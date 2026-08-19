Crystal Palace steht zum Heimauftakt der Premier-League-Saison 2026/27 vor einer schweren Aufgabe: Am Freitag, 28. August, empfängt das Team im Selhurst Park Manchester City, das in jeder der vergangenen zehn Spielzeiten unter den Top 3 landete. Tickets für dieses Flutlichtduell können Sie schon heute buchen.

Pierre Sage wird seine Palace-Mannschaft erstmals zu Hause aufs Feld führen, seit er die Nachfolge des sehr erfolgreichen Oliver Glasner angetreten hat, und er wird auf eine positive Leistung hoffen. Zwar gingen einige der jüngsten direkten Duelle ziemlich klar zugunsten von Manchester City aus, doch Crystal Palace wird sich noch gern an den Überraschungssieg in Wembley erinnern, als der Klub im Mai 2025 den FA Cup gewann.

Der neue Man-City-Coach Enzo Maresca wird erstmals seit seiner Amtszeit als Chelsea-Trainer wieder ein Spiel in der Hauptstadt betreuen. In drei Spielen gegen Crystal Palace in diesem 18-monatigen Zeitraum gelang es ihm nicht, das Erfolgsrezept zu finden, alle diese Begegnungen endeten unentschieden.

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Wann findet das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Manchester City statt?

Crystal Palace gegen Manchester City wird am Freitag, 28. August, um 20:00 Uhr BST im Selhurst Park in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 28. Aug. 2026 - 15:00 Selhurst Park

So kaufen Sie Tickets für Crystal Palace gegen Manchester City in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen. Diese werden über das offizielle Ticketportal jedes Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet.

Wegen der enormen weltweiten Nachfrage, der Gesetze gegen Schwarzhandel und der zu 100 Prozent digitalen Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich in einem festgelegten Zeitraum Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Wiederverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Losverfahren leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann diese auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Crystal Palace gegen Manchester City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom gastgebenden Klub, der Sitzplatzlage und der Kategorie des Spiels:

Alters- und Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabatte und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Spieleinstufung: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derby-Gegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze zentral an der Längsseite und im Unterrang haben Premiumpreise, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert, bestätigt mindestens bis 2027/28.

Obwohl Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit der maximalen Zahl an Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in einfache Mitgliederauslosungen.

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