Der Superclásico zwischen Boca Juniors und River Plate gilt weithin als das intensivste und elektrisierendste Vereinsduell im Weltfußball. In Buenos Aires treffen dabei die beiden erfolgreichsten Klubs Argentiniens vor Zehntausenden singenden und trommelnden Fans aufeinander.

Wann ist Anstoß bei Boca Juniors gegen River Plate in der Liga Profesional?

Hinweis: Spieltermine im argentinischen Vereinsfußball können aufgrund von Übertragungsanforderungen und lokalen Sicherheitsvorgaben kurzfristig auf einen anderen Tag oder eine andere Anstoßzeit verlegt werden. Prüfen Sie den endgültigen Termin stets 72 bis 96 Stunden vor dem Anstoß.

Wie kann man Tickets für Boca Juniors gegen River Plate kaufen?

Um zu verstehen, wer Zugang zum Superclásico erhält, muss man drei institutionelle Regeln kennen:

Vorrang für Vereinsmitglieder (Socios): Boca Juniors hat ein Mitgliedschaftssystem ( Soy Socio ). Der Zugang zum Spiel wird aktiven Mitgliedern ( socios activos ) auf Grundlage ihrer bisherigen Spielbesuche ( filtros ) zugeteilt. Da die Nachfrage unter den Mitgliedern die gesamte Stadionkapazität übersteigt, gehen über die Vereinskasse keine Tickets in den freien Verkauf. Identitätsprüfung (Tribuna Segura): Das argentinische Sicherheitsministerium setzt das Programm Tribuna Segura an allen Stadionzugängen durch. Alle Besucher müssen an den Polizeikontrollen einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen, dessen Daten mit der Ticketdatenbank übereinstimmen. Für argentinische Staatsangehörige ist das der nationale DNI, für Besucher aus dem Ausland der physische Reisepass im Original. Form der Zugangsberechtigung: Je nach zugewiesener Platzkategorie und Stadionbereich erfolgt der Einlass über elektronische Mitgliedsausweise, physische Magnetkarten oder personalisierte digitale QR-Zugangsberechtigungen.

Boca Juniors gegen River Plate in der Liga Profesional: Alles Wissenswerte

Boca Juniors gegen River Plate: Die Form

Boca Juniors hat in den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und ein Unentschieden verbucht und ist dabei ungeschlagen geblieben. Zuletzt gewann Boca am 12. September in der Liga Profesional mit 3:1 gegen Central Cordoba de Santiago, nachdem die Mannschaft am 9. September in der Copa Sudamericana Sao Paulo mit 1:0 besiegt hatte. Beim 2:2 gegen Gimnasia Mendoza am 5. September gab Boca in diesem Zeitraum als einzigem Spiel Punkte ab. In den fünf Partien erzielte Boca sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer.

River Plate hat von den letzten fünf Spielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gewann River am 12. September in der Liga Profesional auswärts bei Atletico Tucuman mit 2:1. In diesem Zeitraum gelangen außerdem Auswärtssiege gegen Independiente Rivadavia (3:1) und Banfield (3:2). Die einzige Niederlage gab es gegen Santa Fe in der Copa Sudamericana. River erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Boca Juniors gegen River Plate: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 19. April 2026 in der Liga Profesional aufeinander. River Plate empfing Boca Juniors und verlor mit 0:1. Zuvor hatte Boca im November 2025 zu Hause mit 2:0 gegen River gewonnen. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen liegt Boca Juniors mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von River und einem Unentschieden vorn. Dazu zählt ein 3:2-Sieg von Boca in der Copa de la Liga Profesional auf Rivers Platz im April 2024.