Celta Vigo trifft am Mittwoch, 20. September 2026, im Abanca Balaidos in Vigo auf Racing Santander.

Celta Vigo will den Heimvorteil vor den eigenen Fans im Balaídos nutzen. Racing Santander reist derweil nach Galicien, um wichtige Auswärtspunkte für seine Ligasaison zu holen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Celta Vigo gegen Racing Santander wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Celta Vigo gegen Racing Santander in LaLiga?

Celta Vigo gegen Racing Santander findet im Abanca Balaidos in Vigo statt.

La Liga - Spielwoche 7 20. Sept. 2026 - 09:00 Abanca Balaidos

Wie kann man Tickets für Celta Vigo gegen Racing Santander in LaLiga kaufen?

Sie können Tickets für das Spiel Celta Vigo gegen Racing Santander über mehrere offizielle und autorisierte Möglichkeiten kaufen:

Offizielle Website von RC Celta Vigo: Die wichtigste Quelle für offizielle Tickets für Heimspiele ist das Ticketportal von RC Celta. Dort können Sie sich direkt auf der Website für E-Mail-Benachrichtigungen zu Veröffentlichungsterminen, Preisen und Vorverkäufen registrieren.

Ticketschalter im Estadio Abanca Balaídos: Tickets können vorbehaltlich der Verfügbarkeit vor dem Spieltag persönlich an den physischen Ticketschaltern (Taquillas) im Stadion Abanca Balaídos in Vigo gekauft werden.

Offizielle Reise- und Hospitality-Partner: Autorisierte Sportreiseplattformen bieten offizielle Spieltagspakete an, darunter Optionen mit Ticket und Hotel.

Tickets für Auswärtsfans: Wenn Sie Racing Santander unterstützen, werden Tickets für den Auswärtsblock streng verwaltet und direkt von Racing Santander über die offiziellen Ticketkanäle des Klubs zugeteilt.

Sekundärmarkt: Wenn das Spiel über die offiziellen Kanäle ausverkauft ist oder Sie kurzfristig Sitzplatzoptionen benötigen, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub alternative Möglichkeiten zum Ticketkauf.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Celta Vigo gegen Racing Santander?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Celta Vigo gegen Racing Santander variieren je nachdem, ob Sie Tickets zum Nennwert über offizielle Klubkanäle oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Offizielle Tickets zum Nennwert (Klub-Verkaufsportal & Stadionkasse):

Hinter den Toren (Gol / Marcador): 30 € bis 50 € Untere und obere Tribünen an der Seitenlinie (Tribuna / Río): 50 € bis 90 € VIP & Hospitality: 150 € bis 300 €+



Celta Vigo gegen Racing Santander in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Celta Vigo gegen Racing Santander

Celta Vigo ist in den vergangenen fünf Spielen ungeschlagen geblieben und verbuchte zwei Siege sowie drei Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 bei Valencia in LaLiga am 22. August, davor spielte das Team in einem Testspiel der Saisonvorbereitung 1:1 gegen SSC Napoli. Die überzeugendste Leistung in diesem Lauf war ein 4:1-Sieg gegen Sassuolo. Celta erzielte in diesen fünf Partien fünf Tore und kassierte drei, wobei die zwei Unentschieden in den beiden jüngsten Spielen der einzige kleine Makel in einer ansonsten soliden Phase waren.

Racing Santander hatte mit Konstanz zu kämpfen, gewann eines der vergangenen fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor dreimal. Der jüngste Pflichtspielauftritt endete am 23. August in LaLiga mit einer 0:1-Niederlage gegen Getafe, eine Woche zuvor gab es ein 2:2 gegen Villarreal. Der einzige Sieg in diesem Lauf kam in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Sporting Gijon zustande, das Racing mit 4:1 gewann. Racing kassierte in allen fünf Spielen Gegentore, darunter auch bei einer 0:3-Niederlage gegen Wolverhampton Wanderers im Sommer.

Celta Vigo gegen Racing Santander: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 5. Januar 2025 in der Copa del Rey statt, als Celta Vigo auswärts bei Racing Santander mit 3:2 gewann. Davor trafen die Teams zuletzt im Februar 2007 in LaLiga aufeinander, als sie sich im Abanca Balaidos 2:2 trennten. In den letzten fünf verzeichneten direkten Duellen hat Celta die bessere Bilanz, mit zwei Siegen gegenüber einem von Racing sowie zwei Unentschieden in diesen fünf Begegnungen.