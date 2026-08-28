Borussia Mönchengladbach trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Borussia-Park in Mönchengladbach auf Mainz 05.

Im jüngsten Ligaduell am selben Ort trennten sich beide Teams im April 2026 nach einer umkämpften Partie 1:1. Mit dem Heimvorteil auf ihrer Seite will Mönchengladbach vor den eigenen Fans alle drei Punkte holen, während Mainz 05 auswärts eine starke Leistung zeigen will.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 in der Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 findet im Borussia-Park in Mönchengladbach statt.

Wie kann man Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 in der Bundesliga kaufen?

Tickets für das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 am 19. September 2026 können Sie über mehrere offizielle und sekundäre Kanäle erwerben:

Offizielle Vereinswebsite (Borussia-Mönchengladbach-Ticketshop): Die sicherste und direkteste Option ist die offizielle Website von Borussia Mönchengladbach (borussia.de). Spieltickets gehen in der Regel zuerst für offizielle Vereinsmitglieder in den Verkauf, anschließend, falls noch Plätze verfügbar sind, in den freien Verkauf.

Sekundäre Ticket-Wiederverkaufsplattformen: Wenn die Tickets über den Verein ausverkauft sind, finden Sie möglicherweise Karten auf sekundären Ticket-Aggregatoren und Marktplätzen wie StubHub.

Tickets für den Auswärtsblock: Wenn Sie im ausgewiesenen Auswärtsbereich bei den Fans von Mainz 05 sitzen möchten, werden Tickets direkt über das offizielle Online-Ticketportal des 1. FSV Mainz 05 angeboten.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05?

Für das Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 am 19. September 2026 variieren die Ticketpreise je nachdem, ob Sie sie direkt über offizielle Quellen oder über sekundäre Marktplätze kaufen:

Offizielles Vereinsportal (Borussia Mönchengladbach): Offizielle Standardtickets zum Nennwert, die direkt beim Verein gekauft werden, liegen für reguläre Sitzplatzkategorien typischerweise zwischen 15 € und 55 € , je nachdem, ob Sie Stehplätze auf der Terrasse (Nordkurve) oder Sitzplätze auf den Tribünen wählen.

Sekundärmarkt & Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticketmarktplätzen und Wiederverkaufs-Aggregatoren wie StubHub beginnen die Einstiegspreise für Standardplätze in der Regel bei etwa 20 € bis 60 € . Je nach Verfügbarkeit, Sitzplatzlage (etwa zentrale Haupttribünenplätze) und Nachfrage näher am Spieltag liegen die durchschnittlichen Angebote auf dem Sekundärmarkt für dieses spezielle Spiel zwischen 60 € und 250 €+ .

VIP & Hospitality: Premium-Hospitality-Pakete und VIP-Erlebnisplätze für dieses Spiel beginnen deutlich höher, oft bei 300 € und steigen bei Executive-Suiten auf über 1.000 € .

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05

Borussia Mönchengladbach hat seine fünf jüngsten Spiele in der Vorbereitung und im DFB-Pokal allesamt gewonnen. Der letzte Auftritt war ein souveräner 5:0-Sieg im Pokal gegen den TSV Schott Mainz am 23. August. Zuvor schlug das Team in der Vorbereitung Aston Villa mit 2:1 und Velbert mit 8:0. In diesen fünf Spielen erzielte Gladbach 20 Tore und kassierte nur zwei, eine Bilanz, die auf einen gut organisierten und effizienten Kader hindeutet.

Auch Mainz 05 präsentierte sich in ausgezeichneter Form und gewann vier der letzten fünf Spiele bei einem Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war am 23. August ein 9:0-Pokalsieg gegen den VfB Krieschow. Fischers Team schlug in der Vorbereitung zudem den AFC Bournemouth mit 2:1 und Paris FC mit 4:0, nur gegen Udinese gab es beim 3:3 ein Remis. Mainz erzielte in diesen fünf Partien 17 Tore und kassierte vier.

Borussia Mönchengladbach gegen Mainz 05: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 19. April 2026 im Borussia-Park in der Bundesliga 1:1. Zuvor verlor Mainz 05 im Dezember 2025 zu Hause mit 0:1 gegen Gladbach. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen kommt Gladbach auf einen Sieg, Mainz auf einen Sieg, und drei Spiele endeten unentschieden, wobei es beiden Vereinen in diesem Duell schwerfiel, sich entscheidend abzusetzen.