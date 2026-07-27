Der UEFA Super Cup, das jährliche Duell zwischen dem Sieger der Champions League und dem Gewinner der Europa League, findet am 12. August in Österreich statt.

Vor zwölf Monaten wurde der französische Spitzenklub im Super Cup von Tottenham bis an die Grenze getrieben. Nuno Mendes verwandelte den entscheidenden Elfmeter und versetzte die PSG-Fans in Ekstase. Diesmal sind es für die Mannschaft von Luis Enrique erneut Gegner aus England, denn Aston Villa reist nach Österreich, um an den beeindruckenden 3:0-Sieg im Europa-League-Finale gegen Freiburg anzuknüpfen.

Lassen Sie sich von GOAL alle wichtigen Informationen zu den Tickets für den UEFA Super Cup geben, darunter wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Wann findet der UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa statt?

UEFA Super Cup - Finale 12. Aug. 2026 - 15:00 Red Bull Arena

So kaufen Sie Tickets für den UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa

Das Ticketbewerbungsfenster für die breite Öffentlichkeit für den UEFA Super Cup wurde am 16. Juni offiziell über die UEFA-Website eröffnet. Diese erste Phase lief bis zum 23. Juni, wobei 9.000 Tickets über ein Losverfahren an neutrale Fans vergeben wurden.

Was die Klubs selbst betrifft, wurden beiden jeweils 7.000 Tickets zugeteilt. Das exklusive Ticketfenster von Aston Villa öffnete am 25. Juni, und PSG verteilte und koordinierte den Verkauf seiner Karten ebenfalls intern, Mitte bis Ende Juni.

Auch wenn die offiziellen Ticketbewerbungen für die breite Öffentlichkeit und die von den Klubs koordinierten Verkaufsphasen inzwischen möglicherweise geschlossen sind, können Plätze weiterhin über die UEFA-Ticket-Resale-Plattform oder verifizierte sekundäre Marktplätze wie Ticombo gesichert werden.

Wie viel kosten Tickets für den UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für den UEFA Super Cup lagen zwischen 30 € und 150 €, aufgeschlüsselt wie folgt:

Fans First (Klubkontingente): 30 €

Kategorie 3: 50 €

Kategorie 2: 90 €

Kategorie 1: 150 €

Barrierefreie Tickets: 30 € (einschließlich eines kostenlosen Begleitplatzes)

Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der Klubs und der UEFA kurz vor dem Termin im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, ebenso wie sekundäre Resale-Seiten wie Ticombo, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Wo wird der UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa ausgetragen?

Red Bull Arena (Salzburg)

Die Red Bull Arena, bei UEFA-Klubwettbewerben auch als Stadion Salzburg bekannt, ist ein Fußballstadion in Wals-Siezenheim, einem Vorort von Salzburg. Sie wurde 2003 offiziell eröffnet und ist die Heimspielstätte des österreichischen Bundesligisten FC Red Bull Salzburg.

Obwohl die offizielle Kapazität der Red Bull Arena bei 30.188 liegt, variiert die Konfiguration des Stadions je nach Art des Wettbewerbs. Für den UEFA Super Cup 2026 ist eine Kapazität von 28.500 vorgesehen.

Es könnte das erste Mal sein, dass die Spielstätte ein großes UEFA-Klubfinale austrägt, allerdings war sie bei der Euro 2008 Gastgeber aller drei Gruppenspiele Griechenlands. Griechenland war damals der amtierende Europameister.

Wer sind die jüngsten Sieger des UEFA Super Cups?

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4:3 i.E. 2024 Real Madrid Atalanta 2:0 2023 Manchester City Sevilla 5:4 i.E. 2022 Real Madrid Eintracht Frankfurt 2:0 2021 Chelsea Villarreal 6:5 i.E. 2020 Bayern München Sevilla 2:1 n.V. 2019 Liverpool Chelsea 5:4 i.E. 2018 Atletico Madrid Real Madrid 4:2 n.V. 2017 Real Madrid Manchester United 2:1 2016 Real Madrid Sevilla 3:2 n.V.

UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris Saint-Germain und Aston Villa

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Direkter Vergleich

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Team-News



