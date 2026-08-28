Auxerre trifft am Samstag, den 19. September 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre auf Brest.

Auxerre geht mit positivem Heimschwung in dieses Duell, nachdem Brest beim letzten Aufeinandertreffen im März 2026 am selben Ort mit 3:0 besiegt wurde. Brest wird darauf abzielen, die jüngste Auswärtsbilanz in Auxerre zu drehen, nachdem es bei den vergangenen beiden Gastspielen im Stade de l'Abbé-Deschamps jeweils 0:3-Niederlagen gegeben hatte.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Auxerre gegen Brest wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Auxerre gegen Brest in der Ligue 1?

Auxerre gegen Brest findet im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre statt, der Anstoß ist für die unten bestätigte Uhrzeit angesetzt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 11:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Wie kann man Tickets für Auxerre gegen Brest in der Ligue 1 kaufen?

Um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Brest am 19. September im Stade de l'Abbé-Deschamps zu kaufen, haben Sie einige gängige Möglichkeiten:

Offizielle Online-Ticketplattform von AJ Auxerre: Der sicherste und direkteste Weg, Heimtickets zu kaufen, führt über das Ticketportal auf der offiziellen Website von AJ Auxerre. Der freie Verkauf startet in der Regel einige Wochen vor dem Spieltermin, wobei Dauerkarteninhaber frühzeitig Vorrang erhalten.

Stadionkasse: Wenn die Tickets nicht vorab online ausverkauft sind, können Sie verbleibende Karten direkt an den Ticketschaltern im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre im Vorfeld oder am Spieltag kaufen.

Offizielle VIP- und Hospitality-Services: Für Premiumplätze oder Hospitality-Pakete bietet AJ Auxerre offizielle Hospitality-Tickets, etwa mit Zugang zum Club Europe oder Club Yonne, direkt über den offiziellen Vertriebskanal für Firmentickets an.

Sekundäre Ticket-Wiederverkäufer: Auf sekundären Plattformen wie StubHub werden Wiederverkaufstickets angeboten, wobei die Preise oft über dem Nennwert liegen und die Verfügbarkeit von Drittanbietern abhängt.

Wie viel kosten Tickets für Auxerre gegen Brest in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Breston am 19. September im Stade de l'Abbé-Deschamps variieren je nachdem, wo und wann Sie sie kaufen:

Offizieller Direktverkauf (Stadionkasse / offizielle Website): Reguläre Ticketpreise zum Nennwert für Heimspiele im Stade de l'Abbé-Deschamps beginnen in der Regel bei etwa 10 € bis 25 € für allgemeine Plätze oder Hintertortribünen und liegen bei 35 € bis 60 € für zentrale Sitzplätze auf der Haupttribüne.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Auf sekundären Ticket-Marktplätzen und bei Drittanbietern wie StubHub beginnen die Ticketpreise für dieses Spiel derzeit zwischen 66 € und 102 € für den regulären Eintritt, während Premium- oder zentrale Sitzplatzoptionen je nach Nachfrage und Verkäufergebühren auf 120 € bis 150 €+ steigen können.

Auxerre gegen Brest in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Auxerre gegen Brest

Auxerre hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 22. August in der Ligue 1 mit einer deutlichen 2:5-Niederlage gegen Lens, nachdem zuvor in einem Freundschaftsspiel ein 1:0-Sieg gegen Werder Bremen gelungen war. Die beiden Ergebnisse davor waren 1:1-Unentschieden gegen Troyes und Sochaux, dazu kam eine 1:2-Niederlage gegen Orleans. Auxerre erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte zehn, wobei das Ergebnis gegen Lens den Großteil dieses defensiven Schadens ausmachte.

Brest hat eines der vergangenen fünf Spiele gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war am 22. August ein 2:2 gegen Le Mans in der Ligue 1, der erste Pflichtspielauftritt der neuen Saison. Davor gab es in einem Freundschaftsspiel eine 0:2-Niederlage gegen Nottingham Forest und in einem weiteren Vorbereitungsspiel ein 2:2 gegen Venezia. Brest erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte neun, wobei ein 3:3 gegen Guingamp ein Muster torreicher, offener Begegnungen während der gesamten Vorbereitung widerspiegelte.

Auxerre gegen Brest: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 21. März 2026 statt, als Auxerre Brest im Stade de l'Abbé-Deschamps in der Ligue 1 mit 3:0 besiegte. In den vergangenen fünf Duellen hat Auxerre mit drei Siegen gegenüber einem von Brest und einem Unentschieden klar die Nase vorn. Auxerre erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore, darunter zwei aufeinanderfolgende 3:0-Heimsiege, während Brests einziger Sieg in dieser Serie im Januar 2026 mit einem 2:0 gelang.