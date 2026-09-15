Die bosnische Legende Edin Dzeko wird am Freitag, den 2. Oktober, in Zenica nach einer glanzvollen 19-jährigen Karriere seine Länderspielschuhe an den Nagel hängen. Bosnien und Herzegowina empfängt an diesem Abend Schweden in der UEFA Nations League. Verpasst diesen besonderen Anlass nicht und sichert euch noch heute eure Tickets.

Zuvor eröffnet Bosnien und Herzegowina seine UEFA-Nations-League-Kampagne mit zwei Auswärtsspielen in Folge gegen Polen und Rumänien. Zmajevi (Die Drachen) trifft in der Ligaphase auf alle drei Teams jeweils zuhause und auswärts, insgesamt also in sechs Spielen.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, und das jeweils viertplatzierte Team jeder Gruppe steigt in die UEFA Nations League C 2028/29 ab. Außerdem erreichen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe die Auf-/Abstiegs-Playoffs, die in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Schweden zu sichern, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Kaufoptionen.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Bosnien und Herzegowina gegen Schweden statt?

Bosnien und Herzegowina gegen Schweden findet am Freitag, den 2. Oktober, im Bilino-Polje-Stadion in Zenica statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

So kauft ihr Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Schweden in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Schweden wurden über das Portal des Fußballverbands von Bosnien und Herzegowina (NFSBIH) angeboten. Die primären Verkaufsphasen für Länderspiele Bosniens beginnen etwa vier bis sechs Wochen vor dem Spieltag.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Übertragungen: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und Käufe durch sein integriertes Sicherheitsprogramm namens TixProtect. Dieses Programm garantiert, dass ihr eure Tickets rechtzeitig erhaltet und dass sie für eure Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt ihr eine 100-prozentige Rückerstattung.

Wie viel kosten Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Schweden in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets zum Nennwert über das NFSBIH-Portal lagen bei etwa 20 € bis 25 € für Plätze an den kurzen Seiten und stiegen auf 55 € bis 80 € für Premiumplätze an den Längsseiten.

Die Sitzplätze im Bilino-Polje-Stadion sind je nach Sicht auf das Spielfeld in Kategorien unterteilt:

Kategorie 1 (Längsseite / Haupttribünen) - Entlang der Hauptseitenlinien gelegen (Zapad/West und Istok/Ost) und mit der besten Sicht auf das Spielfeld (Preisspanne: 55 € bis 80 €)

Kategorie 2 (Ecken & obere Ränge) - In den gebogenen Eckbereichen oder in den obersten Stadionrängen gelegen. (Preisspanne: 35 € bis 45 €)

Kategorie 3 (Ecken & obere Ränge) - Hinter den Toren gelegen (Sjever/Nord und Jug/Süd), dort, wo in der Regel die lautstärksten Heimfans sowie die ausgewiesenen Gästebereiche sitzen. (Preisspanne: 35 € bis 45 €)

Behaltet kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft für weitere Informationen im Blick und schaut auch auf Zweitmarktplätzen wie Ticombo nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Bilino-Polje-Stadion wissen müsst

Das Bilino-Polje-Stadion ist die historische Heimat des Fußballs in Bosnien und Herzegowina und gilt trotz seiner Lage außerhalb der Hauptstadt bekanntermaßen als die ultimative „Festung“ der Nationalmannschaft.

Es liegt in der Industriestadt Zenica am Fluss Bosna und verfügt derzeit über eine reine Sitzplatzkapazität von etwa 13.600 bis 15.000 Zuschauern. Das Stadion ist die feste Heimat des lokalen Klubs NK Čelik Zenica und ist weithin bekannt für seine intensive, einschüchternde und leidenschaftliche Atmosphäre.

Das 1972 erbaute Stadion wurde in nur sechs bis acht Monaten fertiggestellt. Das Projekt wurde größtenteils von der örtlichen Stahlfabrik Željezara finanziert, um der hart arbeitenden Industriebevölkerung der Stadt hochwertigen Sport zu bieten.

Ende 2025 stellte der Fußballverband von Bosnien und Herzegowina einen schrittweisen Umbauplan vor, um Bilino Polje in ein ultramodernes, vollständig überdachtes Nationalstadion mit 18.000 Plätzen zu verwandeln.

