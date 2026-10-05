Bosnien und Herzegowina trifft am 5. Oktober 2026 im Bilino-Polje-Stadion in Zenica in einem spannenden Spiel der UEFA Nations League, Gruppe B4, auf Polen. In diesem hochkarätigen Duell treffen zwei leidenschaftliche europäische Mannschaften aufeinander, die um wichtige Punkte in der Gruppe kämpfen.

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Wann ist der Anstoß von Bosnien und Herzegowina gegen Polen in der UEFA Nations League B?

Bosnien und Herzegowina gegen Polen findet im Bilino-Polje-Stadion in Zenica statt, die Anstoßzeit wird näher am Termin bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Wo kann man Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Polen kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Fußballverbands von Bosnien und Herzegowina (NFSBIH) gekauft werden, das den Erstverkauf für Heimspiele der Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um euch Tickets zum Nennwert während des Vorverkaufs und des allgemeinen Verkaufs zu sichern.

Falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo die richtige Wahl.

Wie viel kosten Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Polen?

Die Standardpreise im offiziellen NFSBIH-Ticketportal beginnen in der Regel bei 20 € für allgemeine Sitzplätze hinter den Toren, wobei die Kosten je nach Block und Sicht im Bilino-Polje-Stadion steigen.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Ticketpreise derzeit bei 48 € pro Platz, wobei die endgültigen Preise je nach Sitzbereich, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Bosnien und Herzegowina gegen Polen in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Bosnien und Herzegowina gegen Polen

Bosnien und Herzegowina kommt aus den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft, zuvor wurde Katar im selben Turnier mit 3:1 besiegt. In diesen fünf Spielen erzielte Bosnien acht Tore und kassierte sieben, zudem gab es in dieser Phase keine zwei Siege in Folge.

Polens letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Nigeria in einem Freundschaftsspiel, nachdem es zuvor eine 0:2-Niederlage gegen die Ukraine gegeben hatte. Urbans Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte sechs, wobei die Siege gegen Albanien und Malta in der WM-Qualifikation die einzigen Lichtblicke waren.

Bosnien und Herzegowina gegen Polen: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Oktober 2020 statt, als Polen in einem Spiel der UEFA Nations League A in Warschau mit 3:0 gewann. Davor hatte Bosnien und Herzegowina das Rückspiel im selben Monat in Sarajevo mit 1:2 gegen Polen gewonnen. In den fünf direkten Duellen insgesamt hat Polen die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Bosnien, bei einem weiteren Unentschieden.

Tabelle von Bosnien und Herzegowina gegen Polen