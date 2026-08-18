Coventry musste zum Saisonauftakt nach London reisen, um dort auf den Premier-League-Champion Arsenal zu treffen. Zum Glück für die Sky Blues ist das erste Heimspiel der neuen Saison deutlich angenehmer, denn am Samstag, 29. August, kommt es in der Coventry Building Society Arena zum Duell mit dem ebenfalls aufgestiegenen Hull City.

Die Championship-Sieger von Frank Lampard beendeten die Saison mit einem starken Schlussspurt, gewannen ihre letzten drei Spiele und erzielten dabei zwölf Tore, während sie mit 11 Punkten Vorsprung souverän den Titel holten. Vor allem die Heimbilanz war über die gesamte Saison hinweg beeindruckend, denn vor den treuen Coventry-Fans kassierten sie nur zwei Niederlagen, beide gegen Teams aus den Top 4.

Wird Coventry diesmal zu Hause den Ton angeben? Das könnt Ihr vor Ort herausfinden, indem Ihr Euch Matchtickets sichert. GOAL liefert Euch alles, was Ihr über Tickets für Coventry City gegen Hull City wissen müsst, einschließlich dazu, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Hull City statt?

Coventry City gegen Hull City wird am Samstag, 29. August, um 15 Uhr BST in der Coventry Building Society Arena in Coventry angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 29. Aug. 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

So kauft Ihr Tickets für Coventry City gegen Hull City in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters in den Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Der offene Verkauf an Nicht-Mitglieder ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann sie auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Coventry City gegen Hull City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Gastgeber, der Sitzplatzlage und der Kategorie des Spiels:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich sowohl die Höhe der Rabatte als auch die Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Verlosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Basis-Verlosungen für Mitglieder.

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