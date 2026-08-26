Athletic Bilbao trifft am Sonntag, den 13. September 2026, in San Mames in Bilbao auf Elche.

Athletic Bilbao behielt im vorherigen Duell in der höchsten Spielklasse die Oberhand und besiegte Elche im Februar 2026 zu Hause mit 2:1, dank eines Doppelpacks von Stürmer Gorka Guruzeta. Die frühen direkten Vergleiche sprechen für Athletic Bilbao, das in der gesamten LaLiga-Historie auf 5 Siege kommt, verglichen mit 3 Erfolgen von Elche.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Athletic Bilbao gegen Elche wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Athletic Bilbao gegen Elche in LaLiga?

Athletic Bilbao gegen Elche findet in San Mames in Bilbao statt, wobei die Anstoßzeit für dieses LaLiga-Spiel in den offiziellen Spielansetzungen noch bestätigt werden muss.

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 09:00 San Mames

Wie kann man Tickets für Athletic Bilbao gegen Elche in LaLiga kaufen?

Um Tickets für ein Spiel von Athletic Bilbao gegen Elche im Stadion San Mamés zu kaufen, befolgen Sie diese Schritte, um offizielle Plätze zu sichern:

1. Offizieller Verkaufskanal des Klubs

Offizielle Tickets von Athletic Club: Tickets für die allgemeine Öffentlichkeit werden 2 bis 4 Wochen vor der Partie direkt auf der offiziellen Ticketplattform des Klubs freigeschaltet.

Club Athletic-Vorverkauf : Mitglieder, die im Club-Athletic-Programm eingeschrieben sind, erhalten vor der regulären Freigabe für die Öffentlichkeit frühen Zugang zu Plätzen.

Kasse von San Mamés (Taquillas) : Sie befindet sich am Stadion, verbliebene nicht verkaufte Tickets gehen 1 bis 2 Tage vor dem Spieltag und am Tag des Anstoßes in den physischen Verkauf.

2. Sekundär- und Hospitality-Anbieter

Offizielle VIP-Hospitality : VIP-Area-Pakete, einschließlich Premium-Sitzplätzen, Zugang zu einer privaten Lounge und Catering, können weit im Voraus über die Seite Athletic Club Official Tickets gebucht werden.

Sekundärmarktplätze : Wenn die regulären Tickets ausverkauft sind, werden Karten oft bei sekundären Anbietern wie StubHub gelistet.

Wie viel kosten Tickets für Athletic Bilbao gegen Elche in LaLiga?

Die Ticketpreise für ein Spiel von Athletic Bilbao gegen Elche im San Mamés variieren je nach Verkaufskanal, Sitzplatzlage und Nachfrage:

Standard-Ticketpreise (offizieller Klubverkauf)

Kurven (Fondo Norte / Fondo Sur) : ca. 30 € bis 50 €

Längsseite Oberrang (Preferencial / Lateral High) : ca. 55 € bis 90 €

Haupttribüne Längsseite (Tribuna Principal / Central) : ca. 85 € bis 140 £

Preise bei Wiederverkäufern und auf Sekundärmarktplätzen

Wenn Standardtickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, liegen die typischen Preise auf sekundären Ticketbörsenplattformen, etwa StubHub, oder bei autorisierten Reise-Wiederverkäufern in folgenden Bereichen:

Einstiegsbereich / Hinter dem Tor : ca. 60 € bis 80 €

Seitenansicht / Haupttribüne : ca. 80 € bis 140 €

VIP- und Hospitality-Pakete (einschließlich Premium-Sitzplätzen und Lounge-Zugang/Catering): ca. 250 € bis 450 €+ pro Ticket

Athletic Bilbao gegen Elche in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Athletic Bilbao gegen Elche

Athletic Bilbao hat vier seiner letzten fünf Spiele verloren, der einzige Sieg gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Burgos CF, das mit 3:0 gewonnen wurde. Der jüngste Auftritt endete am 22. August in LaLiga mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Sevilla, zudem gab es in Freundschaftsspielen Niederlagen mit 1:3 gegen Real Zaragoza und 0:1 gegen Atalanta. In diesen fünf Partien erzielte Bilbao sechs Tore und kassierte acht.

Elche hat keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und dabei ein Unentschieden in LaLiga sowie drei Remis in Testspielen der Saisonvorbereitung verzeichnet. Das jüngste Ergebnis war eine 0:5-Niederlage gegen Barcelona am 23. August, nachdem zum LaLiga-Auftakt ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna erreicht worden war. Elche spielte in der Vorbereitung 2:2 gegen Cordoba, 2:2 gegen Al-Ain und 0:0 gegen Johor Darul Ta'zim. In den fünf Spielen erzielte Elche fünf Tore und kassierte neun.

Athletic Bilbao gegen Elche: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 20. Februar 2026 statt, als Athletic Bilbao in LaLiga zu Hause mit 2:1 gewann. Davor trennten sich beide Teams im Oktober 2025 in Elche 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga hat Athletic Bilbao dreimal gewonnen und Elche einmal, dazu kommt ein Unentschieden. Dabei wurden insgesamt zehn Tore erzielt und fünf kassiert.

Tabelle: Athletic Bilbao gegen Elche

In der frühen Tabelle der LaLiga-Saison 2026/27 liegt Athletic Bilbao auf Platz 18, Elche ist 15.