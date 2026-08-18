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Premier League
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Coventry Building Society Arena
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Book Coventry City vs Hull City Tickets

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So bekommt ihr Tickets für Coventry City gegen Hull City: Preise in der Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Coventry
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Coventry ist zurück in der höchsten englischen Spielklasse, und du könntest Tickets für das erste Heimspiel in der Premier League buchen

Coventry musste zum Saisonauftakt nach London reisen, um dort auf den Premier-League-Champion Arsenal zu treffen. Zum Glück für die Sky Blues ist das erste Heimspiel der neuen Saison deutlich angenehmer, denn am Samstag, 29. August, kommt es in der Coventry Building Society Arena zum Duell mit dem ebenfalls aufgestiegenen Hull City.

Die Championship-Sieger von Frank Lampard beendeten die Saison mit einem starken Schlussspurt, gewannen ihre letzten drei Spiele und erzielten dabei zwölf Tore, während sie mit 11 Punkten Vorsprung souverän den Titel holten. Vor allem die Heimbilanz war über die gesamte Saison hinweg beeindruckend, denn vor den treuen Coventry-Fans kassierten sie nur zwei Niederlagen, beide gegen Teams aus den Top 4.

Wird Coventry diesmal zu Hause den Ton angeben? Das könnt Ihr vor Ort herausfinden, indem Ihr Euch Matchtickets sichert. GOAL liefert Euch alles, was Ihr über Tickets für Coventry City gegen Hull City wissen müsst, einschließlich dazu, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Coventry City gegen Hull City statt?

Coventry City gegen Hull City wird am Samstag, 29. August, um 15 Uhr BST in der Coventry Building Society Arena in Coventry angepfiffen.

crest
Premier League - Spielwoche 2
Coventry Building Society Arena

So kauft Ihr Tickets für Coventry City gegen Hull City in der Premier League

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden globalen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Weiterverkauf und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Die traditionellen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters in den Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Wenn ein Spiel ausverkauft ist, können Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zum Nennwert kaufen.
  • Freier Verkauf: Der offene Verkauf an Nicht-Mitglieder ist bei Premier-League-Spielen praktisch nicht existent.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann sie auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Coventry City gegen Hull City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Gastgeber, der Sitzplatzlage und der Kategorie des Spiels:

  • Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich sowohl die Höhe der Rabatte als auch die Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Zentrale Plätze an den Längsseiten und Sitze im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs von jedem Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft, um an Verlosungen oder Weiterverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Loyalitätspunkten verkauft. Sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in Basis-Verlosungen für Mitglieder.

Form

COV

COV - Form

WRE
S3-1
WAT
S0-4
NOR
U0-0
ESP
S3-1
ASM
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HUL

HUL - Form

KSP
S0-3
RIZ
S1-2
KAS
U1-1
SGE
N2-0
NCE
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Jüngste direkte Duelle

Head to Head

CoventryUnentschiedenHull
1
3
1
England Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
0
Hull badge
Hull
HUL
0
END
England Championship
Hull badge
Hull
HUL
1
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Hull badge
Hull
HUL
1
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Hull badge
Hull
HUL
3
END
5Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Team-News & Kader

Coventry vs Hull Voraussichtliche Aufstellungen

Coventry crest
Coventry
COV
Aufstellung
Hull crest
Hull
HUL
Hull crest
Hull
HUL

Trainer

  • F. Lampard

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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