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So bekommt Ihr Tickets für Belgien gegen Italien: Preise, Spielinformationen, kurzfristige Ticketverkäufe und mehr zur UEFA Nations League A

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Belgien trifft in der UEFA Nations League A auf Italien. So sichert Ihr Euch Tickets.

Zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs treffen aufeinander: Belgien empfängt Italien zu einem brisanten Duell in der UEFA Nations League im König-Baudouin-Stadion in Brüssel. Begegnungen zwischen diesen Nationalteams versprechen regelmäßig technische Klasse, taktische Spannung und dramatische Momente.

Da mit großer Nachfrage aus beiden Fanlagern zu rechnen ist, sollten sich Interessierte schnell um einen Platz im Stadion bemühen. GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel, zu Terminen und Preisen sowie direkte Links, über die Ihr Euch jetzt Tickets sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Belgien gegen Italien in der UEFA Nations League A?

Belgien gegen Italien findet im König-Baudouin-Stadion in Brüssel statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

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UEFA Nations League A - Spielwoche 6
Koning Boudewijnstadion

Wo gibt es Tickets für Belgien gegen Italien?

Offizielle Eintrittskarten werden über das Portal des Königlichen Belgischen Fußballverbands und die offiziellen Ticketkanäle der UEFA verkauft. Der allgemeine Vorverkauf beginnt üblicherweise einige Wochen vor dem Anstoß. Wegen der europaweit hohen Nachfrage sind die regulären Kontingente jedoch schnell ausverkauft.

Falls die Tickets auf der offiziellen Website vergriffen sind, könnt Ihr Euch über die Zweitmarktplattform StubHub noch vor dem Anstoß Plätze sichern.

Wie viel kosten Tickets für Belgien gegen Italien?

Auf den offiziellen Plattformen beginnen die Ticketpreise bei etwa 35 Euro für reguläre Plätze auf dem Oberrang hinter den Toren. Für Plätze in den zentralen Bereichen am Spielfeld liegen die Preise je nach Lage im Stadion und Kategorie höher.

Sind die regulären Kontingente ausverkauft, bietet die Zweitmarktplattform StubHub eine weitere Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die Preise beginnen dort bei etwa 42 Euro.

Belgien gegen Italien in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Die Form von Belgien und Italien

Belgien geht in ordentlicher Form in die Partie und hat drei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen. Bei der Weltmeisterschaft gelangen Siege gegen die USA, Senegal und Neuseeland, bevor das Team im Viertelfinale gegen Spanien verlor. In der Gruppenphase spielte Belgien zudem 0:0 gegen den Iran. In diesen fünf Partien erzielte das Team sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die Niederlage gegen Spanien war die einzige Pleite, bei der Belgien mit einem Tor Unterschied verlor.

Italiens jüngste Bilanz sieht anders aus. Mancini übernimmt ein Team, das von seinen vergangenen fünf Spielen zwei gewonnen und zwei verloren hat. Hinzu kam ein Unentschieden. Die beiden Siege in Freundschaftsspielen gegen Griechenland und Luxemburg im Juni machten zuletzt etwas Mut. Die Niederlagen gegen Norwegen und Bosnien und Herzegowina zu einem früheren Zeitpunkt in der Qualifikation verdeutlichen jedoch, warum ein Neuaufbau nötig ist. In diesen fünf Spielen erzielte Italien fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

BEL

BEL - Form

ESP
N2-1
ITA
S0-2
FRA
N0-1
TUR
S3-0
FRA
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ITA

ITA - Form

GRI
S0-1
BEL
N0-2
TUR
S1-4
FRA
U1-1
TUR
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Belgien gegen Italien: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen entschied Italien für sich: Im November 2024 gewann das Team in der Nations League auswärts mit 1:0. Im Hinspiel in Bologna hatte es im Monat zuvor ein 2:2 gegeben. Die Partie zeigte, wie eng die beiden Teams in den vergangenen Jahren beieinanderlagen. In den letzten fünf direkten Duellen in der Nations League und bei der Europameisterschaft hat Italien mit drei Siegen gegenüber einem belgischen Sieg die bessere Bilanz. Ein Spiel endete unentschieden. In diesen fünf Begegnungen kassierte Italien nur vier Gegentore.

Head to Head

BelgienUnentschiedenItalien
1
1
3
UEFA Nations League A
Italien badge
Italien
ITA
0
Belgien badge
Belgien
BEL
2
END
UEFA Nations League A
Belgien badge
Belgien
BEL
0
Italien badge
Italien
ITA
1
END
UEFA Nations League A
Italien badge
Italien
ITA
2
Belgien badge
Belgien
BEL
2
END
UEFA Nations League A
Italien badge
Italien
ITA
2
Belgien badge
Belgien
BEL
1
END
Europameisterschaft
Belgien badge
Belgien
BEL
1
Italien badge
Italien
ITA
2
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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