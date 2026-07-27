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Book PSG vs Aston Villa Tickets

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So bekommt ihr Tickets für den UEFA Super Cup 2026: Karten für PSG gegen Aston Villa, Last-Minute-Preise in Salzburg und mehr

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Ousmane Dembélé

Es könnte für Euch nach Österreich gehen, zu einem der Höhepunkte des europäischen Fußballkalenders

Der UEFA Super Cup, das jährliche Duell zwischen dem Sieger der Champions League und dem Gewinner der Europa League, findet am 12. August in Österreich statt.

Vor zwölf Monaten wurde der französische Spitzenklub im Super Cup von Tottenham bis an die Grenze getrieben. Nuno Mendes verwandelte den entscheidenden Elfmeter und versetzte die PSG-Fans in Ekstase. Diesmal sind es für die Mannschaft von Luis Enrique erneut Gegner aus England, denn Aston Villa reist nach Österreich, um an den beeindruckenden 3:0-Sieg im Europa-League-Finale gegen Freiburg anzuknüpfen.

Lassen Sie sich von GOAL alle wichtigen Informationen zu den Tickets für den UEFA Super Cup geben, darunter wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Wann findet der UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa statt?

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UEFA Super Cup - Finale
Red Bull Arena

So kaufen Sie Tickets für den UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa

Das Ticketbewerbungsfenster für die breite Öffentlichkeit für den UEFA Super Cup wurde am 16. Juni offiziell über die UEFA-Website eröffnet. Diese erste Phase lief bis zum 23. Juni, wobei 9.000 Tickets über ein Losverfahren an neutrale Fans vergeben wurden.

Was die Klubs selbst betrifft, wurden beiden jeweils 7.000 Tickets zugeteilt. Das exklusive Ticketfenster von Aston Villa öffnete am 25. Juni, und PSG verteilte und koordinierte den Verkauf seiner Karten ebenfalls intern, Mitte bis Ende Juni.

Auch wenn die offiziellen Ticketbewerbungen für die breite Öffentlichkeit und die von den Klubs koordinierten Verkaufsphasen inzwischen möglicherweise geschlossen sind, können Plätze weiterhin über die UEFA-Ticket-Resale-Plattform oder verifizierte sekundäre Marktplätze wie Ticombo gesichert werden.

Wie viel kosten Tickets für den UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa?

Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für den UEFA Super Cup lagen zwischen 30 € und 150 €, aufgeschlüsselt wie folgt:

  • Fans First (Klubkontingente): 30 €
  • Kategorie 3: 50 €
  • Kategorie 2: 90 €
  • Kategorie 1: 150 €
  • Barrierefreie Tickets: 30 € (einschließlich eines kostenlosen Begleitplatzes)

Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der Klubs und der UEFA kurz vor dem Termin im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, ebenso wie sekundäre Resale-Seiten wie Ticombo, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Wo wird der UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa ausgetragen?

Red Bull Arena (Salzburg)

Die Red Bull Arena, bei UEFA-Klubwettbewerben auch als Stadion Salzburg bekannt, ist ein Fußballstadion in Wals-Siezenheim, einem Vorort von Salzburg. Sie wurde 2003 offiziell eröffnet und ist die Heimspielstätte des österreichischen Bundesligisten FC Red Bull Salzburg.

Obwohl die offizielle Kapazität der Red Bull Arena bei 30.188 liegt, variiert die Konfiguration des Stadions je nach Art des Wettbewerbs. Für den UEFA Super Cup 2026 ist eine Kapazität von 28.500 vorgesehen.

Es könnte das erste Mal sein, dass die Spielstätte ein großes UEFA-Klubfinale austrägt, allerdings war sie bei der Euro 2008 Gastgeber aller drei Gruppenspiele Griechenlands. Griechenland war damals der amtierende Europameister.

Wer sind die jüngsten Sieger des UEFA Super Cups?

Jahr

Sieger

Finalist

Ergebnis

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4:3 i.E.

2024

Real Madrid

Atalanta

2:0

2023

Manchester City

Sevilla

5:4 i.E.

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2:0

2021

Chelsea

Villarreal

6:5 i.E.

2020

Bayern München

Sevilla

2:1 n.V.

2019

Liverpool

Chelsea

5:4 i.E.

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4:2 n.V.

2017

Real Madrid

Manchester United

2:1

2016

Real Madrid

Sevilla

3:2 n.V.

UEFA Super Cup zwischen Paris Saint-Germain und Aston Villa: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Paris Saint-Germain und Aston Villa

PSG

PSG - Form

FCB
U1-1
B29
S1-0
RCL
S0-2
PAR
N2-1
ARS
S1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
AVL

AVL - Form

LIV
S4-2
SCF
S0-3
MCI
S1-2
WAL
S0-5
POR
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
15/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Direkter Vergleich

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenAston Villa
1
0
1
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
5Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Paris Saint-Germain gegen Aston Villa: Team-News

Paris Saint-Germain vs Aston Villa Voraussichtliche Aufstellungen

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Paris Saint-Germain
PSG
Aufstellung
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AVL
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Aston Villa
AVL

Trainer

  • Luis Enrique


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