Unvergessliche Momente im Bilino-Polje-Stadion:

Geburt einer Nationalmannschaft (1996) : Nach der Unabhängigkeit bestritt Bosnien und Herzegowina hier sein erstes offizielles Heimländerspiel überhaupt, ein historisches 0:0 gegen Albanien.

Die 10-Jahres-Festung : Über ein unglaubliches Jahrzehnt von 1996 bis 2006 blieb die Nationalmannschaft in 15 Spielen im Bilino Polje ungeschlagen, bevor sie schließlich gegen Ungarn verlor.

WM-Magie : Das Stadion war Austragungsort der historischen Spiele, die dem Land die Teilnahme an der FIFA-Weltmeisterschaft 2014 sicherten, sowie eines legendären Sieges im Elfmeterschießen in den WM-Playoffs 2026 gegen Italien.

Mittelalterliche Wurzeln: Der Name „Bilino Polje“ bedeutet „Weißes Feld“. Es ist ein Ort von großer historischer Bedeutung, an dem im Jahr 1203 die berühmte Abschwörung von Bilino Polje unterzeichnet wurde, ein entscheidendes Ereignis in der mittelalterlichen bosnischen Geschichte, lange bevor es Fußball gab.

Anreise

Wenn ihr aus der Hauptstadt Sarajevo anreist, ist ein Regionalbus die effizienteste und beliebteste Option. Da das Stadion direkt im Stadtzentrum von Zenica liegt, ist es nach der Ankunft in der Stadt außergewöhnlich leicht zu Fuß zu erreichen.

Mit dem Bus: Die beste Option aus Sarajevo. Ein Fernbus gilt aufgrund der häufigen Abfahrten weithin als die beste Wahl.

Steigt am Hauptbusbahnhof Sarajevo in einen Bus. Unternehmen wie Centrotrans Eurolines betreiben stündliche Verbindungen. Die Fahrt dauert etwas mehr als 1 Stunde und kostet zwischen 8 € und 15 €.

Mit dem Zug: Wenn ihr ein knappes Budget habt und eine landschaftlich reizvolle Reise wollt, ist der Zug eine großartige Alternative.

Betrieben von den Eisenbahnen der Föderation Bosnien und Herzegowina (ŽFBH). Züge fahren von Sarajevo nach Zenica. Die Fahrt dauert ungefähr 1 Stunde und 35 bis 45 Minuten und kostet 5 € bis 7 €.

Mit dem Auto: Wenn ihr von Sarajevo aus fahrt, nehmt die Autobahn A1 in Richtung Norden. Die Strecke ist etwa 70 km lang und dauert rund 45 bis 50 Minuten. Direkt rund um das Stadion gibt es gebührenpflichtige Parkmöglichkeiten.

Bosnien und Herzegowina gegen Schweden in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Bosnien und Herzegowina gegen Schweden: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Bosnien und Herzegowina (Platz 61) gegen Schweden (Platz 37)

Mit dem Erreichen der K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft im Sommer übertraf Bosnien und Herzegowina seine bisher beste Leistung auf der globalen Bühne. Vor der Weltmeisterschaft war Die Drachen in drei Heimspielen ungeschlagen geblieben, darunter ein berühmter Sieg im Elfmeterschießen gegen Italien.

Auch Schweden schied bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Zweiunddreißigstelfinale aus und verlor mit 0:3 gegen Frankreich. Trotz eines eindrucksvollen 5:1-Sieges im WM-Auftakt in Nordamerika konnte das Team diesen erfolgreichen Start nicht bestätigen, verlor in den folgenden Gruppenspielen mit 1:5 gegen die Niederlande und spielte 1:1 gegen Japan.

Bosnien und Herzegowina gegen Schweden: Jüngste direkte Duelle

Schweden gewann das einzige bisherige Spiel zwischen den beiden Ländern. In einem Länderspiel im Mai 2010 setzte sich das Team mit 4:2 durch.

Ola Toivonen, Martin Olsson (zweimal) und Marcus Berg trafen für die Schweden, während Sejad Salihović und Ermin Zec für Bosnien und Herzegowina erfolgreich waren.

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Freundschaftsspiele Schweden SWE 4 Bosnien und Herzegowina BIH 2 END 2 Erzielte Tore 4 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Bosnien und Herzegowina BIH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Polen POL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Rumänien ROU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Schweden SWE 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg



