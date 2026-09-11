Nach dem Auftakt in der UEFA Nations League auswärts in Norwegen kehrt Dänemark nach Hause zurück und trifft am Sonntag, den 27. September, im Parken-Stadion in Kopenhagen am 2. Spieltag der Ligaphase des Wettbewerbs auf Wales. Ihre Eintrittskarten für das Spiel können Sie noch heute buchen.

Neben Norwegen und Wales hat Dänemark auch den amtierenden UEFA-Nations-League-Champion Portugal in seiner Gruppe (Gruppe A4 der Liga A).

In der Ligaphase trifft das Team auf alle drei Gegner jeweils zu Hause und auswärts, also insgesamt sechsmal, wobei die beiden bestplatzierten Mannschaften im März ins Viertelfinale einziehen.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Ihre Tickets für Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League zu sichern, einschließlich Preisen, Verfügbarkeit und den besten Kaufoptionen.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Dänemark gegen Wales statt?

Dänemark gegen Wales wird am Sonntag, den 27. September, im Parken-Stadion (Kopenhagen) ausgetragen. Der Anstoß ist für 18 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 27. Sept. 2026 - 12:00 Parken

So kaufen Sie Tickets für Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für Heimfans wurden direkt direkt über das Portal des dänischen Fußballverbands (DBU) verkauft, während Wales-Fans, die Tickets für den Auswärtsblock erwerben wollten, diese über die Ticketplattform des FAW kaufen mussten.

Offizielle Heimtickets für die Partie in Kopenhagen waren ab Ende August 2026 über den Dänischen Fußballverband (DBU) erhältlich.

Nationale Fußballverbände starten den offiziellen Ticketverkauf in der Regel vier bis sechs Wochen vor dem Spieltag.

Wer noch kurzfristig Tickets sucht, kann diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub erwerben.

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Das gibt Käufern die Sicherheit, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League?

Offizielle Erwachsenentickets zum Nennwert für das Spiel in Kopenhagen kosten zwischen 50 € und über 150 € (47 £ bis über 85 £)

Preiskategorien

Kategorie 3 (Kurzseite / Oberrang): 56–80 €

Kategorie 2 (Oberrang Längsseite / Ecken): 80-110 €

Kategorie 1 (Unterrang Längsseite): 110–150 €+

Blöcke

Tribünen A & C (Längsseite) : Sie verlaufen entlang der Seiten des Spielfelds. Die C-Tribüne ist die Haupttribüne, während Sie in den unteren Rängen ganz nah am Geschehen sind.

Tribüne B (Kurzseite) : Das leidenschaftliche Heimende für die Fans der dänischen Nationalmannschaft.

Tribüne D (Kurzseite / Auswärtsfans) : Wird häufig für Familienbereiche oder für reisende Auswärtsfans genutzt, etwa für die Red-Wall-Fans von Wales.

Behalten Sie kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalteams im Blick, um weitere Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über das Parken-Stadion wissen müssen

Das Parken-Stadion ist das pulsierende Herz des dänischen Sports und Entertainments. Es liegt im lebhaften Kopenhagener Stadtteil Østerbro und ist die stolze Heimstätte sowohl des dänischen Superliga-Klubs FC Kopenhagen als auch der dänischen Fußballnationalmannschaft. Es wurde 1992 eröffnet und hat eine offizielle Kapazität von 38.065 Plätzen, was es zum größten Fußballstadion Dänemarks macht.

Denkwürdige Momente im Parken-Stadion:

EM 2020 : Das Stadion war Austragungsort aller drei Gruppenspiele Dänemarks sowie eines dramatischen Achtelfinals zwischen der Czech Rep und Spanien, das die Spanier nach Verlängerung mit 5:3 gewannen.

Europäische Endspiele : Das Finale des Europapokals der Pokalsieger 1994 (Arsenal gegen Parma) und das UEFA-Cup-Finale 2000 (Galatasaray gegen Arsenal) wurden beide hier ausgetragen. Arsenal besiegte Parma mit 1:0, verlor jedoch gegen Galatasaray im Elfmeterschießen. Es war das erste und einzige Mal, dass ein türkisches Team einen UEFA-Klubwettbewerb gewonnen hat.

Rekordkonzerte : Michael Jackson hält hier den Allzeit-Zuschauerrekord, als er 1997 auf seiner HIStory-Tour 60.000 Fans anzog. Auch andere Superstars wie Bruce Springsteen, Whitney Houston, Coldplay und U2 haben das Stadion gerockt.

Besonderheit: Ein mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant namens Geranium befindet sich direkt im achten Stock des Stadions.

Anreise

Die Arena liegt nur 4,0 km vom Kopenhagener Stadtzentrum entfernt und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr leicht zu erreichen.

Mit der Metro : Nehmen Sie die Linie M3 Cityringen direkt zu den Stationen Trianglen, Poul Henningsens Plads oder Vibenshus Runddel.

Mit dem Zug : Nehmen Sie die S-Bahn bis zur Station Østerport. Von dort sind es angenehme 15 Minuten zu Fuß bis zu den Eingängen.

Mit dem Fahrrad : Kopenhagen ist eine sehr fahrradfreundliche Stadt. Vom zentralen Rathausplatz (Rådhuspladsen) sind Sie in nur 12 Minuten am Parken, zudem gibt es reichlich Fahrradständer.

Mit dem Auto : Davon wird abgeraten. Parkplätze an der Straße rund um Østerbro sind äußerst begrenzt und an Veranstaltungstagen stark überlastet.

Dänemark gegen Wales in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Dänemark gegen Wales: Die aktuelle Form

Beide Teams hatten zuletzt Probleme, Konstanz in ihre Länderspiele zu bringen.

Während Dänemark mit einem 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien im Halbfinale der FIFA-World-Cup-Playoffs beeindruckte, erlitt das Team im Elfmeterschießen gegen die Czech Rep eine bittere Enttäuschung und verpasste so einen Platz bei der Endrunde der WM 2026. Im jüngsten Test vor der UEFA Nations League gab es ein 0:0 gegen die DR Kongo (Juni).

Wales steckt in einer schwierigen sieglosen Serie. Wie Dänemark platzten auch ihre WM-Träume in den Playoffs, als sie im Elfmeterschießen gegen Bosnien und Herzegowina ausschieden. In den anschließenden Freundschaftsspielen gab es 1:1-Unentschieden gegen Nordirland und Ghana sowie eine 1:2-Niederlage gegen Rumänien.

Dänemark gegen Wales: Der direkte Vergleich zuletzt

Die Gesamtbilanz im direkten Duell zwischen Dänemark und Wales steht bei 7 Siegen für Dänemark und 4 Siegen für Wales (zwischen den Teams gab es keine Unentschieden).

Dänemark erzielte in diesen Spielen 16 Tore, Wales kam auf 9.

Das jüngste Aufeinandertreffen: Zuletzt trafen die Teams bei der EM 2020 aufeinander, im Juni 2021. Dänemark besiegte Wales in Amsterdam mit 4:0 dank zweier Tore von Kasper Dolberg sowie Treffern von Joakim Mæhle und Martin Braithwaite und zog damit ins Viertelfinale ein.



