuvor erfassten direkten Duellen hat Deutschland alle vier gewonnen, darunter ein 4:2-Sieg gegen Griechenland bei der Euro 2012 und ein 2:0-Heimsieg in der WM-Qualifikation im September 2000. Über diese vier Partien hinweg erzielte Deutschland 12 Tore und kassierte fünf.

Deutschland gegen Griechenland: Tabellenstand

In der UEFA Nations League Gruppe 2 steht Deutschland derzeit auf dem ersten Platz, Griechenland ist Zweiter.