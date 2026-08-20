Der Große Preis der USA kehrt vom 22. bis 25. Oktober 2026 auf den Circuit of the Americas (COTA) in Austin, Texas, zurück. Erstmals seit der Aufnahme des Rennens in den Formel-1-Kalender 2012 steht ein zusätzlicher vierter Tag auf dem Programm. Anders als 2025 findet das Rennwochenende in diesem Jahr ohne Sprintformat statt. Stattdessen gibt es wieder drei freie Trainings. Zum Rahmenprogramm gehören Konzerte von Maroon 5, Post Malone und Alesso im Germania Insurance Amphitheater an der Rennstrecke.

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Wann findet der Große Preis der USA 2026 statt?

Datum und Uhrzeit Programmpunkt Ort Tickets Do., 22. Okt. Grand Prix View (F1 Academy, Rundgang durch die Boxengasse, Fanbereiche) Circuit of the Americas, Austin Tickets Fr., 23. Okt., 12.30 Uhr 1. Freies Training Circuit of the Americas, Austin Tickets Fr., 23. Okt., 16 Uhr 2. Freies Training Circuit of the Americas, Austin Tickets Sa., 24. Okt., 12.30 Uhr 3. Freies Training Circuit of the Americas, Austin Tickets Sa., 24. Okt., 16 Uhr Qualifying Circuit of the Americas, Austin Tickets So., 25. Okt., 15 Uhr Großer Preis der USA (56 Runden) Circuit of the Americas, Austin Tickets

Alle Uhrzeiten entsprechen der Ortszeit in Austin (Central Time). Da 2026 kein Sprint stattfindet, stehen am Samstag ein freies Training und das Qualifying auf dem Programm statt Sprintrennen und Sprint-Qualifying.

Wo kann man Tickets für den Großen Preis der USA 2026 kaufen?

Tickets für das Rennen 2026 werden zunächst über die offizielle Website des Circuit of the Americas verkauft. Dort gibt es Tageskarten, dreitägige Stehplatzkarten mit freier Platzwahl und Tribünenplätze zum regulären Preis. Der Verkauf läuft bereits. Solange in der gewünschten Kategorie noch Tickets verfügbar sind, ist der direkte Kauf in der Regel die günstigste Möglichkeit.

Wenn eine Veranstaltung oder Sitzplatzkategorie offiziell ausverkauft ist oder Ihr erst kurz vor der Rennwoche kauft, ist der Zweitmarkt für viele Fans die nächste Anlaufstelle. StubHub bietet Tickets für das gesamte Wochenende an, darunter für den Renntag, das Qualifying und die freien Trainings. Jeder Kauf ist durch die FanProtect-Garantie der Plattform abgesichert: Die Tickets werden auf ihre Gültigkeit geprüft, und Käufer erhalten eine Rückerstattung, falls die Veranstaltung abgesagt und nicht nachgeholt wird.

Beim Kauf auf dem Zweitmarkt solltet Ihr Folgendes wissen:

Die Preise richten sich nach der Nachfrage und nicht nach dem ursprünglichen Ticketpreis. Besonders für den Renntag und die beliebteren Tribünen können sie daher höher ausfallen als der Preis an der offiziellen Kasse.

Die Angebote stammen von Fans und gewerblichen Anbietern, die nicht mehr benötigte Tickets weiterverkaufen. So lässt sich unter Umständen noch ein Platz in einer offiziell bereits ausverkauften Kategorie finden.

Für Fans, die von außerhalb der USA anreisen und kein zusätzliches Konto im Ticketsystem der Rennstrecke einrichten möchten, ist das eine unkomplizierte Möglichkeit.

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Wie viel kosten Tickets für den Großen Preis der USA 2026?

Die Preise unterscheiden sich je nach Tag, Ticketart und Kaufzeitpunkt erheblich:

Günstigstes offizielles Ticket: Der neue Grand PrixView-Tag am Donnerstag kostet ab etwa 20 US-Dollar. Damit können preisbewusste Fans die Rennstrecke auch ohne Ticket für das dreitägige Hauptwochenende besuchen.

Tageskarten: Offizielle Tickets für Freitag, Samstag oder Sonntag gibt es ab etwa 109 US-Dollar. Andere Tageskartenkategorien kosten je nach Tribüne oder Zuschauerbereich mehr.

