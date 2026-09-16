Bosnien und Herzegowina trifft am 5. Oktober 2026 im Bilino-Polje-Stadion in Zenica in einem spannenden Spiel der UEFA Nations League, Gruppe B4, auf Polen. In diesem hochkarätigen Duell treffen zwei leidenschaftliche europäische Mannschaften aufeinander, die um wichtige Punkte in der Gruppe kämpfen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch euren Platz im Bilino-Polje-Stadion zu sichern. Hier erfahrt ihr alles über offizielle Ticketanbieter, Optionen auf dem Zweitmarkt, Preisinformationen und wie ihr euch noch heute eure Tickets sichern könnt.

Wann ist der Anstoß von Bosnien und Herzegowina gegen Polen in der UEFA Nations League B?

Bosnien und Herzegowina gegen Polen findet im Bilino-Polje-Stadion in Zenica statt, wobei die Anstoßzeit erst näher am Termin bestätigt wird.

UEFA Nations League B - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Wo kann man Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Polen kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Fußballverbands von Bosnien und Herzegowina (NFSBIH) erworben werden, das den Erstverkauf für Heimspiele der Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um euch Tickets zum Originalpreis während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, sind Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine gute Option.

Wie viel kosten Tickets für Bosnien und Herzegowina gegen Polen?

Die Standardpreise auf dem offiziellen NFSBIH-Ticketportal beginnen in der Regel bei 20 € für allgemeine Sitzplätze hinter den Toren, wobei die Kosten je nach Block und Sicht im Bilino-Polje-Stadion steigen.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 48 € pro Sitzplatz, wobei die endgültigen Preise je nach Block, Lage und aktueller Marktnachfrage schwanken.

Bosnien und Herzegowina gegen Polen in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Bosnien und Herzegowina gegen Polen

Bosnien und Herzegowina hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten bei der Weltmeisterschaft, nachdem zuvor Katar im selben Turnier mit 3:1 besiegt worden war. In diesen fünf Spielen erzielte Bosnien acht Tore und kassierte sieben, zudem gab es in dieser Phase keine zwei Siege in Folge.

Polens vergangene fünf Spiele brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Nigeria in einem Freundschaftsspiel, nach einer 0:2-Niederlage gegen die Ukraine. Urbans Mannschaft erzielte in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum sieben Tore und kassierte sechs, wobei Siege gegen Albanien und Malta in der Weltmeisterschaftsqualifikation die einzigen Lichtblicke waren.

Bosnien und Herzegowina gegen Polen: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im Oktober 2020, als Polen in einem Spiel der UEFA Nations League A in Warschau mit 3:0 gewann. Zuvor hatte Bosnien und Herzegowina im Rückspiel desselben Monats in Sarajevo mit 1:2 gegen Polen gewonnen. In den fünf bislang verzeichneten direkten Duellen hat Polen die bessere Bilanz mit drei Siegen gegenüber einem von Bosnien, während ein Spiel mit einem Unentschieden endete.

Tabelle von Bosnien und Herzegowina gegen Polen