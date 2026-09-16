So bekommt ihr Tickets für Belgien gegen Türkei: Preise für die UEFA Nations League A, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Belgien empfängt die Türkei am 2. Oktober 2026 im Stade Maurice Dufrasne in Lüttich zu einem packenden Gruppenspiel der UEFA Nations League. Dieses hochklassige Duell bringt zwei dynamische europäische Teams zusammen, die in dem Wettbewerb um wichtige Punkte kämpfen.

GOAL liefert alle Details, die ihr braucht, um euch einen Platz für dieses Spiel zu sichern. Hier erfahrt ihr, wo ihr Tickets kaufen könnt, wie die Preise aussehen und wie ihr euch eure Karten noch heute sichert.

Wann ist der Anstoß bei Belgien gegen Türkei in der UEFA Nations League A?

Belgien gegen Türkei findet im Stade Maurice Dufrasne in Lüttich statt, die Anstoßzeit ist noch zu bestätigen.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Stade Maurice Dufrasne

Wo kann man Tickets für Belgien gegen Türkei kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des Königlichen Belgischen Fußballverbands (RBFA) gekauft werden, das als primärer Anbieter für Heimspiele fungiert. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um euch während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen Tickets zum Originalpreis zu sichern.

Falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Sekundärplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Belgien gegen Türkei?

Standardtickets auf der offiziellen RBFA-Website beginnen bei 35 € für den allgemeinen Eintritt, wobei die Kosten je nach Sitzplatzbereich und Sicht im Stade Maurice Dufrasne variieren.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 60 € pro Platz und schwanken je nach aktueller Verfügbarkeit und Nachfrage.

Belgien gegen Türkei in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Belgien gegen Türkei

Belgien hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft, zuvor gab es jedoch einen 4:1-Sieg gegen die USA und einen 3:2-Erfolg gegen Senegal. Das deutlichste Resultat in diesem Lauf war ein 5:1-Sieg gegen Neuseeland. In diesen fünf Spielen erzielte Belgien 11 Tore und kassierte acht.

Die Türkei hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden verbucht. Das jüngste Resultat war ein 3:2-Sieg gegen die USA bei der Weltmeisterschaft am 26. Juni, nach Niederlagen in der Gruppenphase gegen Australien und Paraguay. Frühere Siege gegen Venezuela und Nordmazedonien zeigten die Fähigkeit des Teams, vor dem Turnier Form aufzubauen. Die Türkei erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

Belgien gegen Türkei: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 1:1, in einem EM-Qualifikationsspiel in Belgien am 3. Juni 2011. In den letzten fünf direkten Duellen ist die Bilanz ausgeglichen: Belgien gewann einmal, die Türkei gewann einmal, dazu kommen drei Unentschieden. In diesen fünf Begegnungen fielen insgesamt 13 Tore, darunter ein 3:3 in einem Freundschaftsspiel 2006 und ein 3:2-Sieg der Türkei in einem Qualifikationsspiel 2010.