Dreitägige Stehplatzkarte mit freier Platzwahl: Ein reguläres Geländeticket von Freitag bis Sonntag kostet ab etwa 250 US-Dollar. Es ermöglicht den Zugang zu Stehplätzen und Aussichtshügeln entlang der Strecke, umfasst aber keinen reservierten Sitzplatz.

Zweitmarkt: Wiederverkaufte Tickets für die derzeit günstigsten verfügbaren Veranstaltungen kosten aktuell ab etwa 55 bis 60 US-Dollar. Für den Renntag und Plätze auf Premium-Tribünen liegen die Preise deutlich höher.

Spartipp: Eine Stehplatzkarte mit freier Platzwahl bleibt die preiswerteste Möglichkeit, das gesamte Wochenende zu erleben. Das Ticket für den neuen Grand PrixView-Tag am Donnerstag ist die günstigste Einzelkarte, die für 2026 angeboten wird. Wer so früh wie möglich kauft, ob über die offizielle Website oder auf dem Zweitmarkt, vermeidet am ehesten Preisaufschläge kurz vor der Rennwoche.

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Alles Wissenswerte über den Großen Preis der USA

Nach vier Jahren ohne Formel 1 in den USA kehrte der Große Preis der USA 2012 auf dem COTA in den Rennkalender zurück. Seither hat er sich zu einem der meistbesuchten Rennen im gesamten Kalender entwickelt. Für die Ausgabe 2022 wurden über die drei Tage hinweg Berichten zufolge 440.000 Fans gezählt. Neben dem Renngeschehen ist der Grand Prix für sein Konzertprogramm an der Strecke bekannt: Im Germania Insurance Amphitheater treten am Wochenende große Musik-Acts auf und machen die Veranstaltung ebenso zu einem Musikfestival wie zu einem Motorsportwochenende.

2026 wird das Rennwochenende erstmals auf vier Tage ausgeweitet. Der neue Grand PrixView-Tag am Donnerstag bietet Fans einen ersten Blick ins Fahrerlager, einen Rundgang durch die Boxengasse und Fahrbetrieb der F1 Academy, der ausschließlich Frauen vorbehaltenen Rahmenserie. Anschließend folgen die freien Trainings am Freitag, das Qualifying am Samstag und der Große Preis über 56 Runden am Sonntag. Anders als bei der Ausgabe 2025 gibt es kein Sprintformat.

Alles Wissenswerte über den Circuit of the Americas

Der Circuit of the Americas ist eine 5,514 Kilometer lange Rennstrecke mit 20 Kurven in Austin, Texas. Sie wurde von Hermann Tilke entworfen und im Oktober 2012 eröffnet, um die Formel 1 in die USA zurückzubringen. Ihr bekanntestes Merkmal ist Kurve 1: Vor ihr steigt die Strecke um 40,5 Meter an, bevor sie in eine schnelle, flüssig zu fahrende Kurvenfolge übergeht, die von Rennstrecken wie Silverstone und Hockenheim inspiriert ist. Der Kurs wird gegen den Uhrzeigersinn befahren. Er ist damit eine von nur wenigen Strecken im aktuellen Formel-1-Kalender, bei denen das der Fall ist, und stellt Fahrer, die auf den meisten Kursen die entgegengesetzte Richtung gewohnt sind, vor eine zusätzliche körperliche Herausforderung.

Der 76,5 Meter hohe Aussichtsturm ist das markanteste Wahrzeichen der Anlage. Von seiner Plattform bietet er einen Panoramablick auf die Strecke und die Skyline von Austin. Erreichbar ist sie per Aufzug oder über eine Treppe mit 419 Stufen. Die Haupttribüne bietet auf ihren unteren Rängen sowie in Logen und Suiten Platz für rund 9.000 Fans. Die gesamte Anlage kann einschließlich der Hügel mit freier Platzwahl und der Grand Plaza am Renntag bis zu 120.000 Zuschauer aufnehmen. Mit dem neuen Viertagesformat, einem umfangreichen Konzertprogramm und einem noch offenen Titelkampf zeichnet sich das diesjährige Rennen als eines der herausragenden Wochenenden im Kalender 2026 ab. Prüft deshalb jetzt die Ticketverfügbarkeit, um Euch einen Platz am COTA zu sichern.